ПАСЕ призывает Украину принять приоритетную стратегию по переселенцам

Ассамблея просит Банк развития Совета Европы поддержать жилищные проекты для внутренне перемещенных лиц, нуждающихся в жилье. Ассамблея рекомендует украинскому правительству присоединиться к Банку развития Совета Европы.

Парламентская ассамблея Совета Европы считает, что разработка украинской властью стратегии для внутренне перемещенных лиц должна быть одним из ее приоритетов. Об этом говорится в резолюции «Гуманитарные последствия войны в Украине», которая была подготовлена ​​депутатом Эгидиуса Варейкисом, сообщает «УНИАН».

Резолюция была проголосована во вторник в рамках зимней сессии ПАСЕ. «За» проголосовало 56 депутатов, «против» – ноль, «воздержались» – 10 из 66 депутатов, принявших участие в голосовании.

«Принятие всеобъемлющей стратегии для внутренне перемещенных лиц, обеспечение их политических и социальных прав и их интеграция должны быть одним из приоритетов украинской власти», – говорится в выводах, которыми сопровождается резолюция.

В частности, в резолюции указанные предложения с несколькими возможными программами, которые направлены на защиту прав внутренне перемещенных лиц и лиц, пострадавших во время войны.

Ассамблея призывает украинские власти «принять государственную программу помощи семьям лиц, пропавших без вести и задержанных во время войны в Украине, и семьям тех, кто содержится и находится в тюрьме в аннексирована Крыму и на территории РФ в контексте войны».

Также Ассамблея призывает украинские власти разработать, принять и финансировать государственную программу психологической помощи военным и гражданским, страдающим от посттравматического стресса.

«Разработать национальный механизм компенсации гражданским жертвам, которые были ранены или семьи которых были убиты во время войны. Предоставить механизм для обеспечения права голоса для внутренне перемещенных лиц «, – говорится в резолюции.

23.01.2018 ПАРЄ (@coe)

ухвалила резолюцію, в якій висловила занепокоєння гуманітарною ситуацією в Україні, спричиненою триваючою війною, розв'язанною РФ проти України в ОРДЛО, та у зв'язку з окупацією АР Крим. — МТОТ (@mtot_gov_ua) January 24, 2018

Ассамблея также призвала международное сообщество провести международную гуманитарную конференцию по Украине с целью привлечения финансирования плана гуманитарной помощи и разработки стратегии координации гуманитарной помощи.

«Ассамблея просит Банк развития Совета Европы создать доступные программы займов с целью поддержки жилищных проектов уязвимых слоев населения, включая внутренне перемещенных лиц, нуждающихся в постоянном доме. Ассамблея призывает украинское правительство рассмотреть возможности присоединиться к Банку развития Совета Европы», – отмечается в документе.

#РезолюціяПАРЄ

ПАРЄ закликала всі країни — члени докласти спільних політичних зусиль, аби покласти край конфлікту в Україні та припинити страждання цивільного населення. — МТОТ (@mtot_gov_ua) January 24, 2018

«Гуляй Поле» ранее сообщало, что в ПАСЕ обсуждается вопрос о возращение в состав . Россия ставит ультимативное условие своего возращения – полное снятие европейских антироссийских санкций.

«Гуляй Поле» также напоминает, что министр иностранных дел России Сергей Лавров дал комментарий насчет реализации планов миротворческой миссии ООН на Донбассе. Лавров так же особо подчеркнул, что Россия будет и дальше «защищать русских» в сопредельных постсоветских странах.

Как уже сообщало «Гуляй Поле» Лавров дал негативную оценку принятому в Украине закону о реинтеграции оккупированных территорий, а «Гуляй Поле», в свою очередь, напоминает, что в России в целом выразили недовольство принятым в Украине законом о реинтеграции. Для этого Россия подключает не только собственный МИД, лидера донецких боевиков Александра Захарченко, но даже украинских политиков, в том числе и кума Путина – Виктора Медведчука.

А пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков сделал информационный вброс о наличие «контактов» между президентами Украины и России. Позже он опроверг собственные слова.

«Гуляй Поле» ранее сообщало о том что в Сербии пророссийские силы требуют ввода российских войск в Косово. А в Афинах украинское посольство подверглось нападению неизвестных лиц. В результате атаки с использованием с использованием «коктейлей Молотова» подожгли три автомобиля сотрудников украинского посольства.

В тоже время принятый закон создает условия для дестабилизации внутренней ситуации в самой России. Такое мнение высказал российский ученый, историк и политолог Александр Сытин.

В тоже время Лавров подчеркивает, что Россия намерена «добиваться выполнения минские соглашений» для «достижения мира» в Украине. Прежде всего речь идет о оккупированной Россией части Донбасса, где Россия настаивает на реализации своих планов, о которых поведал министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

Не исключено, что к 18 марту 2018 года в Крыму введут режим контртеррористической операции, что бы исключить население Крыма из процесса голосования и создать видимость легитимных выборов президента в глазах мирового сообщества.

«Гуляй Поле» напоминает, что в Украине был с визитом спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер. Волкер провел ряд встреч с президентом Украины Петром Порошенко, главой Генштаба и главнокомандующим Вооруженных сил Украины Виктором Муженко и министром по вопросам временно оккупированных территорий Вадимом Чернышем. Ранее запланированная поездка на Донбасс отменена. 26 января, Волкер планирует встретиться с помощником президента России Владиславом Сурковым.

«УНИАН»