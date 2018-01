МИД Украины выразил серьезную обеспокоенность информационной политикой Euronews

Поводом для претензий к телеканалу стал сюжет снятый в оккупированном Крым, где не упоминается об оккупацией и аннексии полуострова Россией.

Телеканал Euronews может стать платформой для распространения российской пропаганды по всему ЕС и за ее пределами, если и в дальнейшем выпускать сюжеты, подобные тому, что был снят в оккупированном Крыму. Об этом говорится в письме посла Украины в ЕС Николая Точицкого в адрес редакции телеканала по поводу сюжета из Крыма, в котором «забыли» упомянуть об аннексии полуострова, передает «Европейская Правда».

«Я более чем обеспокоен, чтобы не сказать шокирован, сюжетом Euronews «Крымские дети учатся обезвреживать мины» от 23 января. Напомню, что Крымский полуостров был оккупирован регулярными российскими войсками еще в феврале-марте 2014 года. С тех пор он стал серой зоной для прав человека и территорией страха, что подтвердили многочисленные сообщения международных организаций. В течение почти четырех лет Россия осуществляет целевую политику жестоких репрессий против крымских татар и украинцев, которые не признают незаконной аннексию Крыма. Резолюция ООН от 19 декабря 2017 года содержит полную картину ухудшения ситуации с правами человека в оккупированном Крыму», – говорится в письме.

Копия письма также была направлена ​​во все европейские институты и экспертной группе Stratcom, созданной Европейской службой внешнеполитической деятельности для противодействия российской пропаганде.

Посол напомнил, что Россия продолжает беспрецедентную милитаризацию оккупированного Крыма, а численность российских военных там увеличилось почти вдвое, и на Крымском полуострове уже были развернуты потенциальные носители ядерного оружия, включая боевые корабли, ракетные системы и боевые самолеты.

«При таких обстоятельствах я спрашиваю, насколько можно было снизить журналистские стандарты, если Euronews, который называет себя источником «независимых, объективных и надежных новостей для европейцев», транслирует достаточно «положительный» сюжет, в котором армия оккупантов (!) обучает детей (!) как обращаться с оружием (!), даже не упоминая незаконную оккупацию Россией суверенной украинской территории. Этот сюжет уже спровоцировал реакцию государств-членов Е «, – отметил Точицкий.

Посол подчеркнул, что в то время как Европейский Союз, США, международные организации (в том числе ООН, НАТО, Совет Европы, ОБСЕ) решительно осудили попытку незаконной аннексии и наложили соответствующие крымские санкции за небывалое нарушение международного права, Россия активизировала свою деятельность через агитационную кампанию по всему ЕС, подрывающую европейские ценности и принципы, используя, в частности, свои «информационные центры», такие как RT и «Спутник».

«Я действительно надеюсь, что вышеупомянутый сюжет Euronews был досадной редакционной ошибкой и не был снят, чтобы играть на российскую дезинформацию. Было бы большой ошибкой позволить России использовать ведущий европейский телевизионный канал Euronews как платформу для распространения ее пропаганды по всему ЕС и за его пределами. В связи с этим я любезно прошу вас оказывать вашей уважаемой аудитории объективную информацию об оккупации Россией Крыма и существенном ухудшении ситуации с правами человека», – написал Точицкий.

Напомним, в МИД Украины призвали телеканал Euronews исправить материал об оккупированном Крыме, в котором журналисты не упомянули о незаконной аннексию полуострова. Об этом в Twitter сообщила пресс-секретарь МИД Украины Марьяна Беца.

«Сообщения должны основываться на фактах. Крым незаконно оккупировала Россия. Призываю Euronews откорректировать метериал в соответствии с законом», – написала Беца.

Reporting should be based on facts. Crimea is illegally occupied by Ru. Urge @euronews correct article accord to law https://t.co/0RiykzOL9F

Телеканал Euronews снял сюжет о военных учениях для детей из Крыма, «забыв» упомянуть о незаконной аннексии полуострова. Англоязычный материал размещен на сайте телеканала 23 января.

В сюжете говорится об учениях для школьников Крыма младше 12 лет, которые организовал шестьдесят восьмой инженерный полк российской армии.

Почти сотню детей учат устанавливать и обезвреживать наземные мины. Рассказывают о самодельных взрывных устройствах, пояса смертников и замаскированные бомбы.

Подполковник армии РФ Евгений Мусиенко объясняет, что цель урока — не только образовательная: школьников поощряют в будущем вступать в инженерные войска.

В сюжете приводятся комментарии школьников из Евпатории, которые положительно отзываются об уроке.

В конце сюжета журналисты Euronews дали слово местной жительнице, которая подчеркивает необходимость таких занятий, потому что «дети должны знать, как защитить себя». «Мы должны воспитывать детей патриотами», – говорит она.

Материалом Euronews возмутился глава МИД Литвы Линас Линкявичюс, назвав сюжет «промываниям мозгов».

«Ни слова о незаконной аннексии Крыма», – написал дипломат в своем Twitter.

Being brainwashed to the max by the @euronews!? Not a single word about the the illegal annexation of #Crimea, instead – the basics of chauvinism. Pathetic. @EUvsDisinfo @IlvesToomas @carlbildt @edwardlucas @PavloKlimkin https://t.co/RjLsQOnJyb

— Linas Linkevicius (@LinkeviciusL) January 23, 2018