Украинцы из-за российской агрессии судятся с Великобританией

Пострадавшие от российской агрессии против Украины подали в суд на Великобританию. Детали поданных исков в ЕСПЧ не разглашаются.

В Европейский суд по правам человека, расположенный в Страсбурге, поступили десятки необычных жалоб, поданных одновременно против Украины, России и Великобритании. Об этом говорится в ответе пресс-службы ЕСПЧ на запрос «Европейской Правды».

Комментируя дела, связанные с аннексией Крыма и российской агрессией на Донбассе, в пресс-службе сообщили, что в реестре ЕСПЧ появились жалобы сразу против трех ответчиков.

«Есть 64 дела против Украины, России и Соединенного Королевства», — сообщили в суде. В ЕСПЧ отказались отвечать на вопрос «Европейской правды» о деталях этих жалоб, а также о сути претензий к Великобритании в связи с российской агрессией, объяснив, что на данный момент эта информация не разглашается.

Также в суде уточнили количество дел, в которых заявители обвиняют Украину, Россию или одновременно обе эти страны.

«На рассмотрении суда находится 4226 индивидуальных жалоб, очевидно связанных с событиями в Крыму или боевыми действиями на Востоке Украины. Из этих дел 257 подано против России, 2997 — против Украины, еще 908 — одновременно против Украины и России», — сообщили в суде. Это — данные из реестра Суда на текущую неделю.

Ранее президент ЕСПЧ Гвидо Раймонди называл существенно иные цифры, поскольку не включил «общие» дела в перечень жалоб против России.

Также интересно то, что суд на данный момент коммуницировал с правительствами по 66 делам, касающимся российской агрессии (против кого поданы именно эти жалобы — не уточняется). Это означает, что в ближайшее время — возможно, уже в этом году — стоит рассчитывать на вынесение первых решений ЕСПЧ, связанных с последствиями российской агрессии.

«Европейская Правда»