Российская пропагандистка в вышиванке провоцировала Порошенко в Давосе

Журналистка в вышиванке спросила на русском в Порошенко про «закон о войне». Президент Украины посоветовал журналистке снять вышитую сорочку, которая является традиционной одеждой украинцев.

Вчера, 24 января, в швейцарском Давосе на Всемирном экономическом форуме не обошлось без традиционной провокации от российских СМИ, которые всегда проинформированы о том, где можно встретить украинскую делегацию. Об этом сообщает «ТСН. Ранок».

Журналистка с микрофоном без опознавательных знаков задала на русском президенту Украины Петру Порошенко вопрос: «Зачем вы приняли закон о войне?».

Порошенко отреагировал на ее вышитую сорочку и посоветовал «снять вышиванку». Также он отметил, что ответит на вопрос, если он прозвучит на украинском. На что провокаторша отметила, что президент Украины «прекрасно понимает русский язык».

«Я понимаю и английский, и другой. Но на вопросы отвечаю на украинском», – указал ей глава государства.

Дальше разговор прекратился силами охраны. Журналистку, по правилам форума, теперь могут лишить аккредитации.

«Гуляй Поле» ранее сообщало, что в ПАСЕ обсуждается вопрос о возращение в состав ассамблеи. Россия ставит ультимативное условие своего возращения – полное снятие европейских антироссийских санкций.

«Гуляй Поле» также напоминает, что министр иностранных дел России Сергей Лавров дал комментарий насчет реализации планов миротворческой миссии ООН на Донбассе. Лавров так же особо подчеркнул, что Россия будет и дальше «защищать русских» в сопредельных постсоветских странах.

Как уже сообщало «Гуляй Поле» Лавров дал негативную оценку принятому в Украине закону о реинтеграции оккупированных территорий, а «Гуляй Поле», в свою очередь, напоминает, что в России в целом выразили недовольство принятым в Украине законом о реинтеграции. Для этого Россия подключает не только собственный МИД, лидера донецких боевиков Александра Захарченко, но даже украинских политиков, в том числе и кума Путина – Виктора Медведчука.

А пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков сделал информационный вброс о наличие «контактов» между президентами Украины и России. Позже он опроверг собственные слова.

«Гуляй Поле» ранее сообщало о том что в Сербии пророссийские силы требуют ввода российских войск в Косово. А в Афинах украинское посольство подверглось нападению неизвестных лиц. В результате атаки с использованием с использованием «коктейлей Молотова» подожгли три автомобиля сотрудников украинского посольства.

В тоже время принятый закон создает условия для дестабилизации внутренней ситуации в самой России. Такое мнение высказал российский ученый, историк и политолог Александр Сытин.

В тоже время Лавров подчеркивает, что Россия намерена «добиваться выполнения минские соглашений» для «достижения мира» в Украине. Прежде всего речь идет о оккупированной Россией части Донбасса, где Россия настаивает на реализации своих планов, о которых поведал министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

Не исключено, что к 18 марту 2018 года в Крыму введут режим контртеррористической операции, что бы исключить население Крыма из процесса голосования и создать видимость легитимных выборов президента в глазах мирового сообщества.

«Гуляй Поле» напоминает, что в Украине был с визитом спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер. Волкер провел ряд встреч с президентом Украины Петром Порошенко, главой Генштаба и главнокомандующим Вооруженных сил Украины Виктором Муженко и министром по вопросам временно оккупированных территорий Вадимом Чернышем. Ранее запланированная поездка на Донбасс отменена. Сегодня Волкер планирует встретиться с помощником президента России Владиславом Сурковым.

Волкер так же высказал мнение, что Россия не сумела достичь основной цели своей политики в отношение Украины.

«ТСН. Ранок»