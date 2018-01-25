В какой угол Волкер может загнать Суркова

Какие неприятности Волкер приготовил Суркову. В грядущих переговорах позиции Суркова будут слабее, а это риск, что российская сторона, напротив, пойдет на конфронтацию.

Место проведения вероятной новой встречи спецпредставителя Госдепартамента США по вопросам Украины Курта Волкера и помощника президента РФ Владислава Суркова неожиданно может перенестись из Белграда в Дубай. Может – потому что опыт общения с россиянами показывает, что полная уверенность в чем-либо является непозволительной роскошью. О смене декораций стало известно из сообщения Волкера в Twitter по итогам его переговоров с президентом Украины Петром Порошенко в Киеве, пишет Владислав Гирман, на страницах «Деловой Столицы».

Волкер в Киеве

Визит американского дипломата в украинскую столицу весьма насыщен встречами. Волкер прибыл в Киев примерно в час дня и вместе с послом США в Украине Мари Йованович пообщался с начальником Генштаба – главнокомандующим ВСУ Виктором Муженко, чтобы получить информацию военного характера о ситуации на Донбассе, так сказать, из первых рук. А «мирными» данными с Волкером поделился министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Вадим Черныш. И затем уже состоялось его рандеву с Порошенко. Своеобразная вишенка на торте – кульминация первого дня дипломата в Киеве, задающая тон предстоящей политической дуэли с Сурковым. Ключевыми пунктами, исходя из традиционно суховато-обзорного сообщения АПУ, были принятый намедни закон о реинтеграции Донбасса и миротворческая миссия ООН. Первый – как один из способов достижения второго.

Хотя на деле Киев и Вашингтон уже скопили достаточно серьезный арсенал механизмов, которым по силам, правда, гипотетически заставить Владимира Путина выдать миротворческий ордонанс. Заготовленный же набор императивов для Москвы Волкер планирует презентовать во время очередного раунда переговоров с «лднровским» куратором, которые, по данным российских СМИ, должны состояться уже 26 января. Правда, до этого дня у подчиненного Рекса Тиллерсона еще, как он сам написал в Twitter, «полтора дня» встреч. Поэтому багаж при отлете в ОАЭ может пополниться чемоданом-двумя. Или же Кремль сорвет встречу. Смотря, что окажется сильнее: российские «баба– яга против» или политико-дипломатический инструментарий США. А он, как отмечалось уже, весьма и весьма внушительный. Иначе как можно объяснить «небольшую победу» – смену географии: вместо дружественного РФ города с памятником Николаю II, сквером ансамбля им. Александрова и местными «ватниками» Суркову придется ехать в чуждый Дубай, к союзникам США.

«В чем сила, брат»

Как говорил персонаж, столь горячо любимый адептами «русского мира», сила – в правде. При этом нынешнее руководство России, очевидно, так не считает. Ну, или, по крайней мере, у нее эта правда своя, а у большей части мира – своя. Которому ко всему прочему не удается цивилизовать россиян одним диалогом, поэтому используются санкции, нормативно-правовые акты и т. п. В преддверии переговоров с Сурковым позиции Волкера явно посильнее будут.

Во-первых, у спецпредставителя Госдепа за спиной есть пресловутый закон о реинтеграции Донбасса, принятый наконец Верховной Радой. Он четко называет Россию агрессором и оккупантом.

Во-вторых, предоставление Украине летальных оборонительных вооружений. «Джавелины» в руках украинских бойцов вносят коррективы в попытки Москвы в очередной раз сыграть на эскалации. Сейчас, к слову, боевики притихли. Правда, достоверно неизвестно, обусловлено ли это предстоящей встречей Волкера и Суркова, или они что-то задумали.

В-третьих, во вторник Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию «Гуманитарные последствия войны в Украине». В ней содержится призыв к РФ прекратить финансировать марионеток в ОРДЛО, не переселять в Крым население, а также, к примеру, впервые формулировка «аннексия Крыма» заменяется «оккупацией и попыткой аннексии». То бишь это четкий мессидж – полуостров не потерян для Украины окончательно.

В-четвертых, огромное значение имеют новые доктрины Пентагона. Показательно, что после публикации положений «Национальной оборонной стратегии» и «Обзора ядерного потенциала» (этот документ доступен для ознакомления пока лишь в СМИ, раздобывших копии) министр иностранных дел РФ Сергей Лавров засуетился и заверил, что Москва готова к диалогу и готова обсуждать военные доктрины, «как это было раньше, когда военные двух стран укрепляли доверие». «Убежден, что в любом случае в США есть немало здравомыслящих людей, которые понимают, что стратегическая стабильность должна сохраняться, все риски, которые для нее возникают, должны купироваться и что сделать это невозможно без сотрудничества России и США», – добавил глава МИД РФ.

