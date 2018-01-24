Страна в поисках говна

Рыба ищет где глубже, человек – где лучше, а россиянин обычно ищет говно. Конечно, речь не про всех, просто не учитываем погрешность.

Родившиеся в говне, выросшие в говне, живущие веками среди говна россияне не могут смириться с мыслью, что говно – не везде. Поэтому вовсе не рабство/пьянство, а всемирные поиски говна – их главная цементирующая скрепа, пишет Айдер Муждабаев на своей странице Facebook.

Выйдя из самолета/поезда в любой точке мира, россиянин первым делом озирается, выискивая говно.

Прилетев из России в Киев, один мой знакомый либералъ всего через полчаса езды из «Борисполя» до Осокорков рассказывал украинцам, что дороги у них – говно! И что власть – говно, да и народ не очень. Основания? Весомые. Посудите сами. Аэропортовский таксист оказался пророссийским говном, поведавшим русскому либералу, что тут без Путина жизнь – говно. А значит – конечно! – «большинство у вас тут такие».

«Ааа! У вас такое же говно, как у нас!» © Эврика.

Другая русская гостья «страны горилки и сала» – либеральная публицистка, поехавшая поездом из Москвы в Одессу – тоже быстро отыскала в вагоне пророссийское говно. И прям с пылу с жару, набрав в легкие воздух, сообщила о нем в Facebook. А в Одессе сразу повстречалась еще с каким-то говном, после чего с чувством выполненного долга заявила украинским коллегам: да у вас тут кругом говно! И ничего мне больше не говорите, я уже все видела, знаю!

«Я так и знала: победа Майдана просрана!» ©

Беглый русский блогер долго бродил по Киеву, всматривался в красивых девушек, в архитектуру киевского модерна, светило солнце, цвели каштаны… Блогер некомфортно кусал губу. И вдруг – удача! – нашел говно. Нащелкал бездомных у раздачи благотворительной еды на Майдане и наложил эти фото в Твиттер.

«Жизнь на Украине – еще больше говно, чем раньше!» ©

Но.

Ни с Майданом, ни с Украиной это на самом деле не связано. Просто мы их раздражаем больше других, но, в принципе, с ними так везде и всегда.

Лет 15 назад со мной во Вьетнаме оказались журналистки из московского района «Восточное Пердяево-Зюзино». Тревожно бродя по элитному отелю в Ханое, они, в конце концов, разглядели на дверных ручках потертости «позолоты». Их радости не было предела. Восторг!

«Отель – говно! Вьетнам – говно! И кафе, и еда тут у них – говно, потому что и вьетнамцы – говно. Причем узкоглазое. Ахаха. Всю командировку они демонстративно ели в говно-отеле за $20 (я – в окрестных вьетнамских говно-кафе за $2). Но в гостинице их все же накормили чем-то экзотичным для «Пердяева-Зюзина», где ручки у дверей золотые, и они всю дорогу из Вьетнама в Таиланд исходили на говно в прямом смысле слова, уже физически будучи не в силах сдержаться. Признаюсь, и я не сдержался – от комплимента. Им это очень шло.

И так далее, всегда, повсеместно: найти говно, вляпаться в говно, устроить говно, дружить с говном, показать себя говном, как можно более полным.

На ряде островов Полинезии сто лет назад господствовал карго-культ, а в России веками царит культ антикарго. Этот культ – истинная, пламенная религия россиян, а не подмерзшее греческое православие.

Карго-культ – это когда в начале ХХ века первобытные полинезийцы строили самолеты из тростника, думая, что на приманку прилетят настоящие, из них выйдут «белые боги» и принесут дары.

Культ антикарго – это когда современные россияне, ничего не строя, уверены, что «у всех в мире – самолеты из тростника». Ведь иначе и быть не может!

«Я говно и ты говно!» – жизненное кредо россиян в отношении всех стран и народов. Кто-то большее – кто-то меньшее, это уж на их вкус. Именно поэтому россияне постоянно твердят, что во всем мире обязательно берут взятки, «просто лицемерный Запад это скрывает». Или, касаемо житейской морали, они уверены, что все девушки на планете тоже мечтают спать с миллионером и ни хера не делать, все спортсмены мира жрут запрещенное говно, а политики – везде и все! – продаются, «смотря, сколько денег дать».

Один мой знакомый западный дипломат рассказывал, что поначалу он в России из вежливости молчал. Но потом его так достал этот трындеж про «все у вас то же самое», что он стал огрызаться. Однажды предложил теоретикам всеобщей продажности на спор пересечь границу с Финляндией и попытаться дать там взятку полиции. Он своего добился: русские насупились, замолчали и больше не вели с ним таких бесед. Но дипломат уверен: в их «религии» ничего не изменилось, потому что в мозгах – многовековое лукавство, нелюбовь к иностранцам, ложь про самих себя и про всех и вся, до чего дотягиваются мысли.

Однако, мозг человека – не метафизическая, а биологическая субстанция, данная в ощущениях. И ею, хоть на подкорке, но истинную цену своей стране, своему обществу и месту персонально каждого в нем россияне все-таки ощущают. Потому, к примеру, и твердят до сих пор, что украинцы им – братья (хотя, казалось бы, сколько можно?), подводя самих себя к выводу, что «у украинцев ничего не получится», ведь у нас же не получается. А мы что, «лысые»?..

Конечно, «лысые», да. Вернее, побритые своей «великой историей» под самоуничижительную гребенку. Но и обвинить некого – сами ее творили. А что после этого остается? Одно антикарго как способ повысить самооценку или хоть как-нибудь ее сохранить.

Способ – говно, но другого там не придумали.

Айдер Муждабаев, Facebook