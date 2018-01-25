Россия курдам не предатель. Россия – зачинщик

Россия не просто предатель курдов, она – зачинщик и главный агрессор. И международному сообществу давно пора осознать: единственный способ успокоить Ближний Восток – это вывести из игры русских.

Российские медиа негодуют: «Сирийские курды назвали Россию предателем». Да, действительно, главнокомандующий курдскими отрядами бойцов народной самообороны «YPG» Сипан Хемо обвинил Кремль в предательстве, мол, тот не уговорил Турцию отступить от своей идеи напасть на курдский кантон Африн (Сирия), что находится близ турецкой границы.

В свою очередь, российские эксперты в один голос заговорили, что «Россия не предавала курдов – потому что она никогда ничего им не обещала». При этом, они признают, что, «да, Россия десятилетиями поддерживала курдов – но это было в другой геополитической ситуации, а именно в годы жесткого противостояния СССР и Запада на Большом Ближнем Востоке, в том числе и в Турции». А также отмечают, что «сейчас, все годы сирийской войны, Россия своей позиции не меняла и настаивали на том, чтобы курды остались в составе Сирии, на том, чтобы они не провоцировали турок, и, чтобы не верили американцам».

Перед тем как мы расставим все точки над «і» в этой кремлевской игре, давайте поговорим о том, почему турки решили начать антитеррористическую операцию в курдском анклаве.

Турция и курды

Анкара считает, что часть курдских формирований, которые размещены на территории Африна, являются террористическими – теми, что входят в структуру «Рабочей партии Курдистана» («РПК»).

С начала 80-ых годов прошлого века турецкие курды ведут с официальной Анкарой вооруженное сопротивление под эгидой «РПК». Лидер этой партии – Абдулла Оджалан – координировал курдскую вооруженную борьбу с турецкими властями, находясь в Дамаске, который на протяжении многих лет оказывал значительную финансовую и не только поддержку «РПК». Поэтому у Турции еще есть свои счеты к семейству Асадов – нынешнему президенту Башару, а также его предшественнику и по совместительству родному отцу Хафезу.

Курды в Турции живут преимущественно в восточных и юго-восточных провинциях, граничащих с сирийскими и иракскими территориями, которые, на беду турецких властей, также населены курдами.

Поэтому усиление курдского влияния в регионе для Турции – смерти подобно, ибо курдам при определенных обстоятельствах вполне по силам серьезно дестабилизировать внутреннюю обстановку, как в самой Турции, так и на ее границах.

Кроме того, перед Эрдоганом находится живой пример – Иракский Курдистан, референдум о независимости которого от Ирака в прошлом году заставил нервничать не только Багдад, но и Анкару с Тегераном. Поэтому даже гипотетическое возникновение Сирийского Курдистана и их всенепременное объединение чревато для Турции возможным наступлением курдов на турецкую провинцию Хатай, весьма уязвленную с точки зрения военной обороны и представляющей глубоко вдающийся в территорию Сирии.

Курды же, напротив, всячески подчеркивают собственную идентичность, отличную от тюркской и основной своей политической целью провозглашают создание независимого государства Курдистан, который должен быть сформирован из провинций Ирана, Ирака, Сирии и Турции, заселенных этническими курдами.

О том, кто еще очень лелеял и лелеет «РПК», мы поговорим чуть позже, а сейчас позвольте лишь отметить, что на протяжении сорока лет представители этой группировки не просто осуществляют атаки на турецкие города, но и пытаются активизировать турецких курдов на откровенно сепаратистские действия.

Конечно, Анкару напугало заявление представителей американского военного командования о желании заняться переподготовкой отрядов «Сирийских демократических сил» («СДС») для того, чтобы те в дальнейшем несли совместную с американцами службу на приграничных с Турцией территориях, а на самом деле противостояли России и Асаду.

У Вашингтона, который уже сообщил, что оставит на сирийских землях свой контингент даже после победы над ИГИЛ, нет других вариантов, как показал опыт, кроме как сотрудничать с курдскими отрядами.

Очевидно, что эта идея не то, что не понравилась, она напугала турок. В связи с этим Анкара приняла решение о введении военных подразделений на территорию сирийского кантона. Однако позволю себе еще раз отметить: американская затея – формальный повод: турки в любом случае намеревались это сделать с учетом того, что операция уже готовилась давно.

Кто им в этом мешал? Формально, Россия, которая ввела своих военных в Африн. Пока они там находились турки напасть не могли.

Россия, и это очевидно, не просто так держала своих военных в этом городе. Так уж случилось (и мы наконец подошли к этому моменту), что «РПК», ответвлением которой является все те же «YPG», кроме сирийских спецслужб еще поддерживали, финансировали и обеспечивали советские, а потом по наследству российские спецслужбы.

А сейчас – короткая историческая справка, что поможет понять, почему именно Москва, а не Вашингтон использует курдских боевиков против Турции. Хотя Москва, пытается навязчиво навязать противоположное мнение.

