Недоумение российских элит: Запад – партнер или враг?

Пугающая неопределенность положения. Российские элиты ожидают от Запада чего угодно, не понимая насколько сами являются токсичными.

Американцы в Давосе «прячутся от российской делегации», заявил Аркадий Дворкович, который представляет Россию на Всемирном экономическом форуме. Так вице-премьер прокомментировал возможное введение очередных санкций США. Помимо ограничительных мер, он также затронул тему работы правительства после президентских выборов и заверил, что в России больше нет понятия «олигархи». Политический обозреватель «КоммерсантЪ FM» Дмитрий Дризе считает, что российская власть демонстрирует Западу свое полное спокойствие.

Подтверждается известный тезис, что наши чиновники всегда охотнее выступают перед зарубежной аудиторией, нежели перед отечественными интересантами. Глава российской делегации на Всемирном экономическом форуме в Давосе вице-премьер Аркадий Дворкович сообщил о том, о чем ответственные чины правительства героически молчат дома. Таких животрепещущих тем, собственно, две — какой будет экономическая политика после российских президентских выборов; и насколько болезненны американские санкции и каким может быть наш ответ или противодействие.

Итак, экономическая стратегия останется прежней, продолжим делать, что делаем, говорит Дворкович. В России очень привлекательные условия — низкая инфляция, гибкий обменный курс, небольшой государственный долг. Суды стали лучше работать. Такое понятие, как «олигархи», ушло в прошлое — теперь у нас исключительно «социально ответственные бизнесмены», так что пришло время улучшить бизнес-среду: создавать равные условия для граждан, малых, средних и крупных предприятий. Это и будет основной задачей правительства в новом политическом цикле — структурные реформы.

Из первого вытекает второе. Как страна может быть привлекательной для инвесторов, если находится под международными санкциями? Вот и новый список готовится — Kremlin Report.

Ответ: а нечего обращать на эти санкции внимание. По словам Аркадия Дворковича, американцы бегают от нашей делегации в Давосе, прячутся, нечего им сказать. И, в целом, это прием нечестной конкуренции — Америка таким образом продвигает свои товары. Однако Европа от этого не в восторге.

Один из главных российских спикеров на форуме — глава ВТБ Андрей Костин. Ему, конечно, тоже плевать на санкции, даже персональные. Но, тем не менее, по его словам, Америка затеяла большую и опасную игру, пожелав через санкции добиться смены власти в России. Запад развязал войну — пока что экономическую — но если так и дальше пойдет, неизвестно, до чего может дойти. Вот в Европе уже почти что началась гонка вооружений.

И, тем не менее, резюмируя все сказанное, можно сделать вывод, что правительство и бизнес работают, и никого и ничего не боятся. По крайней мере, делают вид.

Но вот что по-настоящему тревожит, так это еще одна фраза Аркадия Дворковича — о том, что никакого диалога с американцами нет, да и говорить с ними не о чем. По мнению вице-премьера, бессмысленно это.

Так что прогноз на ближайшее будущее выглядит так — у нас-то все хорошо, однако от Запада можно ждать чего угодно. Они, получается, больше никакие не партнеры. А кто тогда? Больше подходит термин «враги», раз они и смену власти готовят. А если так, здесь уже не до реформ и не до макроэкономики. Впрочем, мы их не боимся, а они, видя такую нашу жесткую позицию, глядишь, и сами испугаются.

Дмитрий Дризе, «КоммерсантЪ FM»