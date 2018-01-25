Возможные сценарии Третьего Майдана

Попытка некоторых обезбашенных «революционеров» спровоцировать в Украине очередные уличные бои в рамках новой революции все еще является угрожающим фактором и, скорее всего, будет оставаться таковым на протяжении всего года.

Сами по себе акции протеста не являются чем-то слишком уж дестабилизирующим. В конце концов, в демократической стране всякий имеет право на цивилизованный мирный протест. Да и Михо-майдан еще в конце прошлого года неоднократно демонстрировал, что сколько-нибудь значительной народной поддержки нынешние сторонники насильственной смены власти не имеют. Однако не может не вызывать обоснованную тревогу то, что немногочисленное боевое крыло протестных акций не слишком скрывает намерения спровоцировать силовое противостояние, а то и кровопролитие, и даже предпринимает реальные попытки затеять бойню с правоохранителями и захватывать здания, пишет Тарас Клочко на страницах «Деловой Столицы».

В том, что риск спровоцировать в столице серьезное силовое противостояние с трудно предсказуемыми последствиями все еще велик, все мы могли убедиться утром 16 января. Небольшая горстка «революционеров» из числа сторонников нардепа Семена Семенченко умудрилась устроить столкновения с правоохранителями прямо под стенами парламента с применением оружия пролетариата – булыжников. И хотя эту вспышку агрессии удалось своевременно купировать, без пострадавших не обошлось.

Несмотря на то что «вождь» нынешней фронды Михеил Саакашвили от уличной политики отошел и начал разъезжать по регионам, риск массовых беспорядков все еще достаточно высок. Собственно, персонально Саакашвили в данном случае не самая потенциально взрывоопасная фигура. Ему хоть и льстит реноме «главного революционера», и где-то в мечтах он уже представляет, как массы вносят его на руках куда-нибудь в здание на Грушевского или Банковой, но реальной бойни он, похоже, все-таки боится. А вот слабо контролируемые им Семенченко, Соболев и другие пламенные борцы за справедливость куда более склонны к авантюрным решениям.

Приведет ли позиционное уличное противостояние к взрыву, предсказать невозможно, поскольку все будет зависеть от множества факторов, в том числе и случайных. Тем не менее существуют три возможных сценария развития событий, имеющих разную вероятность реализации.

Наименее вероятный сценарий – апокалиптический, вплоть до государственного переворота. Его может запустить любое силовое противостояние, в котором какая-то из сторон злонамеренно или в пылу борьбы перегнет палку. К примеру, у кого-то из силовиков не выдержат нервы и в ответ на провокацию последует ассиметричный ответ, возможно, с применением не только спецсредств, но и боевого оружия. Учитывая наличие у многих «революционеров» боевого опыта, оружия и взрывчатки, все это может перерасти в уличные бои с трудно предсказуемой реакцией масс.

Насильственный сценарий может быть спровоцирован и противоположным образом, если, например, при попытке протестующих предпринять очередной захват здания правоохранители не решатся дать адекватный отпор, что запустит цепную реакцию и развяжет руки тем «революционерам», кто не наигрался в повстанческую романтику во время Майдана, но сейчас резонно опасается ответных законных мер силовиков.

То, что широкие массы весь революционный пафос нынешней боевой оппозиции не слишком одобряют, никак не гарантирует невозможность осуществить переворот. Уставший от потрясений народ вполне способен лишь недоуменно созерцать происходящее, что также может развязать руки радикалам.

Второй сценарий – оптимистический. Предприняв несколько бесплодных попыток «поднять Киев» на новую революцию, протестующие потеряют даже ту незначительную поддержку, которую имеют, и свернут свое бесперспективное занятие. И до выборов в стране будет более-менее спокойно. Вероятность реализации такого сценария тоже не слишком велика. Во-первых, потому что кровно заинтересованный в дестабилизации ситуации в Украине Кремль всегда будет располагать достаточным количеством ресурсов, чтобы затеять очередной «шатун» и прямо или опосредованно завербовать среди украинцев тех, кто готов этому активно содействовать. А собрать в стране пару тысяч особенно буйных «патриотов», недорого покупаемых активистов или даже прямой агентуры – не есть невыполнимая задача. А двух-трех тысяч человек вполне достаточно, чтобы спровоцировать достаточно масштабную заварушку.

И, наконец, третий сценарий – это постоянное поддерживание революционного брожения низкой, а временами и средней интенсивности, но без серьезных обострений. Подобное развитие событий наиболее вероятно ввиду всех вышеперечисленных причин. Небольшая группа протестующих, состоящая преимущественно из обезбашенных ветеранов Семенченко, будет продолжать сидеть в палатках под парламентом, пытаясь спровоцировать силовиков на неадекватные действия при каждом подходящем поводе.

Тарас Клочко, «Деловая Столица»