Российский военнослужащий Агеев приговорен к 10 годам тюремного заключения

Агеева признали виновным участником боевых действиях в составе незаконных вооруженных формирований ОРДЛО и хранение оружия. Защита намерена обжаловать данный приговор.

Российского военнослужащего Виктора Агеева суд признал виновным в терроризме и приговорил к 10 годам лишения свободы. О решении суда сообщил на странице в Facebook адвокат Виктор Чевгуз.

«Сегодня россиянин Виктор Агеев Новоайдарским районным судом Луганской области приговорен к 10 годам лишения свободы. Вчера по уголовному делу россиянина Виктора Агеева закончилось судебное следствие и состоялись судебные дебаты», – сообщил Чевгуз.

Адвокат Виктор Чевгуз: Сегодня россиянин Виктор Агеев Новоайдарским районным судом Луганской области приговорен к 10 год… Опубліковано Виктором Чевгузом 25 січня 2018 р.

По его словам, Агеева обвинили в боевых действиях нв составе незаконных вооруженных формирований ОРДЛО, а также в незаконном хранении и ношении огнестрельного оружия и боеприпасов.

Чевгуз заявил, что 10 лет лишения свободы, является «чрезмерно суровым» наказанием, не смотря прокурор просил 12 лет с конфискацией имущества.

«Мы обжалуем данный приговор и по вопросам квалификации, и по мере наказания», – добавил адвокат.

Как известно, задержанный на Донбассе военнослужащий РФ Виктор Агеев подтвердил, что был отправлен на восток Украины после подписания контракта на службу в Вооруженных силах РФ.

Виктор Агеев всегда настаивает на том, что он военнослужащий российской армии и был направлен в Украину после подписания контракта. Вместе с тем в Минобороны РФ заявили, что задержанный на Донбассе россиянин Виктор Агеев проходил службу по призыву, в прошлом году уволился в запас и «больше не имел к военной службе никакого отношения».

Мать Агеева Светлана раньше говорила, что сын перестал выходить на связь 30 мая 2017.

«Гуляй Поле»