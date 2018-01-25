Россельхознадзор считает четверть сыров в России украинской контрабандой

В массовой контрабанде украинского сыра в Россию Россельхознадзор подозревает Беларусь.

В Россельхознадзоре подозревают, что до 25% сыров на российском рынке могут быть украинского происхождения. Об этом сообщает «РБК».

По словам официального представителя ведомства Юлии Мелано, запрещенная из-за продэмбарго продукция переупаковывается в Белоруссии и ввозится под видом сыра из Македонии, Ирана и других стран.

Отмечается, что в октябре 2017 года на пункте пропуска «Красная горка» на границе с Белоруссией сотрудники Россельхознадзора зафиксировали провоз 75 партий «белково-жирового продукта» из Македонии, Китая, Ирана, Сан-Марино.

Но ветеринарные службы этих стран на запрос Россельхознадзора ответили, что данную продукцию ни в Россию, ни в Белоруссию не отгружали.

По мнению руководителя Россельхознадзора Сергея Данкверта, это может свидетельствовать о легализации украинского сыра или белково-жирового продукта через Белоруссию (в ​​частности, через «Белтаможсервис»).

В связи с этим Данкверт якобы даже написал в середине декабря 2017 года письмо заместителю главы Минэкономразвития.

«При этом речь идет о поставках на территорию России «небезопасной и низкокачественной продукции», – цитирует письмо Данкверта «РБК».

По данным Россельхознадзора, ежегодный объем поставок в Россию сыроподобных продуктов, произведенных преимущественно из растительных жиров, но выдаваемых за молочные сыры, достигает 150-300 тысяч тонн в год.

Милано считает, что ​значительная часть таких продуктов выпущена в Украине.

По данным Федеральной таможенной службы, если припустить, что объем импорта сырных продуктов в 2017 году остался на уровне 2016 года, и с учетом данных Россельхознадзора, доля сыроподобной продукции во всей категории сыров на российском рынке в прошлом году могла составить от 15 до 25,5%.

Отмечается, что Белоруссия является крупнейшим поставщиком сыра и сырных продуктов в Россию – по итогам 11 месяцев 2017 года на нее пришлось более 84% от всей ввезенной продукции, или 119,4 миллиона тонн.

Чтобы повысить контроль за поступающей в Россию сыроподобной продукцией, Россельхознадзор хочет внести ее в перечень товаров, подлежащих ветеринарному контролю.

«РБК»