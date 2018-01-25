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Гуманитарная аура

Киев готовит России сюрприз на предстоящем Чемпионате мира по футболу

Максим Юсин, Кирилл Кривошеев, Янина Соколовская, «КомерсантЪ»
25 января 2018

Украина занялась футбольной дипломатией. Киев убеждает «европейских друзей» провести акции в его поддержку на чемпионате мира в России.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин объявил, что власти страны решили задействовать «футбольную дипломатию». По его словам, внешнеполитическое ведомство ведет переговоры с представителями зарубежных федераций футбола и фанатских движений. Цель – добиться от них акций в поддержку Украины на чемпионате мира, который пройдет в России с 14 июня по 15 июля. «КомерсантЪ» выяснял, каких конкретно шагов ждет Киев от своих партнеров и к каким последствиям это может привести, пишут на страницах издания Максим Юсин, Кирилл Кривошеев, Янина Соколовская, учитывая, что правила FIFA запрещают «демонстрацию политических лозунгов в любой форме».

Выступая в Киеве на пресс-конференции, посвященной дипломатическим итогам 2017 года и приоритетам на 2018-й, глава МИД Украины Павел Климкин сообщил: «Мы разговариваем с разными федерациями. Могу открыто сказать об этом. И мы также общаемся с различными организациями фанатов относительно того, каким образом они могут поднимать разные политические вопросы – или бойкотируя этот чемпионат, или четко высказывая свою позицию во время пребывания в России. Переговоры ведутся отдельно с федерациями и с движениями футбольных фанатов».

Какие действия намерены предпринять украинские дипломаты, изданию «КомерсантЪ» разъяснил пожелавший остаться неназванным депутат Верховной рады, представляющий правящую коалицию. По его мнению, шансов добиться бойкота ЧМ-2018, о котором говорил Павел Климкин, «практически равны нулю». «Болельщики сборных, которые пробились на чемпионат, поедут в Россию, несмотря на призывы из Киева», – признал собеседник издания «КомерсантЪ». Более перспективной ему представляется идея главы МИДа побудить зарубежных партнеров Украины «высказать свою позицию» во время пребывания в РФ: «Развернуть на трибунах украинские флаги или, например, транспаранты “Крым – это Украина”».

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«Конечно, мы не гарантируем, что все трибуны на чемпионате будут завешаны украинскими флагами, но я убежден, что нашу страну поддержат фан-клубы из соседних государств и наверняка болельщики сборной Англии. В Великобритании большая украинская диаспора и высокий уровень поддержки Украины», – говорит изданию «КомерсантЪ» один из лидеров фанатского движения поклонников киевского «Динамо», создатель популярного интернет-ресурса «Динамо от Шурика» Александр Попов.

Сама сборная Украины не смогла квалифицироваться на ЧМ-2018, заняв в своей отборочной группе лишь третье место. Соответственно, ее болельщики не получили «национальной квоты» на приобретение билетов на матчи, но могут покупать их на общих основаниях, как и граждане любой другой страны.

Собеседник «КомерсантЪ» в Верховной раде считает: из 14 европейских сборных, которые примут участие в финальной стадии чемпионата мира, Киев имеет наибольшие шансы договориться о поддержке с представителями Англии и «сочувствующих Украине славянских посткоммунистических государств, за исключением Сербии, которая симпатизирует России». Впрочем, если исключить Сербию, то получается, что на ЧМ-2018 отобрались сборные лишь двух «славянских посткоммунистических государств» – Польши и Хорватии. При этом Александр Попов признает: «С поляками все неоднозначно. В последнее время с ними возникли проблемы на межгосударственном уровне, и сложно прогнозировать, чем завершатся переговоры с польскими фанатами».

Другой представитель фан-клуба киевского «Динамо» в беседе с «КомерсантЪ» прокомментировал ситуацию гораздо менее дипломатично: «Польские фанаты нас сейчас не любят больше, чем русских». По его словам, идут «предварительные консультации» с болельщиками самых популярных футбольных клубов Хорватии – загребского «Динамо» и «Хайдука» из Сплита.

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Что касается Хорватии, то ситуацию там «КомерсантЪ» разъяснил политолог Владо Вурушич. По его словам, у местной федерации и так напряженные отношения с международными футбольными чиновниками. После того как на стадионе в Сплите, где в 2015 году проходил отборочный матч чемпионата Европы, появилась свастика, сборная Хорватии подверглась наказанию: она вынуждена была провести две домашние игры без болельщиков, а кроме того, с нее сняли одно очко в турнирной таблице. По мнению господина Вурушича, маловероятно, что ради демонстрации солидарности с Украиной хорватские спортивные руководители пойдут на новый конфликт. «Что касается фанатов, то здесь стопроцентной уверенности нет. Чисто теоретически возможно, что кого-то из них используют в политических целях, даже банально подкупив», – допускает собеседник «КомерсантЪ».

