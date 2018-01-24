МИД Украины выразил серьезную обеспокоенность информационной политикой Euronews

Поводом для претензий к телеканалу стал сюжет снятый в оккупированном Крым, где не упоминается об оккупацией и аннексии полуострова Россией.

Телеканал Euronews может стать платформой для распространения российской пропаганды по всему ЕС и за ее пределами, если и в дальнейшем выпускать сюжеты, подобные тому, что был снят в оккупированном Крыму. Об этом говорится в письме посла Украины в ЕС Николая Точицкого в адрес редакции телеканала по поводу сюжета из Крыма, в котором «забыли» упомянуть об аннексии полуострова, передает «Европейская Правда».

«Я более чем обеспокоен, чтобы не сказать шокирован, сюжетом Euronews «Крымские дети учатся обезвреживать мины» от 23 января. Напомню, что Крымский полуостров был оккупирован регулярными российскими войсками еще в феврале-марте 2014 года. С тех пор он стал серой зоной для прав человека и территорией страха, что подтвердили многочисленные сообщения международных организаций. В течение почти четырех лет Россия осуществляет целевую политику жестоких репрессий против крымских татар и украинцев, которые не признают незаконной аннексию Крыма. Резолюция ООН от 19 декабря 2017 года содержит полную картину ухудшения ситуации с правами человека в оккупированном Крыму», – говорится в письме.

Копия письма также была направлена ​​во все европейские институты и экспертной группе Stratcom, созданной Европейской службой внешнеполитической деятельности для противодействия российской пропаганде.

Посол напомнил, что Россия продолжает беспрецедентную милитаризацию оккупированного Крыма, а численность российских военных там увеличилось почти вдвое, и на Крымском полуострове уже были развернуты потенциальные носители ядерного оружия, включая боевые корабли, ракетные системы и боевые самолеты.

«При таких обстоятельствах я спрашиваю, насколько можно было снизить журналистские стандарты, если Euronews, который называет себя источником «независимых, объективных и надежных новостей для европейцев», транслирует достаточно «положительный» сюжет, в котором армия оккупантов (!) обучает детей (!) как обращаться с оружием (!), даже не упоминая незаконную оккупацию Россией суверенной украинской территории. Этот сюжет уже спровоцировал реакцию государств-членов Е «, – отметил Точицкий.

Посол подчеркнул, что в то время как Европейский Союз, США, международные организации (в том числе ООН, НАТО, Совет Европы, ОБСЕ) решительно осудили попытку незаконной аннексии и наложили соответствующие крымские санкции за небывалое нарушение международного права, Россия активизировала свою деятельность через агитационную кампанию по всему ЕС, подрывающую европейские ценности и принципы, используя, в частности, свои «информационные центры», такие как RT и «Спутник».

«Я действительно надеюсь, что вышеупомянутый сюжет Euronews был досадной редакционной ошибкой и не был снят, чтобы играть на российскую дезинформацию. Было бы большой ошибкой позволить России использовать ведущий европейский телевизионный канал Euronews как платформу для распространения ее пропаганды по всему ЕС и за его пределами. В связи с этим я любезно прошу вас оказывать вашей уважаемой аудитории объективную информацию об оккупации Россией Крыма и существенном ухудшении ситуации с правами человека», – написал Точицкий.

Напомним, в МИД Украины призвали телеканал Euronews исправить материал об оккупированном Крыме, в котором журналисты не упомянули о незаконной аннексию полуострова. Об этом в Twitter сообщила пресс-секретарь МИД Украины Марьяна Беца.

«Сообщения должны основываться на фактах. Крым незаконно оккупировала Россия. Призываю Euronews откорректировать метериал в соответствии с законом», – написала Беца.

Reporting should be based on facts. Crimea is illegally occupied by Ru. Urge @euronews correct article accord to law https://t.co/0RiykzOL9F — Mariana Betsa (@Mariana_Betsa) January 24, 2018

Телеканал Euronews снял сюжет о военных учениях для детей из Крыма, «забыв» упомянуть о незаконной аннексии полуострова. Англоязычный материал размещен на сайте телеканала 23 января.

В сюжете говорится об учениях для школьников Крыма младше 12 лет, которые организовал шестьдесят восьмой инженерный полк российской армии.

Почти сотню детей учат устанавливать и обезвреживать наземные мины. Рассказывают о самодельных взрывных устройствах, пояса смертников и замаскированные бомбы.