Оджалан и компания

В 1978 году Абдулла Оджалан создает на территории Турецкой Республики движение «РПК», которое провозглашает курс на социализм. в те далекие времена возле любого нового политического течения на планете, которое содержало в своем наименовании слова «социалистический», «коммунистический» и прочие, немедленно появлялись соответствующие товарищи определенной внешности, с дипломатическими паспортами СССР, которые предлагали руководству таких организаций совершенно безвозмездную финансовую помощь. Основными требованиями были лишь функционирование такой организации и время от времени ее заявления о поддержке политического курса Союза.

В первые годы своего существования РПК отметилась выступлениями против ей же подобных националистических курдских политических партий, но после прихода в Турции к власти военных, большинство ее членов было арестовано, а самому Оджалану и приближенным к нему однопартийцам таинственным образом удалось сбежать в Сирию, где этих политбеженцев плотно взял под свою опеку сирийский «Мухабаррат».

Именно здесь, в Дамаске, оплоте Советского Союза на Ближнем Востоке, с ним происходит глубокая трансформация – по всей видимости, плотно пообщавшись с товарищами из предыдущих абзацев, он начинает восхвалять Советский Союз, совершает визиты в страны Варшавского договора – Болгарию, Венгрию и ГДР, а сама РПК меняет свою идеологию с марксисткой на напрочь националистическую – добиваться любыми путями создания независимого Курдистана и в 1984 году объявляет войну Турции.

Организация вмиг становится мегабогатой (финансирование шло из Москвы через Дамаск), количество ее членов неуклонно растет, для них открываются тренировочные базы в Ливане и Палестине (в которых действовали просоветские режимы), «РПК» не испытывает недостатка в оружии и профессиональных военных инструкторах.

В течение следующих лет на юго-востоке Турции (которая упорно не соглашалась отказаться от американского влияния и стать на социалистический путь развития) силами членов «РПК» осуществляются множество террористических актов, что вынуждает турецкое руководство бросать огромные силы и значительные финансовые средства на борьбу с курдскими сепаратистами.

После развала СССР «РПК» начала заниматься уже российские спецслужбы. Именно по их указке боевики развязывают с Турцией войну, что длится долгих пять лет. Причина проста: власти Анкары вознамерилась диверсифицировать экономику и построить нефтепровод из азербайджанского порта Джейхан.

Руками «РПК» Россия вполне успешно добивается дестабилизации в регионе, по которому должен быть проложен трубопровод – Оджалан в одностороннем порядке выходит из соглашения о перемирии с турецкими властями и разворачивает в восточных и юго-восточных турецких провинциях полномасштабные боевые действия, которое длились долгих 5 лет.

Но к 1998 году ситуация меняется кардинальным образом – Россия объявляет дефолт, собственно, ей уже не до геополитических игр, поэтому буквально через 2 месяца после этого события в Анкаре лидеры Турции, Казахстана, Азербайджана, Грузии и Узбекистана подписали соглашение о строительстве нефтепровода Баку – Тбилиси – Джейхан.

Турция делает предупреждение Сирии о военном вторжении в эту страну, если Оджалан и далее продолжит свою террористическую деятельность, а «РПК» будет вести боевые действия на территориях, по которым будет проложен нефтепровод. Лишившись некогда могущественного покровителя в лице СССР, Хафез Асад вынужден выполнить это требование и отказывает лидеру РПК в дальнейшем гостеприимстве.

Куда было деваться старому и хитрому Апо (партийная кличка Оджалана)? Разумеется, бежать к своим хозяевам.

9 октября 1998 года Оджалан из Дамаска вылетел в Ларнаку, а оттуда – в Москву, где был поселен в дачном поселке КГБ-ФСБ в районе Одинцова. Но эта неуклюжая спецоперация окончилась полным провалом – нахождение Оджалана в России было практически сразу установлено израильскими спецслужбами и турецкие власти потребовали его выдачи.

Россия попыталась оправдаться, мол, Оджалана на территории России нет, затем попыталась сменить легенду, приписав тому использование фальшивого паспорта, но в итоге признала факт его нахождения на своей территории.

В безуспешных попытках избежать правосудия, Абдулла обратился к Государственной Думе Российской Федерации с ходатайством предоставить ему политическое убежище, та, в свою очередь, попросила об этом Президента Ельцина.

Но времена уже были не те, стареющие Ельцин и Примаков, занятые лихорадочным и отчаянным спасением российской экономики, совершенно не понимали, чем им может быть полезен на нынешнем этапе Оджалан и судьба последнего была предрешена – фсбшники вручили ему билет на авиарейс компании «Аэрофлот» до Рима, проводили до Шереметьево -2 и посадили на борт самолета, и с 1999 года Оджалан поселился в турецкой тюрьме.

Хотя нельзя сказать, что страница сотрудничества «РПК» и российских спецслужб на этом была перевернута, вовсе нет.

