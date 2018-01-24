Сегодня завершается визит Волкера в Украину

Спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер провел в Киеве встречи с президентом Украины Петром Порошенко, главой Генштаба и главнокомандующим Вооруженных сил Украины Виктором Муженко и министром по вопросам временно оккупированных территорий Вадимом Чернышем. Ранее запланированная поездка на Донбасс отменена.

Спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер и министр по вопросам временно оккупированных территорий Вадим Черныш обсудили помощь жителям временно оккупированных территорий Украины. Об этом Волкер написал в Twitter.

«Хорошая дискуссия с министром Чернишем о том, как Украина и США могут работать вместе с международными организациями, чтобы помочь людям на подконтрольных России территориях Украины и восстановить территориальную целостность Украины», – написал Волкер.

https://twitter.com/SpecRepUkraine/status/955862082808893441

Как сообщалось, 23 января встречу с Волкером имел президент Украины Петр Порошенко.

Также в этот день со специальным представителем США встретился с главой Генштаба и главнокомандующим Вооруженных сил Украины Виктором Муженко. Об этом сообщает пресс-служба Генштаба ВСУ в Facebook.

Отмечается, что в ходе встречи Муженко проинформировал американского дипломата о текущей ситуации на Востоке Украины.

«Стороны обменялись взглядами по актуальным вопросам региональной безопасности и перспектив развития двусторонних отношений между Украиной и США в оборонной сфере», – сообщают в пресс-службе.

Также там добавили, что участие во встрече приняла Чрезвычайный и Полномочный Посол США в Украине Мари Йованович.

На 24 января была запланирована поездка Волкера на Донбасс, но, как сообщили в посольстве США, визит отменен из-за ухудшения погодных условий.

26 января может состояться встреча специального представителя США по вопросам Украины Курта Волкера и советника президента России Владислава Суркова.

«Гуляй Поле» также напоминает, что министр иностранных дел России Сергей Лавров дал комментарий насчет реализации планов миротворческой миссии ООН на Донбассе. Лавров так же особо подчеркнул, что Россия будет и дальше «защищать русских» в сопредельных постсоветских странах.

Как уже сообщало «Гуляй Поле» Лавров дал негативную оценку принятому в Украине закону о реинтеграции оккупированных территорий, а «Гуляй Поле», в свою очередь, напоминает, что в России в целом выразили недовольство принятым в Украине законом о реинтеграции. Для этого Россия подключает не только собственный МИД, лидера донецких боевиков Александра Захарченко, но даже украинских политиков, в том числе и кума Путина – Виктора Медведчука.

А пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков сделал информационный вброс о наличие «контактов» между президентами Украины и России. Позже он опроверг собственные слова.

«Гуляй Поле» ранее сообщало о том что в Сербии пророссийские силы требуют ввода российских войск в Косово. А в Афинах украинское посольство подверглось нападению неизвестных лиц. В результате атаки с использованием с использованием «коктейлей Молотова» подожгли три автомобиля сотрудников украинского посольства.

В тоже время принятый закон создает условия для дестабилизации внутренней ситуации в самой России. Такое мнение высказал российский ученый, историк и политолог Александр Сытин.

В тоже время Лавров подчеркивает, что Россия намерена «добиваться выполнения минские соглашений» для «достижения мира» в Украине. Прежде всего речь идет о оккупированной Россией части Донбасса, где Россия настаивает на реализации своих планов, о которых поведал министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

Не исключено, что к 18 марту 2018 года в Крыму введут режим контртеррористической операции, что бы исключить население Крыма из процесса голосования и создать видимость легитимных выборов президента в глазах мирового сообщества.

«Гуляй Поле»