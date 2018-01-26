Крах путинской империи: Россия накануне новых санкций

Санкции США могут запустить термоядерные процессы в России. Для России в жизнь возможно воплотятся самые апокалиптические сценарии.

В понедельник, 29 января, Министерство финансов США представит первый из семи так называемых кремлевских докладов. Ожидается, что в документе, помимо прочего, будут названы имена представителей окружения российского президента Владимира Путина, которые попадут под удар американских санкций. Об этом пишет на своих страницах «Обозреватель».

Весь ближний круг Путина под ударом

Кем будут эти «счастливчики» и какой именно «американский подарок» для них уготован – достоверно пока неизвестно. По разным версиям, санкционный список может включать от полусотни до несколько тысяч человек из числа российской «элиты». Есть мнение, что вместе с коррупционерами-империалистами «папашами» ударят и по некоторым отпрыскам – тем, которые миллиардами отмывают отцовские деньги по заграницам.

Мрачная неопределенность буквально поставила на уши небожителей кремлевского «разлива» – россияне подключают своих лоббистов, чтобы любой ценой узнать, есть ли они в санкционных списках и как себя от них обезопасить.

«Эта информация хранится в тайне, и я бы не спекулировал конкретными именами», – ответил «Обозревателю» на вопрос о персоналиях санкционного списка американский политолог Питер Залмаев.

Впрочем, он подчеркнул, что новый раунд санкций будет «умным», поскольку призван бить по конкретным персоналиям из ближайшего окружения Путина, а также –кремлевским марионеткам в «народных республиках».

По мнению российского политолога и финансиста Славы Рабиновича, санкциями будет накрыто все олигархическое окружение Путина. «Туда попадут все те, кто идентифицирован как олигарх, миллиардер, ближний круг Путина – это очевидно», – сказал он в беседе с «Обозревателем».

С большой вероятностью, считает финансист, в «черном списке» могут оказаться такие деятели, как Петр Авен, Михаил Фридман, Виктор Вексельберг, Роман Абрамович, Александр Абрамов, Александр Фролов. «Многие из них уже стараются с Путиным рядом не появляться, «дизассоциироваться» с ним, но боюсь, это мало у кого получается. Потому что невозможно за два-три месяца разорвать все старые связи», – заметил Слава Рабинович.

На кону – астрономические деньги

Что интересно, атаковать путинских олигархов будут по разным направлениям, считают эксперты. «Подобные санкции подразумевают и заморозку активов, и запрет на въезд в США. Кроме того, фигуранты нового списка будут крайне ограничены в части своих бизнес-отношений с западными партнерами и потеряют возможность кредитования в западных финансовых институтах», – уверен Залмаев.

А вот по мнению Рабиновича, санкции будут разными для разных групп этого списка, однако «коммулятивный еффект» от их применения может быть огромным. А именно – экспроприация украденного триллиона долларов, о котором давным-давно говорят специалисты. Или, во всяком случае, сотен миллиардов долларов.

Американец Питер Залмаев тоже согласен, что на кону – астрономические деньги: «Не готов назвать конкретную сумму, но в том, что она будет внушительной, не остается сомнений». Правда, Залмаев указывает на важный нюанс – в любом случае удар нацелен на конкретные персоналии, а не на Россию как страну.

«Учитывая, что санкции призваны быть точечными, смысл в них – не удар по российской экономике в целом, а по «опричникам» Путина, которые все эти годы пользовались всеми благами западной цивилизации: надежной банковской системой, верховенством закона, чистым воздухом, прекрасным образованием для своих чад», – говорит Залмаев.

Однако, хочешь не хочешь, санкции ударят не только по олигархам. «Ближайшее окружение Путина, а также компании, которые являются наибольшими донорами российского бюджета, окажутся под санкциями. Это значит, что экономическая ситуация в России будет ухудшаться, а с другой стороны, напряжение среди российского истеблишмента будет нарастать», – заявил «Обозревателю» народный депутат от Блока Петра Порошенко Вадим Денисенко.

В ответ – дворцовый переворот?

Как Российская Федерация способна ответить на удар в лицо своим «лучшим людям»? Слава Рабинович уверен, что по сути дела – никак. «А им нечего сделать в ответ. В ответ они могут только разбомбить Воронеж. Я думаю, что будут бомбить Воронеж! Возможно, вся военно-политическая верхушка США окажется под российскими санкциями. Им нельзя будет отдыхать в Крыму и держать деньги в ВТБ!» – полушутя-полусерьезно утверждает российский политолог.

Наконец, самый интересный во всей этой ситуации момент – что «пострадавшая» российская элита скажет своему патрону? Слава Рабинович считает, что сюжет с неким «дворцовым переворотом», как это не раз в российской истории бывало, отнюдь не из области фантастики.

«Но мы не можем это предсказать. В России разрушено все – все три ветви власти, институт честных, справедливых, демократических выборов, институт сменяемости власти. Поэтому власть в России сменится не на выборах. Как это произойдет? Никто не может знать наперед», – пояснил финансист.

По его словам, Путин все прекрасно понимает, потому и окружил себя, как он считает, неприступной стеной военных и нацгвардии.

«Но и Чаушеску был окружен такой стеной, и Каддафи, и Сталин. У Сталина на ближней даче все форточки были заварены – боялся отравления газом. Но все это в результате не помогло. Если будет критическое количество олигархов, мультимиллиардеров, которые будут от Путина отворачиваться и собираться в какую-то объединенную коалицию, я думаю, что Росгвардия и ФСБ его не спасут», – добавил Рабинович.

В то же время Вадим Денисенко считает, что процесс падения империи может затянуться надолго: «Санкции просто резко ухудшают ситуацию внутри Российской Федерации. Но мы видели пример СССР, который с начала падения цены на нефть протянул целых 9 лет».

«Обозреватель»