В Госдуме предложили жить по условиям военного времени

Депутат Госдумы Драпеко предложила создать совет по нравственности.

В России нужно начать жить по условиям военного времени и для начала создать экспертный совет по нравственности для оценки художественных произведений. Такое заявление сделала депутат Госдумы Елена Драпеко, фракция «Справедливая Россия», об этом информирует «Медуза».

«Как отличить насилие в мультфильме про волка и зайца от ужасного насилия, как в этом фильме, когда пилят пилой череп вождя? Только экспертным путем», – сказала Драпеко о фильме «Смерть Сталина», отметив, что, ее фракция уже несколько раз вносила законопроект о создании экспертного совета по нравственности.

Депутат отметила, что сейчас Минкульт РФ может запретить показ фильма, только если в нем найдут порнографию или призывы к свержению государственного строя. Поскольку в фильме «Смерть Сталина» этих нарушений нет, его «не смогли остановить».

«В условиях информационной войны мы должны начать жить по условиям военного времени… Когда одна провокация следует за другой, нам надо задуматься и ограничить возможность распространения информации, наносящей вред нравственности и безопасности нашей страны» — сказала Драпеко.

Справка «Гуляй Поля»: Елена Драпеко – депутат Госдумы с 1999 года, сперва от КПРФ, затем от «Справедливой России», заместитель председателя комитета по культуре. Она известна как актриса, ее самая известная роль – Лиза Бричкина в «А зори здесь тихие».

Напомним, что 23 января Министерство культуры Российской Федерации отозвало прокатное удостоверение на британскую сатирическую кинокомедию «Смерть Сталина», которая должна была выйти в прокат 25 января.

22 января состоялся общественный просмотр ленты, на котором присутствовали деятели российского кино, депутаты Госдумы, представители Российского исторического общества, а также члены Общественного совета при Минкультуры.

После просмотра они заявили, что лента «не представляет ни исторической, ни культурной ценности и является оскорбительной», а кроме того усмотрели в фильме признаки нарушения российского законодательства.

В фильме «Смерть Сталина», который вышел в Украинский прокат сегодня, снятом британским режиссером Армандо Ианнуччи, играют Стив Бушеми, Тимоти Далтон, Ольга Куриленко, Майкл Пэйлин. Лента рассказывает о первых днях после смерти Иосифа Сталина.

«Медуза»