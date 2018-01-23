Глава МИД России обвиняет Украину в срыве реализации мирного плана на Донбассе

Глава МИД России Лавров обвиняет Украину в срыве выполнения минских соглашений. При этом он настаивает на российском прочтении договоренностей и защищает оккупационные администрации ОРДЛО.

Министр иностранных дел Сергей Лавров рассказал о своем виденье минского процесса урегулирования ситуации на Донбассе. В его словах можно выделить два ключевых момента. Об этом Лавров заявил в своем интервью изданию «КоммерсантЪ».

В первую очередь Сергей Лавров говорит о том, что минские договоренности это договоренности исключительно между Киевом и ОРДЛО. Как можно понять из его слов – Россия просто посредник. Но в тоже время Россия жестко настаивает на своем прочтении минских договоренностей.

«Минские договоренности одобрены СБ ООН. Там прямо сказано, что все, что нужно делать, должно быть предметом согласования между Киевом и так называемыми отдельными районами Донецкой и Луганской областей. Мы доверяем ООН, ОБСЕ, которая, кстати, делает очень неплохую работу в сложных условиях. Но нельзя просто взять и выкинуть политическую часть минских договоренностей. Обещание, что они потом будут выполнены, когда военная ооновская администрация возьмет под контроль всю эту территорию, сомнительно. Если авторы этой идеи уговорят Донецк и Луганск – ради Бога, пожалуйста. Именно это предусмотрено минскими договоренностями и одобрено СБ ООН. Но я считаю, что те, кто продвигает такую концепцию, просто хотят задушить эти две территории», – заявил Лавров.

Лавров жестко подчеркивает требования российской стороны к выполнению минских договоренностей. При это глава российского МИД прикрывается авторитетом Совбеза ООН (СБ ООН).

«Идеи, которые выдвигали вне контекста работы над нашим проектом резолюции, идут в другом направлении. Наш проект означает, что минские соглашения незыблемы: часть договоренностей предполагает миссию наблюдателей ОБСЕ, а поскольку она не всегда работает в безопасных условиях, ее надо охранять. Куда бы ни шла эта миссия, с ней должны следовать вооруженные охранники ООН. Это логика и юрисдикция минских договоренностей. Нам говорят, что раз мы принимаем концепцию миротворцев, то давайте их сделаем ответственными за все, что происходит по правую сторону от линии соприкосновения, пусть они обеспечат безопасность вплоть до границы с Россией. Тогда в этих условиях мы проведем выборы, и все будет хорошо», – добавил министр иностранных дел России.

Лавров особо настаивает исключительно на российском прочтении минских договоренностей. Об этом он тоже напомнил в своей речи.

«Напомню интересную вещь. «Минск» гласит: амнистия, особый статус и выборы. Именно такая последовательность. В ходе работы Контактной группы, «нормандского формата» украинская сторона говорит: давайте наоборот – сначала обеспечим полную безопасность, включая выход на границу, а потом будем все это решать. Мы им все эти годы объясняем, что полный контроль Украины над этой частью границы с Российской Федерацией является последним пунктом минских договоренностей. Сначала должно состояться все, что мы сейчас обсуждали. Потом они говорят о том, как же можно предоставить особый статус, когда они не знают, кого выберут эти люди на местных выборах. Мы их спрашиваем, хотят ли они сказать, что дадут особый статус только тем, кто их устраивает. Они говорят, что да, так они и хотят», – подчеркнул Лавров.

Лавров обвиняет Украину в срыве выполнения минских договоренностей. По мнению именно украинская сторона ответственна за невыполнение российского прочтения подписанных документов.

«Не очень дипломатично делать подобные вещи, когда твой президент подписался под совсем другим порядком действий. Но тем не менее мы согласились на компромисс, который сейчас называют «формулой Франка-Вальтера Штайнмайера», гласящий, что закон об особом статусе вступает в силу на временной основе в день выборов, а на постоянной – когда ОБСЕ, которая будет наблюдать за выборами, выпустит окончательный доклад. Это обычно занимает пару месяцев. Украинцы согласились, сказали, что давайте так и будем действовать», –

Лавров очень подробно рассказывает о своей версии срывов выполнения мирного плана урегулирования ситуации на Донбассе. Из его речи выходит, что виновата исключительно украинская сторона.

«Об этом договорились еще в октябре 2015 года в Париже главы государств. Целый год эту формулу пытались положить на бумагу, украинцы отказывались. В Берлине в 2016 году снова встретились. Мы спросили, почему не происходит движения в отношении «формулы Штайнмайера», на что украинцы сказали, что они не знают, каким будет содержание доклада. Хорошо, давайте запишем, что закон об особом статусе вступает в силу на время в день выборов, а на постоянной основе – в день публикации доклада при условии, что доклад будет сертифицировать выборы как свободные и справедливые. Все, ударили по рукам. Прошло уже больше года. И эту формулу украинцы до сих пор не хотят класть на бумагу. Это один из примеров», – подчеркивает Лавров, настаивая на своей точке зрения.

Но первым примером Лавров не удовлетворился и рассказал еще один, по его мнению очень характерный пример «срыва» договоренностей украинской стороной.

