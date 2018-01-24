Адвокат Януковича пытался сорвать слушание дела о госизмене своего клиента

Адвокат Сердюк, представляющий интересы экс-президента Януковича, перебивал спикера Верховной Рады Парубия во время его допроса судом.

Адвокат экс-президента Виктора Януковича Виталий Сердюк во время заседания Оболонского райсуда Киева, который рассматривает госизмену президента-беглеца, требовал запретить председателю Верховной Рады Андрею Парубию во время допроса делиться своими убеждениями. Сердюк обратился с подобным заявлением к председательствующему судье Владиславу Девятко, передает «Depo.Власть».

В начале допроса Парубий заявил, что никогда не контактировал с Януковичем. Он также добавил, что, по его убеждению, экс-президент с начала своего правления находился под влиянием российского руководства, вспомнив инициированные Януковичем харьковские соглашения, внесенные в Раду, которые позволяли ввести дополнительные российские войска на территорию Украины. По мнению Парубия, это уже была подготовка России к агрессии.

«Уважаемый суд, прошу объяснить свидетелю его обязанность говорить правду, а не свои мысли или убеждения, не политические лозунги, как это делается в Раде или на Майдане. Я вижу, что свидетель не понял присяги», – перебил Парубия Сердюк.

Судья снова призвал его не перебивать свидетеля.

«Уважаемый защитник, присядьте и дайте допросить свидетеля. Иначе это будет расценено как срыв судебного процесса», – сказал Девятко.

«Depo.Власть»