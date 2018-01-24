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Зона "русского мира"

Письма из оккупации: Человек с ружьем

Алекс Ветрович (Донбасс), специально для «Гуляй Поля»
24 января 2018

Жителям ОРДЛО нечем возразить на наведенное дуло автомата.

Чем дольше нахожусь на территории войны, тем отчетливее понимаю, что все красивые слова о ценности человеческой жизни, правах и свободах одного отдельно взятого индивида, главенстве права и т.п. – не более чем вывеска, этикетка, ширма. Почему? Потому что цена им – копейка, так как имеют они свою силу ровно до тех самых пор, пока чьи-то шкурные интересы и амбиции не станут слишком уж неуемными.

В самом начале военного противостояния в Донбассе был выбор: убежать от беды, как большинство коллег и друзей или остаться и посмотреть изнутри, как раковая опухоль войны зреет, гниет, пускает щупальца, разрастается, лопается и умирает.

Новый 2018 год вновь всколыхнул и расшевелил агонизирующую гидру. Январь начался блокировкой мобильной связи с Украиной и невозможностью населения ОРДЛО общаться с близкими и родными. В т.н. «ЛНР» проблему устранили 19 января, а в «ДНР» обещают ввести «внешнее управление» над работой «Водафона». Как сделали это над шахтами, заводами, магазинами, рынками…

Тем временем, дельцы от связи наживаются на возросшем в сотни раз количестве абонентов местного оператора «Феникс» (оборудование «Киевстара» и «Лайфа») и стационарной связи «КОМТЕЛ» (оборудование «Укртелекома»). Информируют, что число абонентов перевалило уже за полтора миллиона!
Принятие Верховной Радой Украины нового закона о деоккупации Донбасса вызвало очередной всплеск истерии – как у верхушки оккупационной власти, так и в российских СМИ. ОРДЛО готовится к активной фазе военного противостояния, убеждая «вату», что наступление на Донбасс начнется не сегодня-завтра.

По этой причине срочно издан новый закон о запрете т.н. «госслужащим» и руководителям первого звена пересекать границу гетто. А тут еще автобус обстреляли на КПП «Еленовка» (аккурат, где прорыв на линиях «Водафона») – естественно, как всегда бывает, обвинили ВСУ.

Письма из оккупированного Донбасса: Миротворцы

Недели не проходит без той или иной истерии, страшилок и ужастиков. Люди растеряны и подавлены. И есть от чего. Ведь горький опыт жизни в ОРДЛО в двух словах не перескажешь…

В материковой Украине люди если оформят статус переселенца – имеют права. А в ОРДЛО? Тут столько прав и свобод, что «аж дыхание сперло». Но, обо все по порядку.

Что я знаю о войне

Что я знаю о войне? Теперь очень много, хотя раньше читал о ней в книгах и учебниках. И еще многое запомнил из рассказов своей бабули, которая, пережив три (гражданскую, финскую и Отечественную) войны и три Голодомора (33-го, 37 и 46) дожила до 100 лет и тихо умерла как раз накануне нынешнего противостояния – осенью 2013 года.

Мы подшучивали над бабкой, когда она в очередной раз сушила сухари и прятала их в мешочке на чердаке. Теперь их сушу я. И прячу…

Мы не понимали, почему было так много беженцев и они пешком вереницами шли из одного конца «великого СССР» в другой. Теперь в моем Донбассе их тоже тысячи. Правда, пешком шли единицы. В основном выезжали на своих авто и в переполненных автобусах.

Деда мы знали лишь по старой пожелтевшей фотографии. Он погиб в первые дни войны. Теперь мои друзья и друзья моих друзей хоронят своих мальчиков. Одних – с почетом и наградами. Других – тайно, украдкой. Как же это больно и страшно, как неправильно…

Мы не понимали, почему она горько плачет, вспоминая свой накануне отстроенный новенький дом, который пришлось бросить со всем содержимым, а вернуться на пепелище.

Поняли и заплакали, когда из сел Амвросиевского района Успенки, Мануйлово, Петровки к нам пешком пришли перепуганные и растерянные знакомые, всегда торговавшие здесь молоком и овощами – теперь в поисках убежища. Там дома были разрушены целыми улицами.

Письма из оккупации: О чем думают дети Донбасса

Мы плакали, когда в «котлах» под Шахтерском и на Саур-Могиле люди гибли сотнями.

Когда бабуля рассказывала, как во время продолжительных боев люди просто в землю зарывались, чтобы спастись, неделями не вылезали из подвалов, прятались в любые щели, оказалось, что все ее советы мы запомнили. Летит снаряд – не беги, падай на землю и закрывай голову руками, вгрызайся в нее и замри. Летит бомба – прячься поглубже. Спастись так можно только от осколков. Но если попадут – ничего не спасет.

Вчера прошел сильный ураган и очередные учения оккупантов. Когда ударили «Грады» на тренировочном полигоне я, не контролируя себя, бросился в укромный угол в коридоре. Подумал: «Вот это да! Мне хватило двух месяцев систематической стрельбы в округе, чтобы инстинктивно прятаться от громких раскатов далеких орудий».