«Второй пример тоже очень яркий. Если предыдущий из области политики, то этот из области безопасности. В части «Минска» в Берлине договорились в октябре 2016 года начать всерьез разводить тяжелые вооружения, не допускать рецидивов и их возврата на линию соприкосновения. Согласовали три пилотные точки – Золотое, Покровское и Станица Луганская. В Покровском и Золотом все сделали быстро, а в Станице Луганской никак не получается. Украинская сторона стала говорить, что им нужно семь дней тишины, прежде чем они будут разводить там тяжелые вооружения», – добавил Лавров.

Обвинил Сергей Лавров украинскую сторону и в профанации процесса мирного урегулирования. Лавров прикрывается авторитетом наблюдательной миссии ОБСЕ, фактически обвиняя украинские силы в «подтасовке данных».

«ОБСЕ с тех пор констатировала, в том числе публично, больше дюжины периодов, когда тишина длилась семь и более дней. Украинцы говорят, что это наша статистика, а в их статистике они зафиксировали пару-тройку выстрелов. То, что это просто профанация, понятно и немцам, и французам, и самой ОБСЕ. Но в силу политической ангажированности, к сожалению, наши западные партнеры не могут публично навалиться на киевские власти, не могут заставить их выполнить то, что они обещали руководителям, в том числе Франции и Германии», – отметил Лавров.

В тоже время становится понятно, что Россия испытывает сложности не только на «украинском фронте». По вопросом оказались и другие договоренности с участием России, при этом, подчеркивает Лавров, российской вины в этом нет.

«Это печально. Я понимаю, что если ты сделал ставку на какого-то политика в свое время, сделал публичную ставку на власть, которая пришла в Киев после переворота, то, наверное, очень трудно отойти от этой позиции без «потери лица». Мы это понимаем и не кричим, не скандалим по поводу полного саботажа Киевом минских договоренностей, но будем спокойно добиваться выполнения того, о чем договаривались. Слишком много договоренностей, достигнутых большим трудом, сейчас подвергаются испытаниям: минские договоренности, договоренности по Ирану, целый ряд других», – посетовал Лавров.

Лавров так же рассказал какой тяжелой стала жизнь людей на Донбассе в оккупированной Россией части. Виновата в этих проблемах оккупированных Россией территорий украинская сторона.

«Люди, которых сейчас пытаются «задушить» нелегальной блокадой, которым перерезают кабели, отрубая мобильную связь и изолируя их от внешнего мира, по крайней мере со стороны украинского государства, должны знать, что они не военные преступники, не террористы, как их назвали в Киеве, объявив антитеррористическую операцию, хотя из этих регионов никто ни на кого не нападал. Обращаю на это ваше внимание – нападали как раз на них. Чтобы эти люди знали, во-первых, что они в безопасности и амнистия покрывает все, что было с обеих сторон. Во-вторых, чтобы они знали, что у них есть статус, который гарантирует (это дословно записано в минских договоренностях) русский язык, культуру, специальные связи с Россией, независимо от того, куда денется киевская власть, что у них будет свой голос при назначении судей, прокуроров и будет своя народная милиция», выступил Лавров в защиту российских анклавов и оккупационных администраций ОРДЛО.

И следом прозвучала новая порция серьезных обвинений в адрес Украины.

«Мы не против, чтобы все отвели вооружения, не стреляли, но только не одни дончане и луганчане, а украинская армия тоже. Есть множество свидетельств ваших коллег, в том числе из Би-би-си, других СМИ, которые бывали даже в этом году на линии соприкосновения, что батальоны типа «Азова» и ряд других никем не контролируются, кроме своих командиров. Украинская армия и ВС Украины не имеют на них никакого влияния, они никого не слушают. Пример тому – блокада, которую они объявили и которая была осуждена президентом Украины Петром Порошенко. Он публично клялся ликвидировать эту блокаду (она полностью противоречит минским договоренностям), направлял какие-то силы по снятию этой блокады и провалился с этой попыткой. После этого он счел за лучшее на 180 градусов развернуться и выдать свой декрет, узаконивая эту блокаду. Поэтому стрелять нужно прекращать, войска и тяжелые вооружения отводить, но делать это с обеих сторон», – рассказал Лавров свою версию.

Лавров высказал претензии не только украинской стороне, не забыл он упомянуть и западных партнеров.

«Я говорил на пресс-конференции, что стремление всю огромную геополитическую палитру свести к Украине, призывая нас отвести какой-нибудь батальон ДНР, ЛНР, а у них тогда будет возможность начать ослаблять санкции,– это недостойно тех людей, которые, занимая высокие посты, говорят подобные вещи», – подводит Лавров итог оценки выполнения мирных договоренностей.

Как сообщало «Гуляй Поле», Лавров полагает, что «серьезные политики» на Западе знают о наличие российских «красных линий» и существование у России «интересов в сопредельных странах». Он так же предположил понимание необходимости уважения российских «красные линии». Особо он подчеркнул, что это уважение к российским «интересам», «красным линиям», как это было в отношение интересов и «красных линий» СССР во время Холодной войны.

В тоже время на оккупированной Россией части Донбасса, Россия настаивает на реализации своих планов, о которых поведал министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

Не исключено так же, что к 18 марту 2018 года в Крыму введут режим контртеррористической операции, что бы исключить население Крыма из процесса голосования и создать видимость легитимных выборов президента в глазах мирового сообщества.

«Гуляй Поле» напоминает, что сегодня в Украину с визитом приедет пецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер. 26 января, Волкер планирует встретиться с помощником президента России Владиславом Сурковым в Дубае.

«Гуляй Поле»