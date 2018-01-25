Волкер рассказал об основных темах обсуждения на встрече с Сурковым

На запланированной на сегодня встречи Волкера и Суркова планируется обсудить воплошение в жизнь основных положений минских договоренностей.

Спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер рассказал, что собирается обсудить отвод подконтрольных России сил на Донбассе и освобождение заложников с помощником президента РФ Владиславом Сурковым. Об этом он сообщил в интервью «Радио Свобода».

«Прежде всего, на встрече с господином Сурковым, я надеюсь выложить видение США того, что мы можем сделать, чтобы ускорить завершение конфликта. Это потребует от России решения об отводе своих сил. А подконтрольные силы, которые там есть, в конце концов должны быть расформированы», – сказал Волкер.

Кроме того, спецпредставитель Госдепа США собирается обсудить с Сурковым освобождение заложников.

«Многие люди до сих пор содержатся на оккупированных территориях, и, как вы сказали, прямо в России. Конечно, я планирую поднять этот вопрос. Не думаю, что это то, чем господин Сурков занимается лично, но надеюсь, что они передадут сообщение, что важно продолжать освобождение удерживаемых лиц с обеих сторон как шаг для укрепления доверия и основу для достижения взаимопонимания», – отметил Волкер.

«Гуляй Поле» напоминает, что в Украине был с визитом спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер. Волкер провел ряд встреч с президентом Украины Петром Порошенко, главой Генштаба и главнокомандующим Вооруженных сил Украины Виктором Муженко и министром по вопросам временно оккупированных территорий Вадимом Чернышем. Ранее запланированная поездка на Донбасс отменена. Сегодня Волкер планирует встретиться с помощником президента России Владиславом Сурковым.

Волкер так же высказал мнение, что Россия не сумела достичь основной цели своей политики в отношение Украины.

Накануне Госсекретарь США Рекс Тиллерсон призвал Россию ускорить реализацию минских соглашений.

«Радио Свобода»