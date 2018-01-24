На оккупированном Донбассе формируется неподконтрольная Москве казачья вольница

На Донбассе российские казаки и присоединившееся к ним создают банды, неподконтрольные российским оккупационным властям.

«Военные казачьи сообщества» активизировались в ОРДЛО, агитируя населения и создавая неподконтрольные российскому командованию вооруженные формирования. Об этом сообщил пресс-секретарь Министерств обороны по вопросам АТО Дмитрий Гуцуляк, ссылаясь на данные разведки, передает «Деловая Столица».

«По информации главного управления разведки Минобороны, на оккупированных агрессором территориях Донецкой и Луганской областей наблюдается дальнейшая активизация деятельности так называемых «Военных казачьих обществ» под руководством российской ФСБ», – отметил Гуцуляк.

По его словам, вербовщики упомянутых организаций проводят интенсивную агитацию среди местного населения призывного возраста и наемников коллаборационистов.

«Таким образом, создаются неподконтрольные российскому командованию вооруженные формирования», – пояснил спикер.

Гуцуляк сообщил, что один из главарей так называемых республик использует эту ситуацию для усиления своей власти и расширения деятельности этого движения.

«Один из главарей фейковых республик пытается использовать эту ситуацию для усиления власти, способствуя расширению деятельности этого «казачьего» движения для обеспечения дополнительной поддержки, в частности силовой. Активизация этих «казачьих» организаций способствует оттоку боевиков из так называемых армейских корпусов. Это вызывает резкое недовольство российского оккупационного командования», – отметил он.

«Деловая Столица»