Россия разместила комплексы Искандер-М в 300-х км от украинской границы

С этих позиций Искандер-М может обстреливать украинский Краматорск.

Украинские волонтеры обнаружили новое место базирование пусковых установок комплекса Искандер-М в Волгоградской области, всего в 330 км от украинской границы. Об этом сообщается на сайте украинской волонтерской разведки «InformNapalm».

Волонтеры международного разведывательного сообщества «InformNapalm» в ходе мониторинга социальных сетей зафиксировали перемещение 3 пусковых установок комплекса Искандер-М и 4 пусковых установок комплекса С-300, предположительно С-300ПМУ2, в Волгограде, 23 января, всего в 330 км от границы с Украиной.

Видео следования указанной колонны российской военной техники было опубликовано местной жительницей в социальной сети Instagram с остроумным комментарием: «Уж и не знаю, куда они. Может на выборы».

Интересно, что заявленная граничная дальность действия оперативно-тактического ракетного комплекса Искандер-М составляет 500 км, это расстояние по прямой линии точно соответствует дистанции от российского Волгограда до украинского Краматорска.

10 февраля 2015 года российские войска с неподконтрольной Украине территории обстреляли из РСЗО «Смерч» военный аэродром и густонаселенные районы города Краматорска. В результате обстрела погибли 17 человек из которых 10 – гражданских лиц и 7 военнослужащих Вооруженных сил Украины. 64 человека получили ранения. Главная военная прокуратура Украины квалифицировала этот обстрел как террористический акт.

«В региональных российских СМИ мы нашли сообщения, анонсирующие проведение в Волгограде военного парада в честь «75-летия победы советских войск под Сталинградом». В них сообщается, что 2 февраля 2018 в военном параде на «Площади Павших борцов» примет участие боевая и специальная техника: РСЗО «Торнадо» и «Смерч», ЗРК «С-300», РПК «Панцирь», тактический зенитно-ракетный комплекс «ТОР-М1», танки Т-90, самоходные артиллерийские орудия «МСТА-С», бронеавтомобили «Тигр» и ОТРК «Искандер», – сообщают волонтеры

Волонтеры «InformNapalm» в своих расследованиях ранее фиксировали использование в боевых действиях на Донбассе практически всех указанных выше типов российского вооружения и спецтехники, за исключением ОТРК «Искандер».

«Надеемся, что накануне выборов руководство РФ не перейдет очередную красную черту и не станет использовать указанный тип вооружения в агрессии против соседнего государства, но этот вариант следует рассматривать и быть к нему готовым, не только Украине, но и всему международному сообществу», – написано на сайте «InformNapalm».

В следующих публикациях «InformNapalm» обещает рассказать о местах постоянного базирования российских ОТРК «Искандер».

«InformNapalm»