Организаторы побоища в Одессе финансировались через Сбербанк России

В частности известен случай получения в Сбербанке крупной суммы денег лидером одесского «Антимайдана» Алексеем Албу. Стало так же известно, что информацию о провокациях 2 мая 2014 года сообщили не позднее 29 апреля.

Выяснились новые подробности финансирования «Антимайдана» в Одессе. Организатор и лидер антимайдановских протестных акций на Куликовом Поле в 2014 Алексей Албу получал финансирование через «Сбербанк России». Об этом сообщил очевидец событий на Куликовом Поле, одесский писатель Всеволод Непогодин на своей странице в Facebook.

29 апреля 2014 года Всеволод Непогодин был свидетелем получения Алексеем Албу в кассе «Сбербанка России» в Одессе крупной суммы денег наличными. Непогодин так же сообщает точный адрес отделения банка, где это происходило получение наличных денег – Пушкинской 78, угол Пушкина – Пантелеймоновской. Как полагает Непогодин ревизионная проверка движение средств через кассу данного отделения «Сбербанка России» позволила бы выяснить источники финансирования Алексея Албу и размеры полученных им средств.

«И вот я замечаю любопытную картину – мужичок в кассе получает огромные суммы наличности в гривне и кладет их в портфельчик. Мое внимание привлекло именно то, что это были толстые пачки крупными купюрами. Это были сотни тысяч гривен. Присмотрелся к мужичку – а это один из лидеров Куликова Поля Алексей Албу. Надо понимать, что на тот момент я не был с ним знаком лично. Завидев такие суммы денег я подумал про себя: «Ничего себе живут у нас куликовцы на широкую ногу!», – сообщает Непогодин.

Вот вам обещанная история про второе мая. Я в последнее время часто мысленно возвращаюсь в те дни и пытаюсь по памяти во… Опубліковано Vsevolod Nepogodin 24 січня 2018 р.

«Самый любопытный вопрос конечно это кто зачислял средства на его счет в «Сбербанке» –коль банк российский, то наверняка кто-то из РФ. Это отделение уже закрылось, там сейчас какое-то лотто или игровые автоматы, но при современном уровне компьютеризации банковской системы это несложно сделать», – предположил Непогодин.

«Вывод неутешителен: марш первого мая был проплачен, а вот кем это уже мне неизвестно; социалистам главное было отчитаться перед спонсорами протестных акций – безопасность участников митингов их совершенно не волновала. По моим личным наблюдениям социалисты всегда были самыми жадными, когда речь заходила о распределении капиталистических денег», – делает заключение Непогодин.

Всеволод Непогодин, так же сообщил, что 29 апреля 2014 года было известно о готовящихся на Куликовом Поле провокациях против обитателей палаточного городка «Антимайдана». О готовящихся провокация Всеволод Непогодин узнал из разговора с Денисом Яцеком, лидером «Одесской дружины», который заявил 29 апреля заявил что убирает свои палатки с Куликова Поля опасаясь нападения на палаточный городок одесского «Антимайдана».

«Утром я появляюсь на Куликовом Поле. Ко мне подходит Денис Яцюк и предупреждает о том, что 02 мая будет горячо – могут быть провокации, скорее всего придет «Правый сектор» и уничтожит лагерь, они заранее убирают свои палатки», – уточняет Непогодин.

Известно, что Алексей Албу после трагедии 2 мая 2014 года на Куликовом Поле находится в розыске и скрывается в Крыму. Его считают одним из ответственных за случившуюся в Одессе трагедию приведшую к гибели в пожаре 48 человек в Доме профсоюзов на Куликовом Поле.

«Албу, зная об опасности, все равно устроил шествие первого мая и сборище на Куликовом второго числа. Т.е. на безопасность людей ему было попросту наплевать», – отмечает Непогодин, характеризуя Алексея Албу.

Денис Яцюк после событий 2 мая 2014 года так же скрывался в Крыму и на Донбассе, он активный деятель так называемого «информационного агентства «Новороссия-Инфо». Недавно были опубликованы расшифровки телефонных разговоров между Денисом Яцюком и советником президента России Сергеем Глазьевым.

Дата разговора: 1 марта 2014 года.

Собеседники: Сергей Глазьев, “Денис из Одессы”, “Кирилл”.

Предполагаемые упоминаемые личности (автор не утверждает, а предполагает, что именно об этих людях идет речь):

“Денис Яцюк” – представитель «Одесской дружины», принимавшей участие в событиях 2 мая в Одессе. Скрывался в Крыму и на Донбассе, его местонахождение на данный момент неизвестно.

