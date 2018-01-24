Россия не может признать роль MH17 без раскрытия секретной войны в Украине

Трагедия MH17: бесконечное вранье Кремля. Главная цель Москвы – поставить под сомнение факты, тем самым не позволяя внешнему расследованию сделать окончательные выводы.

Крушение рейса MH17 авиакомпании «Малайзийские авиалинии» 17 июля 2014 года в Украине превратило локальный конфликт на постсоветской территории в масштабный глобальный кризис. В авиакатастрофе погибли граждане 11 стран, в том числе 189 граждан Голландии. Международная реакция была незамедлительной. И эта трагедия стала началом новой волны конфронтации между Россией и Западом в отношении войны в Украине, пишет научный сотрудник аналитического центра «Atlantic Council», издатель журналов «Business Ukraine» и «Lviv Today» Питер Дикинсон в своем блоге на страницах атлантического центра.

Первоначальный анализ инцидента определил Россию как вероятного виновника катастрофы. Позже основательное международное расследование лишь подтвердило эти выводы: именно Россия поставила на Донбасс зенитную ракетную систему БУК, с помощью которой и был сбит пассажирский лайнер. Судебное разбирательство в отношении отдельных подозреваемых может начаться в Нидерландах уже в этом году.

Впрочем, несмотря на то, что доказательств вины России становится все больше, Кремль последовательно отказывается брать на себя какую-либо ответственность за гибель людей на борту гражданского авиалайнера. Вместо этого в Москве продолжается кампания дипломатических опровержений и альтернативных версий, которая демонстрирует кремлевский подход к распространению дезинформации, подчеркивая при этом гибридный характер войны.

Когда историки будущего займутся изучением феномена фейковых новостей в начале XXI века, реакция России на трагедию MH17, несомненно, станет главным объектом их исследований. Многие аргументы о катастрофе MH17, продвигаемые в Кремле, содержат абсолютно все элементы для всестороннего изучения тактики современной информационной войны, начиная от спутниковых фотографий, отредактированных в фотошопе, и заканчивая фальшивыми рассказами якобы очевидцев трагедии. Все это нужно для того, чтобы Россия могла выстроить тактику контробвинений.

Недавно Арик Толер из онлайн-группы Bellingcat по расследованию авиакатастрофы подготовил документ, который может окончательно разоблачить Кремль в отношении MH17. Опубликованный в январе 2018 года, его подробный отчет в хронологическом порядке перечисляет все многочисленные сообщения и версии, которые появлялись в российских источниках после крушения боинга.

Работа Толера – это мастер-класс по анализу данных из открытых источников. В этом докладе систематически рассматривается каждая кремлевская теория. И некоторые из этих теорий – в духе Кафки: кошмарно-бессмысленные и абсурдные. Например, такие, как рассказ о таинственном испанском авиадиспетчере по имени Карлос, который, как заявляли россияне, работал в украинской авиационной службе во время атаки на MH17. Российские СМИ первоначально говорили об этом Карлосе как о ключевом свидетеле, который мог бы дать убедительные показания против Украины. Испанский диспетчер занял важное место в кремлевских версиях, прежде чем стало ясно, что никакого Карлоса не существует.

Другие аргументы в пользу своей невиновности, которые использовала российская пропаганда, были более замысловатыми, – с использованием отфотошопленных спутниковых изображений или сомнительными экспериментами с баллистическими ракетами. Другие версии Кремля звучали менее убедительно. Например, свидетельства многочисленных очевидцев, которые появились в российских СМИ, несмотря на тот очевидный факт, что определить точное местоположение самолета на высоте 10 000 метров невозможно.

При этом разные версии, выдвинутые Москвой, часто противоречили друг другу. Например, Кремль неоднократно утверждал, что имеет доказательства того, что рядом с боингом в воздушном пространстве находился украинский истребитель. Но затем этот «бесспорный факт» загадочным образом исчез и больше не появлялся в российских источниках.

Общее впечатление, что эта кампания нужна была для того, что запутать, а не что-то доказать. И это соответствует российской тактике информационной войны, где главная цель Москвы – поставить под сомнение, подорвать всю доказательную концепцию, тем самым не позволяя внешнему расследованию сделать какие-либо окончательные выводы.

Почему Москва прилагает такие колоссальные усилия, чтобы отрицать свою вину? Гибель такого количества иностранных гражданских лиц создает серьезные проблемы для любого правительства. Кроме того, Кремль также хотел бы скрыть свое участие в военных действиях на востоке Украине.

Правда может состоять в том, что рейс MH17 мог быть сбит из-за чьей-то ошибки в военной неразберихе. Многие эксперты считают, что это могло произойти по ошибке российских офицеров, которые приняли MH17 за украинский военно-транспортный самолет, что подтверждается многочисленными сообщениями кремлевского телевидения сразу же после трагедии. Но даже если это и так, Россия не может взять на себя ответственность. Если Москва признает, что российские военные допустили ошибку и сбили гражданский лайнер, это означало бы, что Россия признает и свое присутствие на востоке Украины. Это срывает с России все маски в ее «секретной войне» против Украины, с серьезными последствиями для Кремля, – как внутри страны, так и за ее пределами.

У Москвы почти нет возможностей для маневра. Мало кто верит, что в июле 2014 года Кремль намеренно сбил гражданский авиалайнер. Но Россия настолько запуталась в своих собственных гибридных сетях, что теперь не может признать, что, скорее всего, именно она является виновницей трагедией, которая произошла в рамках более широкого вооруженного конфликта. У России нет других вариантов, кроме как продолжать продвигать альтернативные версии крушения MH17 и выдвигать все новые теории заговора. Все это обеспечивает процветающую индустрию информационной войны бесконечным запасом свежих материалов, а также обязывает Bellingcat регулярно публиковать новые отчеты о ходе расследования.

Тем временем для семей погибших это означает, что впереди – еще много боли, поскольку они все еще ждут окончательного ответа на вопрос, почему погибли их близкие.

Питер Дикинсон, «Atlantic Council»