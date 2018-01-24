США призвали Россию ускорить выполнение минских договоренностей

Состоялся телефонный разговор между Госсекретарем США Тиллерсоном и главой российского МИД Лавровым. В ходе этого разговора обсудили вопросы связанные с мирным урегулированием на Донбассе

Государственный секретарь США Рекс Тиллерсон в разговоре с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым подчеркнул необходимость ускорить выполнение Россией своих обязательств по Минским соглашениям. Об этом информирует пресс-служба Государственного департамента США.

В телефонном разговоре стороны обсудили предстоящую встречу спецпредставителя США Курта Волкера с помощником президента РФ Владиславом Сурковым.

«Что касается Украины, то госсекретарь напомнил о предстоящей встрече спецпредставителя США Волкера с российским представителем Сурковым и отметил необходимость ускорить выполнение Россией своих обязательств по Минским соглашениям и вернуться к деэскалации боевых действий на востоке Украины», – говорится в заявлении.

Также сообщается, что во время разговора Тиллерсон и Лавров обсудили ситуацию в Сирии и Северной Корее.

«Гуляй Поле» напоминает, что в Украине был с визитом спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер. Волкер провел ряд встреч с президентом Украины Петром Порошенко, главой Генштаба и главнокомандующим Вооруженных сил Украины Виктором Муженко и министром по вопросам временно оккупированных территорий Вадимом Чернышем. Ранее запланированная поездка на Донбасс отменена. 26 января, Волкер планирует встретиться с помощником президента России Владиславом Сурковым.

«Гуляй Поле»