Вызовы-2018: Куда пойдет Украина?

Предстоящий год будет не легким, но нет поводов впадать в отчаяние и терять голову.

2018 год называют предвыборным, однако нужно не забывать, что это предвыборный год во время войны. Путин будет стараться по максимуму использовать внутриукраинскую политическую борьбу для ослабления позиций Украины и принуждения ее к миру на кремлевских условиях, пишет Юрий Вишневский на страницах «Деловой Столицы».

Украинская власть, напротив, будет стараться в этом году демонстрировать успехи в усилении своей армии и международного давления на Россию. Каждый такой успех будет работать на повышение электоральных рейтингов президента и его политических союзников. Для той же цели необходимы нынешней власти успехи в экономике, однако разношерстная оппозиция от «Оппоблока» и «Батьківщини» до «Самопомочі» и «Свободы» будет стараться, наоборот, доказывать, что экономика рушится, а уровень жизни населения падает. И что успехи нынешней власти в борьбе с Россией призрачны.

На этом предвыборно-военном фоне выделяются несколько особо опасных вызовов, отвечать на которые Украине придется в 2018 г. Отметим прежде всего вызовы, стоящие во внешней и внутренне политике. Имитация Путиным «миролюбия» с целью добиться хотя бы частичной отмены западных санкций. Непрекращающиеся попытки псевдореволюционеров спровоцировать в Украине массовые волнения и уличные бои. Противоречие между растущим желанием и уменьшающимися возможностями администрации президента укрепить властную вертикаль. Обострение конкурентной борьбы между силовыми органами в условиях наличия нескольких центров влияния.

Не менее серьезные вызовы стоят в экономике. Неспособность банковской системы оказывать стимулирующее воздействие на рост ВВП и, в частности, промышленного производства. Отсутствие открытого рынка земли и возможный запуск вместо него «ручного», контролируемого монополистами, земельного рынка. Опасность «пузыря» на рынке недвижимости вследствие строительного бума и нарастания предложения квартир, не подкрепленного спросом. Нарастание оттока работников за границу, провоцируемое паническими настроениями из-за отчаяния от экономической ситуации в Украине и неверия в скорые перемены к лучшему.

О возможных ответах на эти вызовы и на порождаемые ими риски читайте в материалах, которые опубликованы на «Гуляй Поле», например: Всеволода Непогодина «Украина как антисоветский проект»; Андрея Латынина «Как миротворческую миссию на Донбассе не превратить в «троянский конь» Кремля?», «Некоторые особенности украинских борцов с коррупцией», «Шесть сценариев будущего Украины», «Силовики не позволят Путину закончить войну на Донбассе»; материалы журналиста живущего и работающего в оккупированом Донбассе Алекса Ветровича «Письма из оккупации: Как устроено управление оккупированными районами Донбасса», «Письма из оккупированного Донбасса: Миротворцы» и многих других.

В будущем будут публиковаться и другие материалы на сайте «Гуляй Поле».

Юрий Вишневский, «Деловая Столица»