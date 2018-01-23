Глава МИД России рассказал о границах «русского мира»

Глава МИД России Лавров сделал заявление о границах России и границах российских интересов. Он подчеркнул, что Россия будет и дальше «защищать русских» в сопредельных постсоветских странах.

Министр иностранных дел Сергей Лавров сделал важное заявление о российский границах и границах российских интересов. Особое место в своем заявление он уделил Украине и связанным с украинской темой вопросам. Об этом Лавров заявил в своем интервью изданию «КоммерсантЪ».

«Россия имеет право защищать интересы своих соотечественников, тем более когда они подвергаются гонениям во многих странах, когда их права притесняются, как это произошло на Украине», – заявил Лавров.

Лавров так же подчеркнул, что у России не может быть никаких интересов в Евроатлантике и исходя из этого граница Российской Федерации – «красная черта», за которую нельзя никому заходить. При этом он отметил, что есть русские, которые после развала СССР оказались за границей, и их интересы Россия намерена защищать не смотря ни на что. В первую очередь его заявление касается Украины, что он особо подчеркивает. В тоже время, Лавров даже не обмолвился о наличие схожих интересов в соседних странах, в отношение самой России, на территории которой после развала оказались представители национальностей проживавших в СССР и имеющих свою суверенную государственность.

«В день переворота было объявлено, что русский язык должен быть ущемлен», – выразил свою основную претензию к Украине российский министр вспоминая события Революции Достоинства.

Лавров так же сделал упор в своей речи на наличие исторических, культурных, тесных личных и семейных связей между гражданами России и населением соседних стран. Не забыл он упомянуть и русский язык, как определяющий социокультурную общность, именуемую министром иностранных дел «русскими».

«Первым действием парламента после переворота был закон о том, что русский язык должен «знать свое место». А место это, грубо говоря, по-простому было под лавкой. Еще через два дня прозвучали заявления, что русские никогда не будут почитать Бандеру и Шухевича, поэтому русских из Крыма надо изгнать», – заявил Лавров.

Лавров также подчеркнул, что нынешняя украинская история, по его мнению, – это «история переворота», история «предательства Запада» по отношению к международному праву. Он считает, что соглашение, подписанное министрами иностранных дел ведущих стран Евросоюза с президентом Украины Виктором Януковичем, было просто «растоптано».

«После этого Евросоюз стал нас убеждать, что так и должно быть и что теперь ничего уже поделать нельзя. Это, по большому счету, европейский позор», – добавил Лавров.

Лавров полагает, что «серьезные политики» на Западе знают о наличие российских «красных линий» и существование у России «интересов в сопредельных странах». Он так же предположил понимание необходимости уважения российских «красные линии». Особо он подчеркнул, что это уважение к российским «интересам», «красным линиям», как это было в отношение интересов и «красных линий» СССР во время Холодной войны.

В тоже время Лавров подчеркивает, что Россия намерена «добиваться выполнения минские соглашений» для «достижения мира» в Украине. Прежде всего речь идет о оккупированной Россией части Донбасса, где Россия настаивает на реализации своих планов, о которых поведал министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

Не исключено, что к 18 марту 2018 года в Крыму введут режим контртеррористической операции, что бы исключить население Крыма из процесса голосования и создать видимость легитимных выборов президента в глазах мирового сообщества.

«Гуляй Поле» напоминает, что сегодня в Украину с визитом приедет пецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер. 26 января, Волкер планирует встретиться с помощником президента России Владиславом Сурковым в Дубае.

«Гуляй Поле»