Волкер и Сурков: Козыри на переговорах

Встреча в Дубае является успешной с точки зрения того, что Москва вновь сядет за стол переговоров. А в США появится понимание, как россияне видят ситуацию. Эта встреча может стать фундаментом дальнейшего урегулирования, к которому вернутся активно, скорее всего, после выборов в РФ.

Предыдущие три встречи состоялись еще в прошлом году. Все они касались мирного урегулирования конфликта на Донбассе путем организации миротворческой миссии. После последнего разговора в Белграде в ноябре 2017 года Курт Волкер подчеркнул, что они были «шагом назад», пишет Андрей Коваленко на страницах «Depo.Мир».

Новая же встреча по-прежнему будет касаться войны в Украине. И на нее в Дубае как Волкер, так и Сурков, едут с определенными козырями в рукавах.

Американский спецпредставитель накануне побывал в Украине, где встретился с президентом Порошенко, главой СНБО Турчиновым, министром по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Чернышом и многими другими, включая Левочкина и Бойко. Волкер активно раздавал интервью преимущественно европейским СМИ, через которые доносил свои месседжи. В частности, «Немецкой волне» он сказал, что первые две встречи с Сурковым имели определенный прогресс, а после белградской Россия вернулась к своей первоначальной позиции по миротворцам: сузить миссию исключительно к обеспечению безопасности членов ОБСЕ. Несмотря на это, именно рандеву в Дубае должно стать несколько более интересным за последние минские и белградские вояжи.

Козырь США

29-го января должны быть обнародованы американские санкционные списки, о которых ведутся разговоры с прошлого года. В них могут оказаться главные друзья и кошельки российского режима – олигархи, соратники Путина. А впереди еще выводы относительно катастрофы пассажирского Boeing на Донбассе. Информация о некоторых фамилиях в санкционном списке, в теории, может сделать Россию более сговорчивой в вопросе Донбасса. По крайней мере, было бы наивно думать, что американцы не используют это в переговорах.

Стоит напомнить, что сразу после того, как стало известно о четвертой встрече Волкера с Сурковым The Wall Street Journal написал статью, в которой к читателям доносилась позиция США в будущих переговорах. Постоянно ссылаясь на американских чиновников и дипломатов, издание подчеркивало, что США будут требовать размещения миротворцев ООН на территории Донбасса и на российско-украинской границе. Понимая, что Россию это не устраивает, что и доказывали предыдущие встречи, у американцев есть компромиссный вариант: на границе будут стоять исключительно миротворцы, и Украина быстро не вернет контроль над границей (ранее Киев настаивал именно на возвращении контроля). Понятно, что состав миротворческой миссии (20000 – как подсчитали американцы) будет обсуждаться на следующих встречах. Потому что Россия, даже если и примет такой вариант, захочет присутствии собственных или военных из ОДКБ.

Если такой вариант Москва не принимает, The Wall Street Journal снова со ссылкой на дипломатов говорит, что последуют санкции за участие России в войне на Донбассе. Мол, ваши «ихтамнет» станут «вытамьетами» для всего мира официально.

Козырь России

Москва видит вопрос Донбасса совсем иначе, чем Вашингтон и Киев. Уже всем известная позиция «ихтамнет» является ключевой в этом вопросе. Поскольку Россия «не является стороной конфликта», то война в Украине – проблема внутренняя. Все, что может делать Москва – поддержать миротворческую миссию. Впрочем, у миротворцев на российско-украинской границе, фактически «мирных войск НАТО», нет никакого содержания. Они нужны на линии разграничения между ВСУ и боевиками, а еще для того, чтобы охранять миссию ОБСЕ.

Также Россия настаивает на выполнении Минских договоренностей по пунктам. Если Запад и Киев были заинтересованы сначала в безопасности, включая контроль над границей, а затем в политическом урегулировании, то россияне хотят, чтобы все было по пунктам, где разговоры о местных выборах идут раньше контроль над границей, и фактически говорится о контактах Киева с представителями «ЛДНР».

