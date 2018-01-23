СБУ обнародовало новые записи переговоров российских наемников на Донбассе

На записи переговоры командира «вагнеровцев» Уткина с российским генералом Никифоровым.

Служба безопасности Украины обнародовала аудиозаписи телефонных переговоров между главарем ППК «Вагнера» ​​Дмитрием Уткиным и генералом Вооруженных сил РФ Евгением Никифоровым, с позывным «Тамбов». Об этом сообщается на сайте СБУ.

На записях можно услышать, как Уткин и Никифоров обсуждают выдвижения боевиков и военной техники ППК «Вагнера» ​​на боевые позиции.

«Гуляй Поле» сообщало, что по данным СБУ на Донбассе воевали не менее 2 тыс наемников из ЧВК «Вагнера». СБУ так же предоставляла доказательства военных преступлений совершенных «вагнеровцами». В частности, было установлено что в сбитом под Луганском Ил-76 летел один из погибших десантников оказался близким родственником наемника из ЧВК «Вагнера». В СБУ полагают, что под «маской» ЧВК «Вагнера» замаскировано регулярное подразделение российских спецслужб.

СБУ