«Украинцы, скорее всего, будут вести переговоры с лидерами фанатских группировок в тех или иных странах, а не с официальными лицами. Если бы перед нами поставили задачу обеспечить поддержку России на каком-либо спортивном мероприятии за рубежом, мы поступили бы именно так», – заверил «КомерсантЪ» представитель фан-движения одного из московских футбольных клубов. По его словам, на трибунах нередко бывают развернуты флаги не только участвующих в игре сборных, но и третьих стран. «В этом нет никакого нарушения, и на каких-то матчах чемпионата мира мы вполне можем увидеть украинские флаги», – продолжает собеседник «КомерсантЪ». Гораздо труднее, по его мнению, украинцам будет добиться появления на трибунах транспарантов, связанных с Крымом и Донбассом: «Это уже политика, и подобные акции запрещены FIFA и UEFA. Если кто-то из болельщиков развернет на своем секторе подобный плакат, соответствующая национальная федерация будет наказана».

Пункт 67.3 Дисциплинарного кодекса FIFA запрещает «неподобающее поведение» на трибунах, которое включает «демонстрацию оскорбительных или политических лозунгов в любой форме». «Мы уполномочены действовать строго в рамках регламента FIFA. Любые политически мотивированные транспаранты и баннеры не будут допущены к проносу на стадион», – сообщили «КомерсантЪ» в оргкомитете ЧМ-2018.

Возможные сценарии Третьего Майдана

Впрочем, как показывает опыт последних лет, страх наказания не всегда останавливает политически ангажированных фанатов. На матчах российских команд в еврокубках неоднократно появлялись транспаранты «Косово – это Сербия». В свою очередь, сербские болельщики «отвечали любезностью», вывешивая лозунги в поддержку присоединения Крыма к РФ. Ни в тех, ни в других случаях санкций со стороны европейских футбольных чиновников не последовало.

Почетный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков в интервью «РИА Новости» расценил заявление Павла Климкина как провокацию. «FIFA должна одернуть этого политика, объявив, что не дело людям такого ранга подстрекать к саботажу и прочим неблаговидным делам», – сказал он. Представители FIFA, к которым «КомерсантЪ» обратился за комментариями, к моменту подписания этого номера газеты ответа не предоставили.

«Гуляй Поле» ранее сообщало, что депутат Европарламента от партии «зеленых» Ребекка Хармс (Rebecca Harms) призвала политиков и обычных зрителей бойкотировать чемпионат мира по футболу в России.

«Гуляй Поле» так же напоминает о том, что в конце прошлого года состоялась жеребьевка групповой стадии чемпионата мира по футболу, который в следующем году состоится на России. Событие уже стало предметом сетевого троллинга и породило ряд сетевых мемов: «Марадона-тамада», «кокаиновый приход», «жеребьевка на допинге» и «дерби за права людей».

Страна в поисках говна

«Гуляй Поле» так же напоминает, что ранее сообщалось о проблемах с которыми сталкиваются города принимающие игры XXI Чемпионата мира по футболу. В частности в Самаре не достроен стадион, что привело к отставке прежнего губернатора области Николая Меркушкина. Ряд городов принимающих игры чемпионата столкнулись с угрозой выселения студентов вузов из общежитий и заселение на их место росгвардейцев, призванных охранять мероприятия чемпионата.

«Гуляй Поле» так же сообщало ранее о том, что российскую олимпийскую сборную могут допустить к участию в Зимней Олимпиаде-2018. Решение об этом должно быть принято 5 декабря.

В связи анти-допинговыми скандалами вокруг прошедшей Олимпиады-2014 появилась информация о попытке подтасовать результаты допинг-пробы украинской биатланистки Виты Семеренко. Об этом сообщало «Гуляй Поле» со ссылкой на интевью в The New York Times экс-глава Московской антидопинговой лаборатории Григорием Родченковым.

В итоге Россию отстранили от участия в Олимпиаде, но российским спортсменам позволили принять участие в соревнования в нейтральном статусе, в форме без национальной российской символики и после тщательного отбора кандидатов .

Максим Юсин, Кирилл Кривошеев, Янина Соколовская, «КомерсантЪ»

Tags: война, мундиаль, Россия, Украина, чемпионат мира по футболу

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