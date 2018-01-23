На Донбассе идет усиленная подготовка к боевым действия

Вдоль все линии фронта стороны усиленно вооружаются, оборудуются огневые позиций, проводится минирование местности. СММ ОБСЕ полагает, что российские и украинские силы готовятся к дальнейшей эскалации конфликта.

Первый заместитель главы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Александр Хуг заявил, что стороны на Донбассе активно вооружаются и минируют территорию, что свидетельствует о подготовке к эскалации конфликта в ближайшее время. Об этом он сказал во время пресс-брифинга во вторник, передает «Украинская Правда».

По его словам, боевики оккупированных районов Донецкой и Луганской областей и военные ВСУ активно окапываются вдоль всей линии разграничения.

«Наши беспилотники зафиксировали много новых траншей. Стороны активно окапываются. Повсюду видим большое количество вооружения в окопах и блиндажах», – сказал Хуг.

Он добавил, что также стороны не соблюдают минские договоренности и не только не проводят мероприятия по разминированию территорий, а, наоборот, закладывают еще больше мин.

Хуг отметил, что представители ОБСЕ зафиксировали, среди прочего, военную технику, которая стоит на огневых позициях, как со стороны ОРДЛО, так и со стороны подконтрольной правительству Украины территории.

«Все свидетельствует о том, что стороны готовятся к новой активизации конфликта в ближайшее время», – сказал он.

Кроме того Хуг добавил, что большое скопление техники наблюдается в Петровском и в Викторовке.

В ОБСЕ отметили, что сейчас беспокойство вызывает также ситуация на Светлодарской дуге и в селе Еленовка, где в воскресенье от взрыва погиб один мужчина из мирного населения, и получил ранения другой.

Соответствующая информация позже была опубликована на официальном Twitter СММ ОБСЕ.

«Хуг: Проваленные попытки провести разминирование, отвести вооружение и развести силы и средства, а также продолжающаяся подготовка являются сигналами, которые служат ранним предупреждением, что стороны готовятся к большему, вместо того, чтобы прекратить насилие. Наблюдения СММ позволяют сейчас заранее предупредить о том, что грозит эскалация ситуации и поэтому всем тем, кто принимает решение и играет роль в данном конфликте, необходимо прислушаться друг к другу, чтобы предотвратить еще большую трагедию», – цитируют в ОБСЕ Хуга.

#СММОБСЕ Хуг: проваленные попытки провести разминирование, отвести вооружения и развести силы и средств, а также продолжающаяся подготовка, являются сигналами, которые служат ранним предупреждением, что стороны готовятся к большему, вместо того, чтобы прекратить насилие #Украина — ОБСЕ (@osce_ru) January 23, 2018

«Гуляй Поле» ранее сообщало, что глава МИД России Лавров прокомментировал перспективы ввода на Донбасс миротворческой миссии. Он посетовал, что от России ничего не зависит.

Лавров так же особо подчеркнул, что Россия будет и дальше «защищать русских» в сопредельных постсоветских странах.

В тоже время Лавров подчеркивает, что Россия намерена «добиваться выполнения минские соглашений» для «достижения мира» в Украине. Прежде всего речь идет о оккупированной Россией части Донбасса, где Россия настаивает на реализации своих планов, о которых поведал министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

Не исключено так же, что к 18 марту 2018 года в Крыму введут режим контртеррористической операции, что бы исключить население Крыма из процесса голосования и создать видимость легитимных выборов президента в глазах мирового сообщества.

«Гуляй Поле» напоминает, что сегодня в Украину с визитом приедет спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер. 26 января, Волкер планирует встретиться с помощником президента России Владиславом Сурковым в Дубае.

«Украинская Правда»