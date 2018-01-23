Выросла утечка мозгов из России

Увеличилось число российских эмигрантов обладающих высокой профессиональной квалификацией. В тоже время в Россию приезжают иммигранты из стран ближнего зарубежья, как правило не обладающие высокой профессиональной квалификацией.

Все больше людей с высшим образованием уезжает из России из-за экономического кризиса и недовольства властью, но официальная статистика не регистрирует эти процессы. Об этом говорится в номере «Мониторинга экономической ситуации в России», опубликованном 23 января.

В докладе «Квалифицированная миграция в России: баланс потерь и приобретений» говорится, что, по данным Росстата, в 2015 году из России уехали 51,8 тысячи граждан, а в 2016 году – около 59,7 тысячи. При этом авторы работы – сотрудники Института демографии ВШЭ Юлия Флоринская и Никита Мкртчян – отметили, что эти данные значительно ниже реальных.

Согласно миграционной статистике иностранных государств, ежегодно из России эмигрируют около 100 тысяч человек. Последние годы около половины граждан уезжают за границу из-за начавшегося в 2014 году экономического кризиса, еще четверть – из-за недовольства политической ситуацией. В настоящее время за рубежом живут около 2,7 миллиона уроженцев России, из них 1,5 миллиона имеют российское гражданство.

Такой разрыв в данных демографы объяснили тем, что российская статистическая служба считает эмигрантами лишь тех, кто при отъезде снимается с миграционного учета. При этом часто уезжающие граждане этого не делают – в России у них остаются недвижимость и статус постоянного резидента.

Эмигрируют россияне в основном на Запад. Около трети из них едет учиться в магистратуру или аспирантуру, еще треть – работать. Половина трудовых иммигрантов в Европе находятся там по «голубой карте» для квалифицированных специалистов. Некоторые переезжают за рубеж для воссоединения с семьей.

Многие из уехавших хорошо образованы. В Росстате уверены, что доля таких людей в общем потоке эмиграции составляет от 30 до 70 процентов в зависимости от принимающей страны. Данные зарубежных стран и результаты интервью с эмигрантами свидетельствуют, что последние семь лет наблюдается рост квалифицированной эмиграции из России – в среднем 40 процентов переехавших из России на Запад имеют высшее образование. Общая численность образованных российских эмигрантов – около 800 тысяч человек.

Авторы доклада подчеркивают, что, несмотря на действующую уже много лет программу привлечения квалифицированных иностранных кадров, миграция в Россию не компенсирует утечку мозгов. Образованных людей в страну приезжает меньше, чем уезжает. И даже если у мигранта есть должное образование, вероятнее всего, он сможет устроиться только на не требующую никакой квалификации работу.

В тоже время в докладе отмечается, что в международной миграции Россия является страной-реципиентом, поскольку несмотря на значительную по масштабам эмиграцию в страны дальнего зарубежья приток из стран ближнего зарубежья всегда численно ее превосходил. С 1992 по 2016 гг. (согласно данным, скорректированным по результатам Всероссийских переписей населения 2002 и 2010 гг.), миграционный прирост населения России составил 9142,5 тыс. чел., что существенно компенсировало потери страны от депопуляции. А вот что касается уровня образования иммигрантов, то он заметно менялся на протяжении постсоветской истории.

В 1990-е годы, согласно статистике Росстата, распределение иммигрантов по уровню образования в целом соответствовало населению России, а доля лиц с высшим образованием в отдельные годы была даже выше, чем в российском населении. В 2000-е годы уровни образования иммигрантов и россиян были примерно равны. Однако далее ситуация стала меняться: сопоставление с данными переписи 2010 г. показало, что в потоке прибывших доля лиц с высшим образованием оказалась ниже, чем в населении России.

Прибывающие в последние годы молодые иммигранты менее образованы, чем их соотечественники в среднем и пожилом возрасте, и приток таких сравнительно малообразованных иммигрантов может затруднять их интеграцию в социум, хотя с точки зрения текущих нужд экономики он может быть и относительно благоприятным. Такая иммиграция позволит закрывать некоторые свободные ниши на рынке труда, которые не желают, в силу разных причин, занимать россияне.

Несмотря на введенные преференции в области квалифицированной и высококвалифицированной трудовой иммиграции, Россия не смогла привлечь сколь-нибудь заметное количество таких иммигрантов. В частности, за 6 лет действия преференций разрешения на работу в качестве высококвалифицированных специалистов получили лишь 151 тыс. иностранных трудовых иммигрантов. Общее число иммигрантов в Россию, по данным доклада, в качестве просто квалифицированных было больше – 411 тыс., но в эту категорию попадали не только люди с высшим образованием.

«Гуляй Поле»