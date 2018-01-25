В России распространяется сенсационная информация об аресте лидера Луганских боевиков Плотницкого

После отставки главы «ЛНР» Плотницкого 90% его людей лишились своих постов, против многих возбуждены уголовные дела. Но где же сегодня сам Плотницкий и его «свита» до настоящего времени точно не известно, но в России появилась информация об аресте ФСБ РФ бывшего главы российского криминально-террористического анклава.

Бывший главарь самопровозглашенной «Луганской народной республики» Игорь Плотницкий, который после переворота в конце 2017 года ушел в отставку, арестован в России якобы за попытку «сдачи Донбасса». Об этом пишет российское издание «Росбалт» со ссылкой на сотрудника донецкого «МГБ».

Отмечается, что лидер террористов до последнего находился в Луганске и даже не предпринимал попытки сбежать. Он был уверен, что «ЛНР» вот-вот окажется под контролем Украины, однако покровители его слили».

По словам автора, 23 ноября прошлого года Игорь Плотницкий, руководитель его «администрации» Ирина Тейцман, начальник охраны Евгений Селиверстов и глава «Государственной телевизионной и радиовещательной компании ЛНР» Анастасия Шуркаева были под конвоем доставлены на КПП «Изварино», где их передали ФСБ РФ.

Сейчас якобы все они содержатся под стражей на территории России. Основания – «сотрудничество с СБУ и попытка сдачи Донбасса Киеву». Террористам «ЛНР» также вменяют «растрату государственных средств, превышение власти и должностных полномочий».

«Вся эта гоп-компания творила полный беспредел, ее терпели до последнего, но пришло время, когда последняя капля перевесила», – пишет автор.

Официального подтверждения информации пока нет.

В тоже время масс-меди распространяли ранее версии где именно в России скрывается Игорь Плотницкий.

В различных источниках фигурировала информация о том, что Плотницкий переехал в роскошный особняк в элитном поселке Барвиха в Подмосковье. Ориентировочная стоимость недвижимости может составлять $30 миллионов.

С другой стороны в сети была найдена информация о жилье зарегистрированном на имя брата Плотницкого Михаила в российском Воронеже. Эти жильем мог бы воспользоваться экс-главарь «ЛНР» Игорь Плотницкий после побега.

Отметим, что по информации некоторых СМИ, после начала антитеррористической операции Плотницкий и его брат Михаил перевезли родителей из поселка Кельменцы Черновицкой области в поселок Подгорный в Воронеже. В 2016 году появилась информация, которую официально подтверждал Игорь Плотницкий, что отец и мать Плотницких скончались от отравления грибами.

«Гуляй Поле» напоминает, что ранее уволенный «министр ЛНР» Игорь Корнет, организовавший переворот в террористической группировке, «раскрыл» сговор Плотницкого с Киевом. Корнет заявилял, что в Луганске сейчас идет ликвидация «большой диверсионной группы», а также совместно с «МГБ ЛНР» ловят «украинских агентов», сообщает «МВД ЛНР».

Также в данной операции, рассказывал тогда Корнет, привлеченные боевики «ДНР». По его словам, некоторые агенты передают «искаженную информацию» Плотницкому.

«Росбалт»