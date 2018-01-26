Смерть Сталина. Фильм, который не покажут в современной России

«Смерть Сталина» – это не фильм про Сталина. Главным героем «Смерти Сталина» является глава КГБ Берия. Режиссер Ианнуччи высмеял всех членов политбюро ЦК КПСС.

Министерство культуры Российской Федерации отказалось выдать прокатное удостоверение фильму «Смерть Сталина» британского режиссера Армандо Ианнуччи, сделав тем самым ленте наилучшую рекламу из всех возможных. И действительно – посмотрев творение Ианнуччи российские охранители схватились за голову и от греха подальше решили не брать на себя ответственность за демонстрацию провокационного произведения на экранах. Зато фильм уже можно посмотреть в украинских кинотеатрах, что я и не преминул сделать.

«Смерть Сталина» – это не фильм про Иосифа Виссарионовича. Сразу вспоминается роман Виктора Ерофеева «Хороший Сталин», где главным героем является не «вождь народов», а сам рассказчик, приходящийся сыном референту первого лица советского государства. Сталин в названии это успешно апробированный маркетинговый ход, взятый на вооружение Ианнуччи. Западный зритель по-прежнему клюет на штампы времен холодной войны в стиле vodka matryoshka balalaika, поэтому расчёт продюсеров оправдан. Главным героем «Смерти Сталина» является глава КГБ Лаврентий Павлович Берия. Только вот с визуализацией образа главного героя вышла промашка – Берия у британцев слишком толстый и похож на Хрущева, а сам Хрущев худощав и больше всего напоминает Путина. Именно Берия предстает перед зрителями главным интриганом и злодеем, вокруг которого и крутится сюжетный маховик.

По версии Ианнуччи Сталин умирает внезапно, получив злобную записку от пианистки, обвиняющей его в расстреле отца и брата. Сталин лежит на полу в луже собственной мочи. К нему по очереди подходят кремлёвские бонзы и брезгливо воротят носом, завидев описавшегося вождя. Так вот эта сцена наверняка и послужила отправной точкой для запрета показа в России. Дело в том, что власть в России сакральна. Руководителя государства, пусть даже бывшего, нельзя показывать народу в столь неприглядном свете. Это бросает тень на всех последующих национальных лидеров, включая ныне действующего. Но самый дерзкий момент со стороны британцев это гиперболизация работы репрессивной машины КГБ. Здание на Лубянке показано конвейером пыток и убийств, где людей уничтожают прямо в коридорах без суда и следствия. А ведь нынешний президент России Владимир Путин самый известный сотрудник КГБ из ныне здравствующих. Именно с Путиным сегодня у большинства россиян ассоциируется КГБ. Показ фильма за два месяца до президентских выборов, где родное ведомство действующего президента показано жестокой карательной машиной, невозможен в современной России. Допуск «Смерти Сталина» к прокату сегодня был бы ударом по рейтингу Путина. Негоже электорату перед голосованием напоминать откуда вышел действующий глава государства. Да и черные воронки у Ианнуччи могут заставить задуматься граждан о проблеме со свободой слова. Моментальная трепанация черепа Сталина сразу после кончины это достаточно тонкая издёвка над советским вожаком.

Также Ианнуччи высмеял и всех членов политбюро ЦК КПСС. Хрущев показан злопамятным и болтающим жене по пьяной лавочке всякую чепуху. Маленков изображен бесхарактерным и бесхребетным. Молотов вышел приспособленцем, оправдывающим арест своей жены Полины, т.к. это была политическая воля лично товарища Сталина. Режиссер говорит о том, что верхушка советской власти, казавшаяся недостижимыми божествами для простых граждан, на самом деле состояла из мелких, склочных и подверженных порокам людишек. Будто у них спор не за власть над огромной территорией, а разборки в курилке дискотеки за право потанцевать с самой красивой девчонкой.

Ианнуччи напомнил миру и о том, что Берия обожал отлавливать на московских улицах смазливых студенток, силком привозить их на «ЗиСах» на Лубянку и растлевать в подвалах. Сын Сталина Василия вышел шебутным спортивным болельщиком, прикрывающимся громким отцовским именем. Чувствуется, что Ианнуччи смотрел Алексея Германа-старшего «Хрусталёв, машину!» и «Утомленные солнцем» Никиты Михалков – атмосфера очень похожая. Берия даже называет одного из сподручных чекистов фамилией Хрусталёв.

Всамделишной, настоящей России в фильме маловато. Герои шутят на британский манер. Английский юморок слишком специфический и смотрится неправдоподобно из уст советских партийных функционеров. Основная сюжетная линия в фильме – это борьба за власть после кончины Сталина. Историю все учили и знаем, что победил в ней Хрущев. Так вот сам процесс борьбы показан несколько гротескно. Хрущев организовывает заговор против Берии и арестовывает его с помощью военных. В фильме лично маршал Жуков избивает в туалете ЦК арестованного Берию, что на мой взгляд откровенный перебор. Лаврентия Павловича наспех расстреливают во дворе и там же сразу сжигают его тело, хотя тушку прототипа превратили в пепел в крематории. Фильм «Смерть Сталина» это на самом деле фильм о политической и физической смерти Берии. Обрывается земной путь Берии и сразу заканчивается лента.

Подобный развлекательный кинопродукт, изобилующий старомодными клише, наверняка придется по вкусу западному зрителю. Но вот не каждый отечественный посетитель кинотеатра сможет оценить по достоинству творение Ианнуччи. Чтобы смотреть и понимать «Смерть Сталина» нужен определенный культурный багаж, благо хватает в ленте отсылок и аллюзий. По поводу операторской и актерской работы сказать особо нечего – всё достаточно ровно. Главное ведь в данном фильме это авторский замысел, а не исполнение.

Когда нынешние российские сталинисты все-таки доберутся до «Смерти Сталина» с помощи торрентов, то следует ожидать вторую волну резонанса вокруг фильма. Можно только представить, как дубовые советские перья будут писать наполненные возмущением и гневом статьи, обвиняющие Запад в глумлении над лидером страны, победившей во Второй мировой войне. Ианнуччи показал власть Сталина как деспотию, основанную на массовых репрессиях и коллективном страхе населения. Лишь однажды в фильме Жуков обмолвился фразой о том, что надрал задницу немцам. В общем британский режиссер не нанимался пиарщиком к российским любителям «железной руки» и отобразил эпоху Сталина как страшную и абсурдную. Остается лишь радоваться, что сталинисты на Украине не при власти и картину «Смерть Сталина» можно спокойно понаблюдать в кинотеатрах. Как итог, имеем средненькое континентальное кино с неоднозначным юмором. Лента на любителя, но я не жалею, что посетил сеанс.

Всеволод Непогодин, специально для «Гуляй Поле»