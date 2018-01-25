Киев готовит России сюрприз на предстоящем Чемпионате мира по футболу

Украина занялась футбольной дипломатией. Киев убеждает «европейских друзей» провести акции в его поддержку на чемпионате мира в России.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин объявил, что власти страны решили задействовать «футбольную дипломатию». По его словам, внешнеполитическое ведомство ведет переговоры с представителями зарубежных федераций футбола и фанатских движений. Цель – добиться от них акций в поддержку Украины на чемпионате мира, который пройдет в России с 14 июня по 15 июля. «КомерсантЪ» выяснял, каких конкретно шагов ждет Киев от своих партнеров и к каким последствиям это может привести, пишут на страницах издания Максим Юсин, Кирилл Кривошеев, Янина Соколовская, учитывая, что правила FIFA запрещают «демонстрацию политических лозунгов в любой форме».

Выступая в Киеве на пресс-конференции, посвященной дипломатическим итогам 2017 года и приоритетам на 2018-й, глава МИД Украины Павел Климкин сообщил: «Мы разговариваем с разными федерациями. Могу открыто сказать об этом. И мы также общаемся с различными организациями фанатов относительно того, каким образом они могут поднимать разные политические вопросы – или бойкотируя этот чемпионат, или четко высказывая свою позицию во время пребывания в России. Переговоры ведутся отдельно с федерациями и с движениями футбольных фанатов».

Какие действия намерены предпринять украинские дипломаты, изданию «КомерсантЪ» разъяснил пожелавший остаться неназванным депутат Верховной рады, представляющий правящую коалицию. По его мнению, шансов добиться бойкота ЧМ-2018, о котором говорил Павел Климкин, «практически равны нулю». «Болельщики сборных, которые пробились на чемпионат, поедут в Россию, несмотря на призывы из Киева», – признал собеседник издания «КомерсантЪ». Более перспективной ему представляется идея главы МИДа побудить зарубежных партнеров Украины «высказать свою позицию» во время пребывания в РФ: «Развернуть на трибунах украинские флаги или, например, транспаранты “Крым – это Украина”».

«Конечно, мы не гарантируем, что все трибуны на чемпионате будут завешаны украинскими флагами, но я убежден, что нашу страну поддержат фан-клубы из соседних государств и наверняка болельщики сборной Англии. В Великобритании большая украинская диаспора и высокий уровень поддержки Украины», – говорит изданию «КомерсантЪ» один из лидеров фанатского движения поклонников киевского «Динамо», создатель популярного интернет-ресурса «Динамо от Шурика» Александр Попов.

Сама сборная Украины не смогла квалифицироваться на ЧМ-2018, заняв в своей отборочной группе лишь третье место. Соответственно, ее болельщики не получили «национальной квоты» на приобретение билетов на матчи, но могут покупать их на общих основаниях, как и граждане любой другой страны.

Собеседник «КомерсантЪ» в Верховной раде считает: из 14 европейских сборных, которые примут участие в финальной стадии чемпионата мира, Киев имеет наибольшие шансы договориться о поддержке с представителями Англии и «сочувствующих Украине славянских посткоммунистических государств, за исключением Сербии, которая симпатизирует России». Впрочем, если исключить Сербию, то получается, что на ЧМ-2018 отобрались сборные лишь двух «славянских посткоммунистических государств» – Польши и Хорватии. При этом Александр Попов признает: «С поляками все неоднозначно. В последнее время с ними возникли проблемы на межгосударственном уровне, и сложно прогнозировать, чем завершатся переговоры с польскими фанатами».

Другой представитель фан-клуба киевского «Динамо» в беседе с «КомерсантЪ» прокомментировал ситуацию гораздо менее дипломатично: «Польские фанаты нас сейчас не любят больше, чем русских». По его словам, идут «предварительные консультации» с болельщиками самых популярных футбольных клубов Хорватии – загребского «Динамо» и «Хайдука» из Сплита.

Что касается Хорватии, то ситуацию там «КомерсантЪ» разъяснил политолог Владо Вурушич. По его словам, у местной федерации и так напряженные отношения с международными футбольными чиновниками. После того как на стадионе в Сплите, где в 2015 году проходил отборочный матч чемпионата Европы, появилась свастика, сборная Хорватии подверглась наказанию: она вынуждена была провести две домашние игры без болельщиков, а кроме того, с нее сняли одно очко в турнирной таблице. По мнению господина Вурушича, маловероятно, что ради демонстрации солидарности с Украиной хорватские спортивные руководители пойдут на новый конфликт. «Что касается фанатов, то здесь стопроцентной уверенности нет. Чисто теоретически возможно, что кого-то из них используют в политических целях, даже банально подкупив», – допускает собеседник «КомерсантЪ».

