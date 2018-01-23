В России считают, что отношения России и США сейчас хуже, чем во время холодной войны.

Готовящиеся в США новые антироссийские санкции будут рассматриваться в Москве как объявление войны. Такое заявление сделал сегодня на форуме в Давосез российский банкир и финансист, глава ВТБ Андрей Костин, информирует «Lenta.Ru».

По мнению президента ВТБ, отношения России и США сейчас хуже, чем во время холодной войны. В ближайшее время американский Минфин представить Конгрессу доклад о близких к президенту Владимиру Путину бизнесменах и госкомпаниях, и эти материалы могут стать поводом для введения в феврале новых антироссийских санкций.

Костин заявил, что не испытывает беспокойства по поводу возможных персональных санкций. Но любые ограничительные меры против российских компаний «будут все равно что объявлением войны», подчеркнул он.

«Нет ни одной причины, почему после этого российский посол должен будет остаться в Вашингтоне или американский посол купаться в проруби в Москве», — сказал Костин.

«НАТО просит больше оружия и распространяет его в Европе, и Россия будет отвечать тем же», – добавил Костин.

По его мнению, что риск столкновения между Россией и Североатлантическим Альянсом возрастает, что выгодно только генералам и производителям вооружений.

«Гуляй Поле» ранее сообщало, что глава МИД России Лавров прокомментировал перспективы ввода на Донбасс миротворческой миссии. Он посетовал, что от России ничего не зависит.

Лавров так же особо подчеркнул, что Россия будет и дальше «защищать русских» в сопредельных постсоветских странах.

В тоже время Лавров подчеркивает, что Россия намерена «добиваться выполнения минские соглашений» для «достижения мира» в Украине. Прежде всего речь идет о оккупированной Россией части Донбасса, где Россия настаивает на реализации своих планов, о которых поведал министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

Не исключено так же, что к 18 марту 2018 года в Крыму введут режим контртеррористической операции, что бы исключить население Крыма из процесса голосования и создать видимость легитимных выборов президента в глазах мирового сообщества.

«Гуляй Поле» напоминает, что сегодня в Украину с визитом приедет спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер. 26 января, Волкер планирует встретиться с помощником президента России Владиславом Сурковым в Дубае.

«Lenta.Ru».