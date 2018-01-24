Для силового сценария нет ресурсов. Возможности России ограничены

У Путина нет ресурсов для реализации силового сценария в Украине. И речь не только о наличие материальных ресурсов, ресурсов нет никаких.

Решение Верховной Рады назвать Россию агрессором и реакция на него в Кремле – вполне предсказуемы. Естественно, такие формулировки категорически не устраивают Кремль. Не стоит ждать, что Генеральная Ассамблея ООН или Совет Безопасности ООН поддержат подобную формулировку, поскольку любые инициативы признать Россию агрессором будут заблокированы представителями России. Но появление такого закона в Украине – это важный шаг: создается некая юридическая база, которую западные партнёры требовали от Киева для того, чтобы продолжать легальный процесс урегулирования конфликта на Донбассе, пишет на страницах «Нового Времени» Дмитрий Орешкин.

Но пока это лишь слова, которые Россия может принимать, или не принимать. Это не имеет большого значения. То, что будет происходить дальше в двусторонних отношениях Киева и Москвы, определяется отнюдь не словами и не реакцией в Кремле или МИДе, а ресурсами.

С точки зрения Путина, проблема под названием «Украина» до сих пор не решена. Ситуация подвисла. То, что Крым – это часть РФ, никто в мире, кроме России и ее сателлитов, не признают. То, что в Украине находятся российские силовые структуры и есть российское оружие, уже давно ни у кого сомнений не вызывает. Да, МИД России выступил с осуждением и негодованием. Ну и ладно. Реально для того, чтобы действовать в таком советском, силовом ключе, у Путина нет ресурсов, – ни финансовых, ни человеческих, ни дипломатических, ни даже военных. Если двигаться по этому военному направлению и попытаться «пробить» коридор к Приднестровью ( а эта идея не остыла в головах кремлевских стратегов, и это ни в коем случае не нужно сбрасывать со счетов), то ситуация для России радикально ухудшится.

Потому что Украина готова к таким действиям, уровень ее боеспособности сильно повысился. А вот группа поддержки России ослаблена. Поэтому попытка решить «украинскую проблему» силовым путем будет, как мне кажется, самоубийственной для путинского режима. Это не значит, что она не может состояться, но она – маловероятна.

В Кремле продолжает сокращаться количество возможностей повлиять на ситуацию. Да, Украине будут мстить, ее будут наказывать всеми возможными способами. Это будут диверсионные группировки, провокации, попытки внести дестабилизацию в экономические реформы, поддержка любых экстремистских направлений, неважно каких, – крайне правых или крайне левых, – Кремль будет делать все, чтобы расшатать ситуацию. Но и к этому в Украине готовы.

Несмотря на то, что Путин все еще пользуется поддержкой большинства, в российском обществе растет некоторая утомленность. Присоединение Крыма уже не радует. На первый план выходят проблемы социального характера. Поэтому отвлечь избирателей маленькой победоносной войной уже не получится. Все, что может случиться, – наверное, будет усилена пропагандистская составляющая на российском ТВ, случится очередная горячка по поводу того, какие украинцы отвратительные люди. Ну и это уже не работает.

Среди российского силового истеблишмента еще жива идея о том, что «надо было бы быть смелее, идти вперед и присоединять Одессу», и так далее. Но пока решение принимают не генералы, а Путин. Поэтому криков по поводу принятия Радой закона о Донбассе будет много, а каких-то радикальных перемен в двусторонних отношениях – мало.

Дмитрий Орешкин, «Новое Время»