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Новости

В России прокомментировали перспективы ввода миротворческой миссии на Донбасс

«Гуляй Поле»
23 января 2018

Глава МИД России Лавров прокомментировал перспективы ввода на Донбасс миротворческой миссии. Он посетовал, что от России ничего не зависит.

Министр иностранных дел Сергей Лавров рассказал о российском плане миротворческой миссии на Донбассе. В первую очередь о заявил, что от России ничего не зависит в данном вопросе. Об этом Лавров заявил в своем интервью изданию «КоммерсантЪ».

«Это от нас не зависит. Если бы это зависело от нас, то они уже давно бы там появились», – заявил Лавров.

В тоже время не обошлось и без привычных российских обвинений в адрес Украины и ее партнеров.

«Поправок нам никто не предлагал, а мы как раз хотим поправок. Я разговаривал с министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным, с нашими французскими, германскими коллегами. Они говорят, что это очень правильный и хороший шаг, но нужно что-то еще. Хорошо, давайте сядем, вы нам скажите, что и как, мы посмотрим, насколько это отвечает целям реализации минских договоренностей. В любом случае в самом проекте резолюции записано то, что мы должны быть абсолютно привержены принципу «Комплекса мер», который предполагает согласование всех действий между Киевом, Донецком и Луганском. Нам отвечают, что надо подумать, как еще что-то сделать. Но «пар уходит в свисток», никто с нами не садится и не начинает обсуждать», – уточнил Лавров свою позицию.

Лавров так же особо подчеркнул, что Россия будет и дальше «защищать русских» в сопредельных постсоветских странах.

В тоже время Лавров подчеркивает, что Россия намерена «добиваться выполнения минские соглашений» для «достижения мира» в Украине. Прежде всего речь идет о оккупированной Россией части Донбасса, где Россия настаивает на реализации своих планов, о которых поведал министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

Не исключено, что к 18 марту 2018 года в Крыму введут режим контртеррористической операции, что бы исключить население Крыма из процесса голосования и создать видимость легитимных выборов президента в глазах мирового сообщества.

«Гуляй Поле» напоминает, что сегодня в Украину с визитом приедет пецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер. 26 января, Волкер планирует встретиться с помощником президента России Владиславом Сурковым в Дубае.

«Гуляй Поле»

Tags: донбасс, крым, лавров, мид рф, Россия, русский мир, русский язык, Украина

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