В-пятых, нашумевший «Кремлевский доклад» – список приближенных Путина в соответствии с законом «О противодействии противникам США с помощью санкций» (CAATSA). Эти самые приближенные, особенно толстосумы, очень нервничают по этому поводу. Глава ВТБ и потенциальный фигурант списка Андрей Костин в Давосе даже сделал громкое заявление, напоминающее по стилистике выпады Пхеньяна, что новый пакет санкций будет восприниматься Москвой как объявление войны. При этом экс-сотрудник Госдепа Дэн Фрид рассказал Bloomberg, что российские олигархи ездят на поклон в Вашингтон, точнее, присылают тайных представителей, чтобы вести переговоры о невключении их в список. По данным СМИ, некоторые даже принялись с жаром распродавать зарубежные активы. Их им придется прятать далеко и глубоко в офшорах, хотя и туда, как показал тот же «Панамаликс», можно дотянуться. Безопаснее было бы все перевезти в Россию, но неутешительные экономические перспективы являются прямой угрозой сохранности вырученных от продажи средств. Публикация же этого пугающего «Кремлевского доклада» состоится со дня на день, но, вероятнее всего, после переговоров Волкера и Суркова. Потому как именно они станут определяющим фактором для списка.

В-шестых, на горизонте маячит наказание для России за вмешательство в выборы по мере продвижения расследования спецпрокурора Роберта Мюллера. В Сенате США, отметим, уже готовы. Так, республиканец Марко Рубио из Флориды и демократ Крис Ван Холлен из Мэриленда подготовили законопроект «Защита выборов от угроз путем установления красных линий», который призван упредить в американские выборы вмешательство извне – со стороны России, а также Ирана, Китая, КНДР.

Имеющееся в распоряжении Волкера преимущество в переговорах открывает возможности продавить-таки идею с «голубыми касками» не на условиях Москвы, т. е. миротворцы не будут бодигардами наблюдателей ОБСЕ лишь на линии разграничения. Потому-то, кстати, Йованович подчеркивала в недавнем интервью, что не считает переговоры провалившимися.

Слабость Суркова

Представитель Кремля такой подготовкой похвастать не может. Его переговорные позиции откровенно слабы. Как раз из-за вышеупомянутых шести пунктов. Но прежде всего из-за вовлеченности всех и вся в выборный процесс. Нынешние президентские выборы важны для Путина, поскольку легитимируют его дальнейшие притязания на престол на неограниченный срок (пока здоровье не иссякнет, ну, или двойники) с дальнейшей передачей власти преемнику.

Правда, этот загнанный в угол, облезлый, исхудавший и искусанный в кровь блохами зверь все еще может огрызаться. Велика вероятность, что как раз «поражение» Суркова в Дубае подтолкнет Кремль к тому, чтобы еще больше втиснуться в свою ракушку, громко захлопнув ее створки. В надежде, что дипломатическое хамство и торговля хаосом в Украине, Сирии, КНДР принесет плоды и заставит Запад снизить давление.

Модель такого поведения прекрасно проиллюстрирована вчерашним ad-hoc заседанием комитета ПАСЕ по возвращению российской делегации. Москва декларирует огромное желание сновать сидеть в ПАСЕ, но не намерена давать слабину. Глава комитета Совфеда РФ по международным делам Константин Косачев пригрозил, что даже после возвращения в ПАСЕ россияне не будут выполнять резолюции. А одиозный праправнук писателя Льва Толстого – депутат Госдумы Петр Толстой подтвердил: «Мы будем дискутировать о их содержании с нашими коллегами достаточно жестко – после того, как вернемся в ассамблею». Перед началом заседания тот же Толстой позволил еще более хамское высказывание: «Российских войск нет на территории Украины, а если бы они были, то Украина уже была бы в составе России».

С другой стороны, пусть Москва и твердит, что не является стороной конфликта, но активное участие в переговорном процессе ее очень даже интересует. «Минск» – паллиатив. Причем паллиатив с натяжкой. Причем даже для Кремля. Билатеральный формат Волкер-Сурков в этом плане куда эффективнее и привлекательнее, хотя бы потому что удовлетворяет запрос России на удовлетворение геополитических амбиций – на возвращение статуса сверхдержавы, которого ее так «нахально» лишил Барак Обама. Формат открывает простор для маневров и достижения неких компромиссов.

Владислав Гирман, «Деловая Столица»