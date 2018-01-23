Глава МИД Украины объяснил суть информационного вброс о встречах Порошенко и Путина

Климки утверждает, что слова Пескова о негласных контактах, это не оговорка, а сознательная провокация. Цель этой провокации – опорочить репутацию Петра Порошенко.

Заявление пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова о тайных встречах Владимира Путина с президентом Украины Петром Порошенко – это не оговорка, а осознанная провокация. Такое заявление сделал министр иностранных дел Павел Климкин на пресс-конференции 22 января, отвечая на вопросы журналистов, передает «Украинская Правда».

«Я не знаю ни об одной непубличной встрече (Порошенко с Путиным — ред.). Я не понимаю, каким образом они в принципе могут происходить. Я считаю, что это со стороны господина Пескова не оговорка, а хорошо осознанная провокация», – сказал он.

Глава МИД рассказал, что встречи двух президентов сейчас происходят только на международных форумах и заседаниях, в частности в нормандском формате.

Ранее «Гуляй Поле» сообщило, что Песков в интервью телеканалу «Россия 1» сказал о якобы имевших место непубличных встречах Путина и Порошенко. Даное сообщение было воспринято в Украине, как очередной российский информационный вброс, с целью опорочить репутацию президента Украины Петра Порошенко.

Однако после этого пресс-секретарь Путина заявил, что СМИ неверно интерпретировали его слова.

В свою очередь, в администрации президента Украины отвергли кремлевскую ложь о якобы имевших место встречах Путина и Порошенко. Путин и Порошенко последний раз встречались в «нормандском формате» 17 октября 2014 года в Милане, никаких других встреч между главами двух государств после этого не было.

«Никаких двусторонних встреч президент Украины с президентом России с момента заключения Минских договоренностей не проводил», – сообщила пресс-служба президента Украины в воскресенье.

«Украинская Правда»