«Украинцы, скорее всего, будут вести переговоры с лидерами фанатских группировок в тех или иных странах, а не с официальными лицами. Если бы перед нами поставили задачу обеспечить поддержку России на каком-либо спортивном мероприятии за рубежом, мы поступили бы именно так», – заверил «КомерсантЪ» представитель фан-движения одного из московских футбольных клубов. По его словам, на трибунах нередко бывают развернуты флаги не только участвующих в игре сборных, но и третьих стран. «В этом нет никакого нарушения, и на каких-то матчах чемпионата мира мы вполне можем увидеть украинские флаги», – продолжает собеседник «КомерсантЪ». Гораздо труднее, по его мнению, украинцам будет добиться появления на трибунах транспарантов, связанных с Крымом и Донбассом: «Это уже политика, и подобные акции запрещены FIFA и UEFA. Если кто-то из болельщиков развернет на своем секторе подобный плакат, соответствующая национальная федерация будет наказана».

Пункт 67.3 Дисциплинарного кодекса FIFA запрещает «неподобающее поведение» на трибунах, которое включает «демонстрацию оскорбительных или политических лозунгов в любой форме». «Мы уполномочены действовать строго в рамках регламента FIFA. Любые политически мотивированные транспаранты и баннеры не будут допущены к проносу на стадион», – сообщили «КомерсантЪ» в оргкомитете ЧМ-2018.

Впрочем, как показывает опыт последних лет, страх наказания не всегда останавливает политически ангажированных фанатов. На матчах российских команд в еврокубках неоднократно появлялись транспаранты «Косово – это Сербия». В свою очередь, сербские болельщики «отвечали любезностью», вывешивая лозунги в поддержку присоединения Крыма к РФ. Ни в тех, ни в других случаях санкций со стороны европейских футбольных чиновников не последовало.

Почетный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков в интервью «РИА Новости» расценил заявление Павла Климкина как провокацию. «FIFA должна одернуть этого политика, объявив, что не дело людям такого ранга подстрекать к саботажу и прочим неблаговидным делам», – сказал он. Представители FIFA, к которым «КомерсантЪ» обратился за комментариями, к моменту подписания этого номера газеты ответа не предоставили.

«Гуляй Поле» ранее сообщало, что депутат Европарламента от партии «зеленых» Ребекка Хармс (Rebecca Harms) призвала политиков и обычных зрителей бойкотировать чемпионат мира по футболу в России.

«Гуляй Поле» так же напоминает о том, что в конце прошлого года состоялась жеребьевка групповой стадии чемпионата мира по футболу, который в следующем году состоится на России. Событие уже стало предметом сетевого троллинга и породило ряд сетевых мемов: «Марадона-тамада», «кокаиновый приход», «жеребьевка на допинге» и «дерби за права людей».

«Гуляй Поле» так же напоминает, что ранее сообщалось о проблемах с которыми сталкиваются города принимающие игры XXI Чемпионата мира по футболу. В частности в Самаре не достроен стадион, что привело к отставке прежнего губернатора области Николая Меркушкина. Ряд городов принимающих игры чемпионата столкнулись с угрозой выселения студентов вузов из общежитий и заселение на их место росгвардейцев, призванных охранять мероприятия чемпионата.

«Гуляй Поле» так же сообщало ранее о том, что российскую олимпийскую сборную могут допустить к участию в Зимней Олимпиаде-2018. Решение об этом должно быть принято 5 декабря.

В связи анти-допинговыми скандалами вокруг прошедшей Олимпиады-2014 появилась информация о попытке подтасовать результаты допинг-пробы украинской биатланистки Виты Семеренко. Об этом сообщало «Гуляй Поле» со ссылкой на интевью в The New York Times экс-глава Московской антидопинговой лаборатории Григорием Родченковым.

В итоге Россию отстранили от участия в Олимпиаде, но российским спортсменам позволили принять участие в соревнования в нейтральном статусе, в форме без национальной российской символики и после тщательного отбора кандидатов .

Максим Юсин, Кирилл Кривошеев, Янина Соколовская, «КомерсантЪ»