Более того, россияне критикуют закон о реинтеграции Донбасса, который был принят недавно.

МИД РФ ранее обнародовал заявление, в котором было сказано: «Ни о какой «реинтеграции» речь не идет … все делается для того, чтобы еще больше расколоть Украину и оттолкнуть от себя граждан Украины, проживающих на Донбассе. Киев хоронит достигнутые в Минске договоренности и весь имеющийся механизм поиска взаимоприемлемых решений по преодолению внутриукраинской кризиса, включая и «нормандский формат».

И, действительно, россияне в лице Суркова могут стоять на том, что в новом Законе нет прямого упоминания о «Минске» и он не соответствует наработкам «нормандского формата». А Россия названа оккупантом. Впрочем, Курт Волкер заранее ответил на российские претензии, что, мол, в Законе сказано о том, что мы видим собственными глазами. И он никак не изменит ситуацию.

«Я не думаю, что он что-то меняет в этом контексте. Ситуация – такая же, как и была. Русский контроль и командование там присутствовали, поэтому можно назвать это, неформально, оккупацией и вторжением», – подчеркнул Волкер.

Позиция Украины

После встречи Порошенко с Волкером пресс-служба президента сообщила об итогах разговора достаточно сдержанно: «Москва должна наконец продемонстрировать политическую волю к мирному урегулированию и согласиться на размещение миротворческой миссии ООН на оккупированном Донбассе, включая неконтролируемый участок российско-украинской государственной границы». Последнее в этом месседже является подтверждением того, что Украина принимает план США с миротворцами на границе и, возможно, готова даже подождать с присутствием там собственных пограничников ради урегулирования.

Безусловно, даже несмотря на это в дальнейшем будут еще тяжелые переговоры о проведении местных выборов под мониторингом, например, ОБСЕ, амнистии, обмене пленными и выводе незаконных вооруженных формирований, не говоря уже о всеобъемлющем прекращении огня, которое должно быть обеспечено в начале. И, конечно, Украину не будет устраивать присутствие на Донбассе нынешних главарей боевиков. России же, наоборот, это потребуется. Поскольку план Москвы по-прежнему – дестабилизация Украины.

Почему в компромисс не верится

«Нельзя сказать, что я настроен оптимистично», – сказал Уолкер, комментируя предстоящую встречу. Он пояснил, что в США причину видят не в том, что Россия собиралась захватить Украину военным путем, а в преследовании политических целей – «дестабилизировать Украину, влиять на ее политику и попытаться вбить клин между Украиной и Западом«.

По словам Волкера, у России нет планов по оккупации всей Украины, вместо этого она стремится ее дестабилизировать, влиять на политику страны и испортить отношения с Западом.

«Мы должны создать ситуацию, при которой у России возникнет желание прекратить конфликт», – намекнул Волкер.

Очевидно, что такая ситуация может возникнуть, по мнению американцев, если сильно нажать санкциями на олигархов президента РФ. Или дать понять, что санкции за Крым, можно добавить и за Донбасс, одним из ключевых моментов которых станет ответственность за Boeing. А если и здесь не сработает, то впереди может быть арест имущества, заморозка счетов, офшорные дела – еще многое можно придумать. И самое время выбирать компромиссный вариант. Ведь даже «армия НАТО» на границе – это все же лучше, за полный экономический и репутационный крах. Так или иначе, торги по численности и личному составу миссии ООН еще впереди. Если, конечно, будет компромисс. Но в общий успех переговоров, к сожалению, не верится. Поскольку санкции за Донбасс еще нужно организовать. До президентских выборов Путин вряд ли пойдет на сделку по размещению миротворцев на границе. А если и согласится, то только на российско-белорусский контингент.

Поэтому встреча в Дубае является успешной с точки зрения того, что Москва вновь сядет за стол переговоров. И в США хотя бы появится понимание, как россияне видят ситуацию. Эта встреча может стать фундаментом дальнейшего урегулирования, к которому вернутся активно, скорее всего, после выборов в РФ.

Андрей Коваленко, «Depo.Мир»