Глава МИД России Лавров негативно оценил принятый Верховно Радой закон. В тоже время он настаивает на выполнение российского прочтения минских соглашений.

Министр иностранных дел Сергей Лавров дал оценку новому закону о реинтеграции Донбасса, принятому Верховной Радой Украины. Негативно оценивая сам закон в тоже время Ларво считает что . Об этом Лавров заявил в своем интервью изданию «КоммерсантЪ».

«Закон о реинтеграции», если подходить с юридических позиций, перечеркивает минские договоренности, которые были единогласно одобрены Советом Безопасности в резолюции, принятой через несколько дней после встречи четырех руководителей «нормандского формата» в Минске. И для нас это очевидно», – заявил глава российского МИД.

Лавров уверен, что принятый в Украине закон вызовет негативную реакцию.

«Что касается реакции, то я уже не раз говорил, что у нас нет никаких сомнений, и более того, мы имеем достоверные знания, что и в Европе, и в Вашингтоне прекрасно понимают, в какую игру играют нынешние киевские власти. И как они ведут линию на заматывание своих обязательств по минским договоренностям. Надеюсь, что в частных, приватных, закрытых контактах Киеву об этом говорят – из Берлина, из Парижа, Вашингтона и других столиц. Но взяв под свое крыло эту власть, которая абсолютно недоговороспособна, Запад уже не может публично выступать с критикой того, что делают его подопечные. Это печально», – посетовал Лавров.

Повторил он и мысль о необходимости выполнения минских договоренностей.

«Понятно, что это сопряжено с ложно понятым чувством собственного престижа и репутации, но такова жизнь. Мы будем добиваться того, чтобы все, что записано в минских договоренностях, выполнялось. Попытки «сбить прицел» и увести эти дискуссии в сторону, стремление найти новые повестки дня, новые методы и формы неприемлемы. Мы будем спокойно и твердо отстаивать пакет, который честный, под которым подписался президент Порошенко и лидеры Донецка и Луганска», – подчеркнул Лавров в итоге.

«Гуляй Поле» так же напоминает, что в России выражают недовольство принятым в Украине законе о реинтеграции Донбасса и Крыма. Для этого Россия подключает не только собственный МИД, лидера донецких боевиков Александра Захарченко, но даже украинских политиков, в том числе и кума Путина – Виктора Медведчука.

А пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков сделал информационный вброс о наличие «контактов» между президентами Украины и России. Позже он опроверг собственные слова.

«Гуляй Поле» ранее сообщало о том что в Сербии пророссийские силы требуют ввода российских войск в Косово. А в Афинах украинское посольство подверглось нападению неизвестных лиц. В результате атаки с использованием с использованием «коктейлей Молотова» подожгли три автомобиля сотрудников украинского посольства.

В тоже время принятый закон создает условия для дестабилизации внутренней ситуации в самой России. Такое мнение высказал российский ученый, историк и политолог Александр Сытин.

Как сообщало «Гуляй Поле», Лавров полагает, что «серьезные политики» на Западе знают о наличие российских «красных линий» и существование у России «интересов в сопредельных странах». Он так же предположил понимание необходимости уважения российских «красные линии». Особо он подчеркнул, что это уважение к российским «интересам», «красным линиям», как это было в отношение интересов и «красных линий» СССР во время Холодной войны.

В тоже время на оккупированной Россией части Донбасса, Россия настаивает на реализации своих планов, о которых поведал министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

Не исключено так же, что к 18 марту 2018 года в Крыму введут режим контртеррористической операции, что бы исключить население Крыма из процесса голосования и создать видимость легитимных выборов президента в глазах мирового сообщества.

«Гуляй Поле» напоминает, что сегодня в Украину с визитом приедет пецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер. 26 января, Волкер планирует встретиться с помощником президента России Владиславом Сурковым в Дубае.

«Гуляй Поле»