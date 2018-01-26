Украина собирается обсудить с США поставки оборонительного оружия

Сегодня должна состоятся встреча Президента Порошенко и Госсекретаря Тиллерсона. На встрече планируется обсудить вопрос поставки в Украину оборонительного оружия.

Президент Украины Петр Порошенко намерен обсудить в Давосе с лидерами США поставки оборонительного оружия Украине. Об этом Порошенко заявил интервью «Bloomberg».

«Надеюсь, что завтра состоится эта встреча. Безусловно, состоится встреча с Рексом Тиллерсоном, и мы обсудим различные вопросы сотрудничества со Штатами в области экономики, безопасности (в частности, по поставкам оборонительного оружия), поддержки украинских реформ и, в частности, миротворцев, которых должен ввести Совет безопасности ООН в восточные регионы моей страны, чтобы остановить убийства украинцев, осуществляемые россиянами», – сказал президент.

Как известно, 23 декабря в Госдепе США заявили, что Соединенные Штаты предоставят Украине «усиленные оборонительные возможности».

Общая стоимость оборонного пакета составит 47 млн долларов. Он будет включать 210 противотанковых ракет и 35 пусковых установок.

Ранее, как сообщало «Гуляй Поле», Госдеп одобрил коммерческую лицензию, позволяющую экспорт снайперских систем Model M107A1, боеприпасов и связанных с ними комплектующих и аксессуаров в Украине на сумму 41,5 млн. долл. США.

Позже «Гуляй Поле» сообщало, что летальное оборонное оружие будет предоставляться Украине Соединенными Штатами в качестве правительственной помощи, а потому будет бесплатной. .

«Bloomberg»