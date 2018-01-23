Сегодня и завтра Волкер посетит Украину перед встречей с Сурковым

Спецпредставитель США Волкер приедет в Киев и на Донбасс перед переговорами с советником российского президента Сурковым. Предстоящая встреча будет посещена вопросам проведения миротворческой миссии на Донбассе.

Спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер собирается посетить Украину на этой неделе. Информацию о своем визите в Украину Волкер подтвердил «Голосу Америки».

«Для того, чтобы ознакомиться с ситуацией в регионе, Волкер в среду 24 января поедет на восток Украины, а уже 25 января проведет встречи с украинскими должностными лицами в Киеве», – говорится в сообщении.

На следующий день, 26 января, Волкер планирует встретиться с помощником президента России Владиславом Сурковым в Дубае.

Отмечается, что в ходе переговоров стороны будут говорить о состоянии конфликта на востоке Украины, перспективы введения и возможный формат миротворческой миссии.

В то же время Волкер заявил, что прошедшая встреча с Сурковым 13 ноября в Белграде была «шагом назад». По его словам, Кремль не был готов к восприятию идеи о введении полноценной миротворческой миссии ООН на Донбассе.

«Это была приятная встреча и положительная дискуссия, но это был шаг назад. Мы увидим, что будет на нашей следующей встрече», – заявлял Волкер в ноябре после встречи.

Лавров так же особо подчеркнул, что Россия будет и дальше «защищать русских» в сопредельных постсоветских странах.

В тоже время Лавров подчеркивает, что Россия намерена «добиваться выполнения минские соглашений» для «достижения мира» в Украине. Прежде всего речь идет о оккупированной Россией части Донбасса, где Россия настаивает на реализации своих планов, о которых поведал министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

Не исключено, что к 18 марту 2018 года в Крыму введут режим контртеррористической операции, что бы исключить население Крыма из процесса голосования и создать видимость легитимных выборов президента в глазах мирового сообщества.

«Голосу Америки»