“Кирилл Фролов” – православный активист, гражданин РФ, ранее в российских СМИ его называли пресс-секретарем “Союза православных граждан” и “научным сотрудником отдела Украины” Института стран СНГ, сооснователем которого является Константин Затулин.

“Марат” – неизвестно.

“Олег Марков” – младший брат пророссийского политика, экс-нардепа Игоря Маркова, бывший депутат Одесского городского совета от Партии регионов.

Денис: Сергей Юрьевич, добрый день. Меня Денис зовут. Я из Одессы. У нас есть люди, которые готовы в принципе действовать, но нам нужны какие-то конкретные, четкие, понятные рекомендации. Что, кто поддержит, будут ли у нас гарантии, что завтра не приедет сюда с Киева пару автобусов и не…

Глазьев: Значит, я могу сказать следующее. Во-первых, у нас сейчас Совет Федерации голосует, уже проголосовал Указ президента об использовании…

Денис: Знаем, знаем.

Глазьев: Знаете, да? Поэтому это очень серьезно, и вас поддержат, не волнуйтесь.

Денис: Понял.

Глазьев: Значит, второе. Нам очень важно, чтобы были обращения людей к Путину. Массовые обращения, непосредственно к нему, с просьбой защитить, к России и так далее. Третье. Это обращение у вас уже есть на митинге.

Денис: Да.

Глазьев: Значит, третий момент. Нам очень важны решения облсоветов. Поэтому важно, чтобы облсовет сейчас собрался. А для того, чтобы он собрался, нужно ему обеспечить, как сделали в Харькове. В Харькове вошли люди, выкинули там бендеровцев, нашли там склад боеприпасов (сейчас занимаются его обезвреживанием) и соберется облсовет и будет тоже обращаться к нашему президенту. Плюс – решение облсовета о том, что не признает легитимной киевскую власть, что эта власть преступная там и т.д. Вот очень важный момент – взять облсовет, для того, чтобы дать…

Денис: Понял.

Глазьев: …возможность депутатам прийти… Депутатам надо тоже сказать, объяснить, что они обязаны в этой ситуации прийти и проголосовать. Кто не пришел и не проголосовал, тот предатель, значит, бендеровец, фашист и т.д., со всеми последствиями. Они как народные депутаты должны взять на себя ответственность за ситуацию в Одесской области. Их избирал народ для того, чтобы они принимали решения. Поэтому нужно просто их… им так сказать внятно объяснить, что их обязанность прийти на облсовет и принять соответствующие решения. Параллельно, конечно, нужно защитить их от давления бендеровцев, там, и чтобы они были уверены, что так сказать, они в безопасной ситуации, надо соответственно брать все эти здания под контроль.

Денис: Я вас понял. Смотрите, значит. Первое, мы готовы к этому, но нам нужно понимать сроки. Сегодня мы сможем организовать. Есть ли время до завтра у нас?

Глазьев: Ну, теоретически есть. Но лучше, чтобы к завтрашнему утру все было сделано и облсовет, так сказать, уже был поставлен перед фактом.

Денис: Т.е. мы после занятия созываем сессию облсовета, правильно? Приглашаем депутатов и заставляем их голосовать.

Глазьев: Да. Да. Да. Вы их просто привозите. Так же, как делали эти. Если кто там колеблется – просто брать за шкирку и привозить.

Денис: Хорошо, я понял. Мы тогда собираемся на экстренное совещание.

Глазьев: Держите связь с … дайте Кириллу трубку, я ему скажу, с кем.

Денис: Сейчас, момент.

Кирилл: Да.

Глазьев: Алло. Кирилл, ты Марата знаешь?

Кирилл: Конечно.

Глазьев: Ты по всем вопросам координации держи связь с ним, ладно? Меня тоже, конечно, информируй, но в принципе он там взялся как бы помогать всей этой операции, так что… и Олег Марков вместе с ним находится

Кирилл: Вместе с ним находится. Все, значит, всех ребят свожу с Маратом.

Глазьев: Да.

Кирилл: А вы ему можете сказать, чтобы он со мной на связи находился. Я ему сейчас буду звонить. Чтобы он ждал нашего звонка.

Глазьев: Да, я ему обязательно скажу.

Кирилл: Все, договорились.

Глазьев: Хорошо, пока.

Данная запись дополняет характеристику Денису Яцюку, как одному из лидеров одесского «Антимайдана» несущих ответственность за случившуюся в Одессе трагедию.

«Гуляй Поле»