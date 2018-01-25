Телеканал Euronews исправил сюжет о крымских школьниках

Теперь в сюжете рассказываются детали о российской аннексии Крыма и введенных против России санкций.

Телеканал Euronews внес изменения в свой сюжет об обучении российскими войсками детей в Крыму, в котором не было указано о российской оккупации полуострова. Об этом свидетельствуют обновления на сайте телеканала, передает «Европейская Правда».

На сайте указано, что «сюжет обновлено 24 января 2018 года, включая детали о российской аннексии Крыма».

Текст сюжета дополнили предложением: «Крым, который рассматривается геополитическим оплотом Москвы, был аннексирован в Украины в 2014 году — это привело к введению санкций Евросоюза и США против России за этот «нелегальный» шаг».

«Гуляй Поле» напоминает, что сюжет телеканала вызвал возмущение в украинских и европейских дипломатов.

Материал о военных учениях для школьников в Крыму не содержал упоминания об аннексии полуострова.

В МИД Украины призвали телеканал Euronews исправить материал об оккупированном Крыме. С письмом к телеканалу обратился посол Украины в ЕС.

«Европейская Правда»