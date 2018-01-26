Продолжает снижаться внутренний платежеспособный спрос

Из конфиденциальной аналитики.

По данным Росстата, за январь–ноябрь 2017 года реальные располагаемые доходы населения сократились еще на 1,3%, продолжив самый длительный период снижения уровня жизни с начала 1990–х годов. Опрос, проведенный «Ромир», показал, что каждая пятая российская семья оценивает свое материальное положение как плохое или очень плохое, пишет Незыгарь.

Аналогичное исследование Высшей школы экономики выявило еще более мрачную картину: 29% респондентов, то есть практически каждая третья семья, заявили, что могут позволить себе только продукты питания, а покупка одежды уже вызывает сложности. 8% сообщили, что «денег не хватает даже на еду».

Согласно исследованию Центра экономических и политических реформ, с конца 2016 по конец 2017 года, цена «корзины продуктов» в регионах России за год в среднем выросла на 9,5%, что превышает официальный уровень инфляции.

Неплатежеспособное население не в состоянии поддерживать рентабельность бизнеса, прибыль которого сжалась за три квартала на 713 млрд. рублей, или на 9% в целом по стране.

Это, в свою очередь, повлекло очередной спад инвестиций и стагнацию экономического роста. Возможности для развития сохраняются лишь у сырьевых корпораций.

Незыгарь