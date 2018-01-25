Россия отправила в ОРДЛО 73-й «гуманитарный» конвой

По утверждению МЧС России – основная часть груза детские продуктовые наборы.

Россия отправила очередной, 73-й по счету, так называемый «гуманитарный» конвой в ОРДЛО. Конвой проследует в пункты назначения через неконтролируемый Украиной участок государственной границы на сопредельных с Россией территория Донецкой и Луганской областей. Об этом сообщает российское Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС России).

«73-я колонна МЧС России с гуманитарной помощью для Донбасса выдвинулась в сторону российской границы. Автомобили везут более 400 тонн гуманитарных грузов, в составе которых – детские продуктовые наборы», – говорится в сообщении.

В сообщении говорится, что колонна проследует к государственной границе на пункты пропуска «Донецк» и «Матвеев Курган» для прохождения «необходимых таможенных процедур в соответствии с международным законодательством по доставке гуманитарных грузов».

«За рулем автомобилей опытные водители-спасатели, которые за время своей работы осуществили десятки гуманитарных операций по всему миру. Также в состав колонны входят медики и технический персонал, готовые при необходимости оказать в дороге своевременную помощь водителям и сотрудникам, сопровождающим груз», – говорится в сообщении МЧС России.

Напомним что сопредельные украинские пункты пропуска «Изварино» и «Успенка» на украинско-российской границе официально закрыты с июня-августа 2014 года. Позже закрытие этих пунктов было подтверждено было подтверждено постановлением Кабинета министров Украины от 18 февраля 2015 г. за номером № 106-р.

«23 июня Кабинет Министров Украины принял решение о прекращении движения в пункте пропуска для международного автомобильного сообщения «Изварино», расположенном в Луганской области», – сказано в сообщении Государственной пограничной службы Украины от 24 июня 2014 года, сообщал «Forbes Украина».

МЧС России уточняет, что гуманитарная колонна проследует в два пункта назначения – Луганскую и Донецкую области Украины.

«Гуляй Поле»