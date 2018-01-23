Украина как антисоветский проект

Чтение текстов украинских и белорусских апологетов евразийской интеграции всегда доставляло удовольствие – где еще встретишь столько незамутненного, химически чистого идиотизма?

Все эти безголосые певуны своей природной безголовостью полностью дискредитировали идеи евразийской интеграции Украины. Теперь они публикуются на новом портале и, что самое печальное, плодят себе подобных советских дебилов. Чего стоит только первая фраза из одного таких текстов: «Мне всего 25 лет, а я советский человек».

Клиника! Хочется громко позвать автору санитаров и карету в дурку с принудительным обкалыванием тройной дозой галоперидола. Но мы ж советские глупцы, поэтому предоставлю развернутый комментарий к этому безумному тексту.

Современная Украина – это, прежде всего, антисоветский проект. И дело здесь совсем не в курсе на декоммунизацию и снос памятников Ленину, взятом украинской властью с 2014 года. Живя в Одессе еще в конце восьмидесятых я повсеместно наблюдал лишь презрение к совку и наплевательское отношение к социалистическому строю. Все вокруг крутились, демонстрировали изворотливость и предприимчивость. Самым страшным оскорблением было «Чтоб ты жил на одну зарплату!». А ведь жизнь от получки до зарплаты – это основа основ советского бытия! Как гласит старинная одесская мудрость: «Зарплата и доход – явления совершенно разные».

Уже в 1992 году в Одессе появились десятки независимых телеканалов, свободных от советских предрассудков. По ним показывали клипы «Нирваны», «Ред Хот Чили Пепперс» и «Ганз н Розес». С семи лет я приобщался к западной цивилизационной культуре, а в это время по российскому телевидению, как и при советской власти, показывали только Пугачева, Кобзона, Магомаева и Лещенко.

Через пару лет продюсер Александр Роднянский создал в Киеве телеканал «1+1», существенно отличавшийся новизной от прежнего архаичного вещания. В то же время в 1996 году российский «Первый канал» начал в новогоднюю ночь показывать «Старые песни о главном», играя на чувстве обывательской ностальгии к советскому прошлому.

Украина пошла вперед к Курту в рваных джинсах, а Россию силком потащили назад в советскую тоску к ботинкам-скороходам, пыжиковым шапкам и парику Кобзона.

Апелляция к общему прошлому – это политтехнологический ход кремлевских кукловодов, успешно пытающихся идеологически закабалить россиян. Высоцкий, фильм «Двенадцать стульев», «Бриллиантовая рука», «Ирония судьба» – это скрепы, навязанные россиянам сверху. Им просто вдалбливают в головы через останкинское телевидение, что никакой другой культуры попросту не существует в природе. Спроси среднестатистического россиянина: «Кто играет главную роль в фильме «Монпарнас 19» и о ком это кино?», так разве он даст правильные ответы?

«Советское шампанское», мандарины и оливье – это отрыжка советского дефицита, пережиток времени, когда в магазинах ничего вкусного не было. А если и было, то только в «Елисеевском» для избранных бонз. Ностальгия по советскому прошлому – это самая извращенная форма духовного мазохизма. Как можно с добротой вспоминать время, где не было никаких гражданских свобод, да и от пуза ели лишь избранные?

В современной Украине если ты посмеешь вслух разразится советской пошлостью вроде «будете у нас на Колыме – заходите!», то на тебя посмотрят как на сумасшедшего и моментально запишут в нерукопожатные дегенераты. А цитировать вслух Ильфа и Петрова давно уже считается моветоном в интеллектуальных кругах.

Только не стоит полагать, что я слепо охаиваю все советское. Оголтелым западником я себя не считаю. Просто лучший советский фильм, на мой взгляд, это «Отпуск в сентябре», где главный герой Виктор Зилов открыто плюет на советскую систему ценностей. Да и у Андрея Платонова самая лучшая книга это не депрессивный «Котлован», а яркая и волшебная «Счастливая Москва».

Да, и почему-то евразийские агитаторы умалчивают о том, что советская система физически уничтожила Бабеля, Мандельштама, Шпаликова и сотни прочих талантливейших творцов. Авторы восторгаюется советским актером Савелием Крамаровым, но почему-то не пишут о том, что он еще до распада СССР он сбежал в «ненавистную империалистическую Америку».

Авторы восхваляют «Машину времени», но либо не в курсе, либо не хотят говорить о том, что Макаревич постоянно занимался плагиатом, воруя идеи у западных исполнителей. Взять тот же любимый фильм всех совков «Афоня», где играет песня «Машины времени» «Солнечный остров», до неприличия похожая на композицию «Led Zeppelin» «Since I been loving you». И таких примеров можно привести еще массу.

Построение союзного государства на основе общих культурных кодов – это идея, совершенно неприемлемая для современной Украины. Дело в том, что Украина всегда была территорией вольнодумцев. Украина – это Гуляй-Поле, а не российский барак или белорусский завод «Белаз».

Советская культура была унифицированной, ставившей своей целью стереть любую идентичность. Украина же это территория индивидуалистов, где даже в советское время коллективизм не был в почете, а сейчас и подавно. Украина сейчас – это сорок миллионов «Я». Причем именно больших букв «Я».

Культура является неотъемлемой частью социальной жизни страны и прямо зависит от всех перемен. Какая может быть культура в застойной России, где ничего не происходит и все искусственно замораживается в настоящем без дум о будущем? О чем в России писать книги и снимать фильмы? О том, как дают пять лет лагерей за безобидный репост в социальных сетях?

Бум украинской культуры, сопровождающийся всплеском новых прозаиков и производством фильмов о современности как раз и обусловлен пертурбациями, происходящими в стране. В Украине есть ОНУКА, а в России до сих пор ориентируются на передачу «Играй, гармонь!».

«Евразийский союз» мог привлечь Украину и ее население только сугубо прагматичными экономическими интересами. Вся лапша про «общую историческую память» моментально стряхивается с ушей подкованными украинскими гражданами. Россия и ЕврАзЭс как ее продолжение делают ставку на продуцирование неосоветских смыслов, что совершенно неприемлемо для сегодняшней бурно кипящей Украины, переживающей тектонические сдвиги.

И пока апологеты евразийства будут строчить подобную ахинею, никак не связанную с украинской реальностью, то нет резона даже говорить о контактах с ЕврАзЭс. Совкам надо внимательно изучить украинскую действительность (только не с помощью останкинских каналов), а уже потом формулировать какие-либо послания официальному Киеву.

Ешьте сами вашу гадкую заливную рыбу под соусом рязановской банальности.

Всеволод Непогодин, специально для «Гуляй Поля»