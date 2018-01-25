Основная цель России в Украине – дестабилизация общественно-политической обстановки

Россия надеялась привести к власти пророссийское правительство в Киеве, чтобы удержать Украину в сфере своего влияния. Такое мнение озвучил спецпредставитель США по вопросам Украины Волкер.

Спецпредставитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер выразил мнение, что РФ хотела не оккупировать всю Украину, а дестабилизировать и привести к власти более дружественное к Москве правительство, но достичь этого ей не удалось. Об этом он сказал в интервью «Deutsche Welle».

«Россия надеялась привести к власти более дружественное правительство в Киеве, чтобы удержать Украину в сфере своего влияния, но это привело к противоположному эффекту. Все завершилось трагедией, поскольку очень много людей пострадали в результате этого конфликта. Более десяти тысяч человек погибли и более миллиона человек стали вынужденными переселенцами, однако Россия своих целей в Украине не достигла», – подчеркнул политик.

«РФ не намерена оккупировать всю территорию Украины, а преследует скорее политические цели — дестабилизировать Украину, влиять на политику Киева и попробовать вбить клин между Украиной и Западом», – считает Волкер.

Говоря о ситуации в Донбассе, Волкер подчеркнул, что, «безусловно, это не гражданская война».

«Русскоязычные люди живут в разных регионах Украины, и между ними не возникает конфликтов и нет дискриминации. Зато конфликт затронул лишь один регион. Почему? Потому что он начался с гибридной войны, с мелкомасштабного вторжения России в Украине», – отметил спецпредставитель США.

«Минские соглашения очень важны. Эти соглашения являются инструментом, согласно которому Россия подтверждает свою приверженность к восстановлению суверенитета и территориальной целостности Украины. В то же время, в Украине считают, что Минские соглашения провалились, поскольку они не привели к завершению конфликта», – сказал Волкер, отвечая на вопрос, умерли ли, по его мнению, Минские соглашения.

«Пока Россия отрицает свое непосредственное участие в конфликте на Востоке Украины, ситуация не решится», – добавил он.

Отвечая на вопрос о том, не означают ли действия России, что санкции по ней не работают, Волкер подчеркнул: «Я бы так не сказал. Я бы сказал, что они не сработали, но это другое. Думаю, в России многие осознают, что санкции негативно влияют на их страну. И повлияют еще больше, если ограничительные меры будут продлевать».

«Гуляй Поле» напоминает, что в Украине был с визитом спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер. Волкер провел ряд встреч с президентом Украины Петром Порошенко, главой Генштаба и главнокомандующим Вооруженных сил Украины Виктором Муженко и министром по вопросам временно оккупированных территорий Вадимом Чернышем. Ранее запланированная поездка на Донбасс отменена. Сегодня Волкер планирует встретиться с помощником президента России Владиславом Сурковым.

«Deutsche Welle»