В принятом ассамблеей документе признается, что Россия ответственна за депортацию крымских татар после оккупации полуострова в 2014 году. Резолюция так же одобрила принятый в Украине закон о реинтеграции Донбасса.

Парламентская ассамблея Совета Европы одобрила резолюцию о гуманитарных последствиях войны в Украине, в котором подчеркнула ответственность Российской Федерации за массовые нарушения прав человека в Крыму и на Донбассе. Об этом сообщает из Страсбурга корреспондент «Европейской Правды».

Резолюция получила абсолютную поддержку в зале (56 голосов за, 0 против, 10 воздержались). Были одобрены все поправки, совместно предложенные украинскими делегатами.

Документ в очередной раз подтверждает, что действия РФ в Украине является войной против нашего государства. Подавляющее большинство его политических позиций уже звучало в других решениях ПАСЕ, однако есть и новации. Среди прочего, ПАСЕ приветствовала принятие закона «Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях»

Из новаций данной резолюции стоит отметить также то, что ПАСЕ отошла от устоявшейся нормы об «аннексии Крыма» Российской Федерацией. На предложение представителей Украины, теперь говорится об «оккупации Крыма и попытке аннексии«.

Также важная норма касается преследований украинцев и крымских татар на оккупированном полуострове.

ПАСЕ считает, что российская политика является нарушением конвенции ООН, которая запрещает депортацию.

«Российскую политику необходимо рассматривать как нарушение Статьи 49 Женевской конвенции VI, в соответствии с которой массовое принудительное переселение, а также депортация лиц из оккупированной территории… запрещена, несмотря на мотивацию этих действий».

Это признание является важным, учитывая процесс «Украина против РФ» в Международном суде ООН.

«Гуляй Поле» ранее сообщало, что в ПАСЕ обсуждается вопрос о возращение в состав . Россия ставит ультимативное условие своего возращения – полное снятие европейских антироссийских санкций.

«Гуляй Поле» также напоминает, что министр иностранных дел России Сергей Лавров дал комментарий насчет реализации планов миротворческой миссии ООН на Донбассе. Лавров так же особо подчеркнул, что Россия будет и дальше «защищать русских» в сопредельных постсоветских странах.

Как уже сообщало «Гуляй Поле» Лавров дал негативную оценку принятому в Украине закону о реинтеграции оккупированных территорий, а «Гуляй Поле», в свою очередь, напоминает, что в России в целом выразили недовольство принятым в Украине законом о реинтеграции. Для этого Россия подключает не только собственный МИД, лидера донецких боевиков Александра Захарченко, но даже украинских политиков, в том числе и кума Путина – Виктора Медведчука.

А пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков сделал информационный вброс о наличие «контактов» между президентами Украины и России. Позже он опроверг собственные слова.

«Гуляй Поле» ранее сообщало о том что в Сербии пророссийские силы требуют ввода российских войск в Косово. А в Афинах украинское посольство подверглось нападению неизвестных лиц. В результате атаки с использованием с использованием «коктейлей Молотова» подожгли три автомобиля сотрудников украинского посольства.

В тоже время принятый закон создает условия для дестабилизации внутренней ситуации в самой России. Такое мнение высказал российский ученый, историк и политолог Александр Сытин.

В тоже время Лавров подчеркивает, что Россия намерена «добиваться выполнения минские соглашений» для «достижения мира» в Украине. Прежде всего речь идет о оккупированной Россией части Донбасса, где Россия настаивает на реализации своих планов, о которых поведал министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

Не исключено, что к 18 марту 2018 года в Крыму введут режим контртеррористической операции, что бы исключить население Крыма из процесса голосования и создать видимость легитимных выборов президента в глазах мирового сообщества.

«Гуляй Поле» напоминает, что сегодня в Украину с визитом приедет спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер. 26 января, Волкер планирует встретиться с помощником президента России Владиславом Сурковым.

«Европейская Правда»