В августе 2008 года, в разгар российской агрессии в Грузии, «РПК» выполнила очередную задачу российских спецслужб, взорвав столь ненавистный в Москве нефтепровод Баку – Тбилиси – Джейхан на турецком участке в провинции Эрзинджан.

Сейчас же, в рамках гражданской войны в Сирии, мы были свидетелями всего лишь очередного этапа сотрудничества «РПК» и Москвы, особенно после турецкого «удара в спину» в 2015 году.

Не стоит быть талантливым геополитическим аналитиком, чтобы сделать однозначный вывод – Россия, как это часто бывало в ее коварной истории, предается столь излюбленной тактике «гибридной войны» — дестабилизирует обстановку в Турции «чужими руками», а именно курдскими, предпринимала и предпринимает максимум усилий для прямого участия и втягивания Анкары в сирийскую войну.

Цель Москвы предельно ясна – принудить Анкару к открытому участию в войне; уменьшить темпы ее экономического роста; связать ее действия необходимостью решения курдской проблематики, чем на долгие годы создать на Ближнем Востоке зону и в самой Турции нестабильность, что приведет к снижению турецких амбиций в регионе и к утрате перспектив постройки новых путей транспортировки углеводородного сырья в Турцию и далее в Европу.

Кривое зеркало

Именно поэтому я и говорю: все эти заявления курдов о предательстве России – профанация, манипуляционная уловка, организованная для того, чтобы отвлечь внимание от истинных планов Кремля. Ведь никто и никогда не обвинит «миротворца» в военных провокациях. Что ж, давайте по порядку.

В Сочи 30 января пройдет очередной Конгресс национального диалога Сирии при участии Турции и Ирана. Россия, выводя своих военных наблюдателей из Африна, попыталась ублажить турецкую сторону.

Но ублажить, именно на это время – на время накануне конгресса и его проведения. Зачем? Чтобы все прошло красиво, и Путин одержал очередную «геополитическую победу» в преддверии выборов, а что будет дальше уже не важно.

И следует сказать, это у Москвы пока получилось: Эрдоган получил то, что хотел: начал операцию в кантоне, а также добился временного выхода курдов из переговорного процесса.

Любопытно, что русские также отправили приглашение и Белому дому. Кремль, делая такой ход, решает две проблемы: итак, если американцы не приедут, они засвидетельствуют, что выступают против действий Турции в Африне и поддерживают курдов, а если делегация США все же примет участие во встрече, то, и это очевидно, между американскими и турецкими участниками произойдет конфликт. И кому как не Кремлю в этом случае выступить медиатором?

На самом деле русским изначально был нужен конфликт между Турцией и США, им необходимо было ослабить южный фланг НАТО. И как раз этим они и занимаются со времен «военного переворота» в Турции в 2016 году.

Африн, если хотите, это лакмусовая бумажка, которая должна показать, готова ли Анкара войти в более жесткий клинч с Вашингтоном.

Впрочем, все это маловажно, так как для Москвы и курды, и режим Асада, и отдельные кантоны – это всего-навсего инструмент, дающий возможность посеять хаос на Ближнем Востоке; активизировать турецко-курдское противостояние, внести раздор в отношения США и Турции, ослабить позиции каждой из обозначенных стран.

Кроме того, на протяжении двух лет Кремль пытался вернуть Африн в состав Сирии. Этому мешали американцы. Теперь они не являются помехой.

План прост: заставить курдские группировки, большая часть из которых финансировалась Москвой, заявить о желании примкнуть к Сирии, закончив таким образом войну с Асадом.

А дальше… а дальше русские, как это было в советские, а затем в 90-е и в нулевые годы, будут отправлять своих боевиков на территории Турции, если та будет и дальше противодействовать интересам Москвы.

Все это – повторение того, что уже было; Кремль использует те же шаблоны ведения войны, что применял ранее.

Турки, проведя операцию, ничего не получат: они выведут свои войска из Африна, русские усилят свое влияние в регионе, а американцы потеряют хороший плацдарм.

По большому счету, Африн – это всего лишь часть паззла. Ведь, посмотрев внимательно на то, что происходило за последние месяцы, вы увидите, как Москва умело использует курдов – в Ираке, Иране, в Сирии – для усугубления и без того шаткой ситуации, что сложилась за годы противостояний в этом регионе.

Главная задача, что ставит перед собой Кремль – не просто создать хаос, а еще и управлять им. Москва сеет недоверие среди государств, что вовлечены в ближневосточное противостояние. Однако при этом она, используя извечный принцип – «разделяй и властвуй», усиливает свое влияние в регионе.

Именно поэтому Россия не просто предатель, она – зачинщик и главный агрессор. И международному сообществу давно пора осознать: единственный способ успокоить Ближний Восток – это вывести из игры русских.

Наталья Соколова, специально для «Гуляй Поля»