Возврат украинской военной техники из Крыма – легализация Россией оккупации и аннексии полуострова

Глава МИД Украины Климкин рассказал зачем Путин сделал заявление о возврате захваченных украинских кораблей и другой военной техники. Он так же подчеркнул что никаких официальных обращений по этому вопросу от России не поступало.

Глава Министерства иностранных дел Украины Павел Климкин называет заявление президента РФ Владимира Путина о возвращении Украине военной техники из Крыма попыткой легализации аннексии полуострова. Об этом он сказал во время пресс-конференции 22 января, отвечая на вопросы журналистов, передает «Украинская Правда».

Климкин подчеркнул, что Украина не получала официального обращения от России: «каких-либо дипломатических нот у нас не было».

«Вы все прекрасно понимаете этот трюк России. Показать, что у нас относительно оккупированного Крыма идет какой-то диалог. У нас нет никакого диалога по любым вопросам, касающихся статуса Крыма, и мы не будем делать никаких вещей, которые могут ослабить нашу политическую или юридическую позицию», – отметил министр.

По словам дипломата, такое заявление страны-агрессора свидетельствует о попытке легализовать незаконную аннексию крымского полуострова.

Также Климкин напомнил определяющую в этом вопросе Гаагскую конвенцию о правилах ведения войны.

«В статье пятьдесят третьей написано, что оружие должно возвращаться после заключения мира», – подчеркнул глава МИД.

Как сообщало «Гуляй Поле», президент России Владимир Путин заявил, что Россия готова передать Украине военные корабли и авиатехнику из оккупированного Крыма.

В свою очередь, командующий Военно-Морскими силами Вооруженных сил Украины вице-адмирал Игорь Воронченко сказал, что заявление президента РФ Владимира Путина о готовности передать военную технику из Крыма требует тщательного изучения, поскольку за ним может скрываться грязная кремлевская игра.

В России тем временем продемонстрировали ролик о состояние захваченных при оккупации Крыма украинских кораблей. На видео видно, что за годы аннексии украинская техника изрядно обветшала и находится в плачевном состоянии. На некоторых судах появилась ржавчина и облезла краска.

В тоже время заявление Путина вызвало бурную дискуссию среди политиков, военных и экспертов в Украине. Дмитрия Ярош, комментируя высказывание Путина, предложил разрушить «московскую империю». Существуют опасения, что при возврате технику могут заминировать, основной упор сделан на рассмотрении технического состояния украинских кораблей и военной техники которую использовали, как источник запасных частей для российской техники. В тоже время речь идет и о политических аспектах данного предвыборного заявления Путина.

«Украинская Правда»