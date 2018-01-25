Более половины исков украинских граждан в ЕСПЧ связаны с российской агрессией

Украина утратила абсолютное лидерство по числу исковых дел на рассмотрении ЕСПЧ.

Более половины жалоб против Украины, находящихся в очереди на рассмотрение Европейского суда по правам человека, связаны с российской агрессией в Крыму и российско-украинским конфликтом на Донбассе. Об этом заявил, отвечая на вопрос «Европейской Правды», президент ЕСПЧ Гвидо Раймонди.

По его словам, большое количество дел против Украины «в значительной степени связано именно с этими событиями».

«В реестре суда находится около 3800 жалоб против Украины, связанных с этим. Также мы рассматриваем пять межгосударственных жалоб Украины против России», – пояснил он.

Количество жалоб, поданных гражданами и юридическими лицами против России, значительно меньше – в суде зарегистрировано 242 такие жалобы, утверждают в ЕСПЧ.

Количество дел, ожидающих рассмотрения, несущественно выросло по сравнению с предыдущим годом, тогда в суде говорили о 3619 делах, где ответчиком является Украина. Количество жалоб против РФ за тот же период выросло на 50% – в прошлом году в реестре ЕСПЧ было 160 таких дел.

Украина по количеству всех исков на рассмотрении в ЕСПЧ находится на четвертом месте среди стран-членов Совета Европы. По состоянию на 1 января 2018 года на рассмотрении ЕСПЧ находилось примерно 7100 жалоб. В первой тройке – Турция (7500), Россия (7750) и Румыния (9900).

Год назад Украина занимала первое место по этому показателю, тогда на рассмотрении Суда находилось более 18 тысяч жалоб на наше государство. Столь серьезное снижение связано с беспрецедентным решением «Бурмич и другие против Украины», по которому ЕСПЧ вычеркнул из своего реестра более 12 тысяч жалоб на Украину относительно системного невыполнения решений национальных судов, передав их рассмотрение в Комитет министров.

«Европейская Правда»