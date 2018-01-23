Россия готовит почву для введения режима КТО

Глава МИД России Лавров крымскотатарских активистов в дестабилизации общественно-политической ситуации в Крыму в феврале-марте 2014 года. С учетом общей ситуации в Крыму – готовится введение режима КТО.

Министр иностранных дел Сергей Лавров обвинил крымскихтатарских активистов дестабилизации общественно-политической обстановки. Свои обвинения он обосновывал событиями произошедшими в Крыму во время оккупации и аннексии, но обвинения касались и настоящего времени. Об этом Лавров заявил в своем интервью изданию «КоммерсантЪ».

«После моей пресс-конференции какая-то германская газета напечатала, что Сергей Лавров стал чуть ли не передергивать факты и выдавать «мирную демонстрацию крымских татар около Верховного совета Крыма за попытку выгнать русских с полуострова». Достаточно посмотреть видеоролики той поры, когда Верховный совет был просто в окружении бесчинствующих молодчиков, не говоря уже о «поездах дружбы», которые Дмитрий Ярош посылал в Крым», – заявил Лавров.

По всей видимости для достижения легитимности выборов глазах мирового сообщества готовится запасной план исключения жителей Крыма из процесса голосования на президентских выборах 18 марта 2018 года. Одним из вероятных вариантов – введение в Крыму режима контртеррористической операции (КТО).

Председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров констатирует усиления российских репрессий в крымских татар. Известно, что оккупационные власти жестко преследуют крымскотатарских активистов, на которых заводят административные и даже уголовные дела. МИД Украины направлял и направляет в ведомство Сергея Лаврова ноты протеста, по каждому известному случаю незаконного преследования украинских граждан в Крыму.

Источники «Гуляй Поля» в военной разведке Украины подтверждают информацию о готовящемся введении в Крыму режима КТО непосредственно накануне президентских выборов

«Насчет КТО, накануне выборов 2018, мы думали правильно. Недавно депутат Госдумы Руслан Бальбек, в своем интервью российским СМИ заявил о подготовке Киевом серии терактов с использованием дронов в Крыму. Так что ждем-с наращивания группировки россгвардии и МЧС. Если начнется, то 100% под выборы, думаю за неделю, нужно ждать повтора прошлых предвыборных кампаний Владимира Путина», – заявляют источники «Гуляй Поля» в военной разведке Украины.

Так же, источники указали на еще одну характерную деталь, свидетельствующую о проведения такой подготовки к выборам – в России в конце прошлого года с новой силой начали раскручивать тему «украинских диверсантов», а после Нового года – выдвинули косвенные обвинения Украины в снабжении сирийских террористов взрывчаткой.

«Зря они что-ли именно сейчас достали из загашника тему с Евгение Пановым и Андреем Захтеем? Не зря же они начали притягивать к атаке в Хмеймиме украинские боеприпасы… Сдается мне, что если нормально покопать, то окажется, что Хмеймим не совсем террористы обстреливали…», – намекают источники из военной разведки.

Лавров так же особо подчеркнул, что Россия будет и дальше «защищать русских» в сопредельных постсоветских странах.

В тоже время Лавров подчеркивает, что Россия намерена «добиваться выполнения минские соглашений» для «достижения мира» в Украине. Прежде всего речь идет о оккупированной Россией части Донбасса, где Россия настаивает на реализации своих планов, о которых поведал министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

«Гуляй Поле» напоминает, что сегодня в Украину с визитом приедет пецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер. 26 января, Волкер планирует встретиться с помощником президента России Владиславом Сурковым в Дубае.

«Гуляй Поле»