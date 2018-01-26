Подана апелляция на решение о продлении содержания под стражей журналиста Сущенко

В отношение самого защитника Сущенко – адвоката Фейгина – готовится решение Совет адвокатской палаты города Москвы о лишении его адвокатского статуса.

Защита незаконно удерживаемого в России украинского журналиста Романа Сущенко подал апелляционную жалобу на решение суда о продлении содержания под стражей до 30 марта. Об этом сообщает адвокат Марк Фейгин в Twitter.

«Я подал апелляционную жалобу на решение о продлении ареста украинскому журналисту Роману Сущенко на два месяца, до 30 марта 2018 года, принятое вчера Московским городским судом», – написал адвокат.

Я подал апелляционную жалобу на решение о продлении ареста украинскому журналисту Роману Сущенко на два месяца, до 30 марта 2018 года, принятое вчера Московским городским судом. — Mark Feygin (@FeyginMark) January 25, 2018

Позже адвокат Марк Фейгин, который защищает украинских политзаключенных в РФ, в своем Twitter написал, что 27 февраля будет рассмотрен вопрос о лишении его статуса адвоката.

«27 февраля 2018 года состоится Совет адвокатской палаты города Москвы, где меня хотят лишить статуса адвоката за несколько твитов Я приглашаю СМИ присутствовать при этом событии. Адрес: ул. Сивцев Вражек, дом 43. После оглашения решения я сделаю ряд публичных заявлений», – написал Фейгин.

27 февраля 2018 года пройдёт Совет адвокатской Палаты города Москвы, где меня хотят лишить статуса адвоката за несколько твитов! Я приглашаю СМИ поприсутствовать при этом событии. Адрес: ул. Сивцев Вражек, дом 43. После оглашения решения я сделаю ряд публичных заявлений. — Mark Feygin (@FeyginMark) January 25, 2018

Как известно, в декабре 2017 года квалификационная комиссия Адвокатской палаты Москвы рассмотрела жалобу пророссийского блогера Анатолия Шария на Фейгина. Позже заседание перенесли на январь 2018 года.

Фейгин оценивает свои шансы на сохранение статуса как 50 на 50.

В России он был защитником Мустафы Джемилева, Ильми Умерова, Надежды Савченко и сейчас защищает украинского журналиста Романа Сущенко, как сообщало «Гуляй Поле».

«Гуляй Поле»