Подполковник армии РФ Евгений Мусиенко объясняет, что цель урока — не только образовательная: школьников поощряют в будущем вступать в инженерные войска.

В сюжете приводятся комментарии школьников из Евпатории, которые положительно отзываются об уроке.

В конце сюжета журналисты Euronews дали слово местной жительнице, которая подчеркивает необходимость таких занятий, потому что «дети должны знать, как защитить себя». «Мы должны воспитывать детей патриотами», – говорит она.

Материалом Euronews возмутился глава МИД Литвы Линас Линкявичюс, назвав сюжет «промываниям мозгов».

«Ни слова о незаконной аннексии Крыма», – написал дипломат в своем Twitter.

Euronews – европейский круглосуточный информационный телеканал. В феврале 2015 года египетский миллиардер Нагиб Савирис приобрел контрольный пакет акций – 53% в Euronews, после визита Владимира Путина, что впоследствии вызвало ряд вопросов по поводу будущей редакционной позиции и независимости Euronews.

Стоит отметить, украинская служба Euronews после почти 6 лет работы прекратила вещание 21 мая 2017 года.

В декабре 2016 года в Лионе, в штаб-квартире телеканала Euronews, состоялась предупредительная однодневная забастовка украинской, иранской, арабской и представителей нескольких других языковых редакций.

Инициатором забастовки стала украинская редакция Euronews, которая протестовала против планов руководства прекратить с апреля 2017 года вещания на украинском из-за нехватки финансирования.

Среди акционеров канала с 2005 года была Национальная телекомпания Украины. В 2014 году НТКУ задолжала Euronews по лицензионному соглашению около 11 млн евро, а в 2015-м контракт на вещание был расторгнут.

В том же году Нацтелерадио аннулировало лицензию НТКУ на трансляцию украинской версии Euronews, и владельцем лицензии за 5,5 млн евро стала медиа-группа Дмитрия Фирташа и Сергея Левочкина «Inter Media Group», которая впоследствии отказалась от проекта.

«Гуляй Поле» также напоминает, что министр иностранных дел России Сергей Лавров дал комментарий насчет реализации планов миротворческой миссии ООН на Донбассе. Лавров так же особо подчеркнул, что Россия будет и дальше «защищать русских» в сопредельных постсоветских странах.

Как уже сообщало «Гуляй Поле» Лавров дал негативную оценку принятому в Украине закону о реинтеграции оккупированных территорий, а «Гуляй Поле», в свою очередь, напоминает, что в России в целом выразили недовольство принятым в Украине законом о реинтеграции. Для этого Россия подключает не только собственный МИД, лидера донецких боевиков Александра Захарченко, но даже украинских политиков, в том числе и кума Путина – Виктора Медведчука.

А пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков сделал информационный вброс о наличие «контактов» между президентами Украины и России. Позже он опроверг собственные слова.

«Гуляй Поле» ранее сообщало о том что в Сербии пророссийские силы требуют ввода российских войск в Косово. А в Афинах украинское посольство подверглось нападению неизвестных лиц. В результате атаки с использованием с использованием «коктейлей Молотова» подожгли три автомобиля сотрудников украинского посольства.

В тоже время принятый закон создает условия для дестабилизации внутренней ситуации в самой России. Такое мнение высказал российский ученый, историк и политолог Александр Сытин.

В тоже время Лавров подчеркивает, что Россия намерена «добиваться выполнения минские соглашений» для «достижения мира» в Украине. Прежде всего речь идет о оккупированной Россией части Донбасса, где Россия настаивает на реализации своих планов, о которых поведал министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

Не исключено, что к 18 марту 2018 года в Крыму введут режим контртеррористической операции, что бы исключить население Крыма из процесса голосования и создать видимость легитимных выборов президента в глазах мирового сообщества.

«Гуляй Поле» напоминает, что в Украине был с визитом спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер. Волкер провел ряд встреч с президентом Украины Петром Порошенко, главой Генштаба и главнокомандующим Вооруженных сил Украины Виктором Муженко и министром по вопросам временно оккупированных территорий Вадимом Чернышем. Ранее запланированная поездка на Донбасс отменена. 26 января, Волкер планирует встретиться с помощником президента России Владиславом Сурковым.

«Европейская Правда»