Теперь мы хорошо знаем, что значит проснуться утром и сказать себе: «Жив, значит, будет еще один день». И это уже не важно, что будет он без света, газа, воды, радио и ТВ, мобильной связи, без вкусной еды, горячей ванны и милых любимых лиц твоих родных и близких, которые убежали от этой войны кто куда.

Остались старики, инвалиды и те, кому бежать некуда, не с чем. Или такие как я камикадзе, решившие быть до конца на своей земле, чтобы все запомнить – и потом рассказать (если выживу), что с ней сделали (и еще сделают) заигравшиеся в войнушку.

Чтобы помнили

Знакомая показала мне в одном из городов Донбасса на здании исполкома размытое пятно на стене. Рассказала, что это следы крови, оставшиеся от показательного расстрела оккупантами мародера летом 2014. Как его вычислили и арестовали неизвестно. Но накануне под дулами автоматов собрали на центральной площади у исполкома сотрудников, жителей близлежащих домов, случайных прохожих и устроили показательную казнь.

Перепуганный мужичонка просил прощения, умолял, стоял у стены весь скукоженный и поникший, но нынешние «хозяева жизни» без суда и следствия хладнокровно сделали свое дело на глазах у не менее перепуганных горожан и предупредили, чтобы передали всем, что так будет с каждым, кто посягнет на чужое.

После этого случая разборки по «отжиму» бизнеса друг у друга и частые перестрелки по ночам местных бандформирований прекратились. Хозяйничать стали «вежливые люди».

Письма из оккупации: Квартирный вопрос. В ОРДЛО началась новая волна «отжима» квартир

Было это летом. В один из майских рабочих дней «вежливые люди» проникли на первый этаж исполкома прямо в кабинет охраны. В двери, настежь распахнутой из-за жары, возникли фигуры в черном. Автоматная очередь – и чаепитие закончилось трупом и двумя ранеными, не успевшими даже ахнуть. Солдаты ретировались так же молниеносно, как и появились. Только напуганные и растерянные чиновники хватались за головы и дрожали от ужаса пережитого. Тем не менее, жители успели кое-что из происходящего заснять на телефоны.

Вообще, для майских дней в гетто были характерны убийства местных бизнесменов и «братков». Одного, что держал в страхе микрорайон, застрелили в Глуховском лесу. Другого, не один год занимающегося «дырочным бизнесом» по нелегальной добыче угля – в собственном доме на диване перед телевизором выстрелом в голову. Третьего…, словом многим вчерашним хозяевам жизни и просто людям предприимчивым досталось «по полной». Не говоря уже о сожженных домах, сворачивании бизнеса, финансовых потерях и т.д.
Средь бела дня громили офисы «регионалов», «отжимали» редакции газет и телеканалы, жгли, разрушали…

В те дни было также сожжено и разгромлено здание газеты «Горняк». Ее редактор А.Постнов занял проукраинскую позицию и на требование опубликовать объявление о грядущем референдуме, заявил оккупантам, что Родиной не торгует. Спустя несколько дней два десятка парней в балаклавах ночью ворвались в помещение и его разгромили. Выбили двери в кабинетах, разбили оргтехнику, мебель, испортили документы. Через месяц здание попросту подожгли, бросив в окна бутылки с зажигательной смесью. Пожарные подоспели вовремя, но огонь натворил столько беды, что с тех пор редакция закрыта на неопределенное время.

Новый порядок

В 2018 в ОРДЛО работает оккупационная исполнительная власть, все градообразующие вопросы она решает совместно с людьми с автоматами (или под их дулами). К ним может обратиться каждый с любыми жалобами и проблемами. Как они решаются? Вот несколько примеров.

Письма из оккупации: Как живут люди в «ЛДНР»

В огромной толпе у банка, где собралось человек 100, возник скандал. Мужчина доказывает, что он первый, так как пришел раньше всех. Ему объясняют, что люди стоят здесь неделями по предварительной записи и ежедневно ее сверяют.

Разъяренные женщины грозят позвонить в «Оплот». Проходит минут 20 и к очереди подходят четверо с автоматами. Люди притихли. Подходят к мужчине и тихо, вежливо говорят: «Идешь с нами сейчас или прямо здесь прострелим колено и все равно увезем с собой?». Он растерянно пытается что-то возразить, но, передумав, покорно движется к машине и все уезжают в неизвестном направлении. Ссоры и скандалы в очереди прекращаются моментально. Происходящее никто не комментирует.
«Человек с ружьем» заставил понимать сказанное с первого раза, так как вторым может быть выстрел в ногу или голову.

Ведь нынче цена человеческой жизни – медный грош. Особенно если возразить на наведенное на тебя дуло автомата тебе особо-то и нечем. Нет у тебя такого и любого иного права. Ты же просто вата, пыль, прах…

Алекс Ветрович (Донбасс), специально для «Гуляй Поля»

Tags: Алекс Ветрович, война, донбасс, оккупация, Россия, Украина

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