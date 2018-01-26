Признание России о Донбассе: не съем, но понадкусываю

Новый видеоблог корреспондента УНИАН в России Романа Цимбалюка о последних заявлениях российских властей по Донбассу.

В Москве сделали очередные заявления по Донбассу. Романа Цимбалюк разбирался в сути этих высказываний.

Московские мантры о безальтернативности Минских соглашений, немножко вранья и немножко манипуляции с целью убедить всех, что ключ от мира на оккупированном Донбассе не в Кремле. «Достойная плата» Москвы коллабарантам за участие в войне – предателей нигде не любят.

Романа Цимбалюк, УНИАН